Чалов. Ахметов. Набабкин! Главное о составе сборной России

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольному матчу с Германией (15 ноября, Лейпциг) и игре Лиги наций УЕФА со Швецией (20 ноября, Сольна).



В списке значатся 26 футболистов.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунёв («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).



Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Фёдор Кудряшов, Егор Сорокин (оба — «Рубин»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес (оба — ЦСКА).



Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов («Рубин»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба — «Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»).



Нападающие: Артём Дзюба, Антон Заболотный (оба — «Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»), Фёдор Чалов (ЦСКА).



События, на которые стоит обратить внимания прежде всего.

Вратари – те же

Вратарская линия осталась неизменной по сравнению с прошлым сбором, перед которым стало известно об уходе Акинфеева. Оба матча против Швеции и Турции в октябре отыграл Гилерме, не пропустив ни гола. Но тогда решение Черчесова в том числе объяснялось не лучшей формой Лунёва, приехавшего из «Зенита» с травмой. Каким будет выбор тренерского штаба на этот раз?

Набабкин!

Главная сенсация в обороне – возвращение в национальную команду Набабкина, который последний матч за неё провёл еще в феврале 2013-го. Здесь, видимо, сказался фактор травмы Смольникова, и в первую очередь Кирилл будет рассматриваться как дублер Марио Фернандеса справа. Также стоит отметить, что потерял место в заявке другой представитель Санкт-Петербурга – Набиуллин, начавший проигрывать в клубе конкуренцию Чернову. Основной центральный защитник на ЧМ-2018 Кутепов, восстановившийся после травмы и не успевший набрать оптимальную форму (да и на фоне бардака в «Спартаке»), пока вне обоймы.

Воссоединение Миранчуков

В полузащите впервые после чемпионата мира воссоединилась связка Миранчуков. На первый, сентябрьский, сбор Черчесов не вызвал никого из них, на второй – только Алексея. Сейчас же оба брата в порядке, а Антон вдобавок один из лучших текущих бомбардиров команды. Поэтому всё логично и последовательно.

Головин на месте, несмотря на трудные времена, переживаемые им в «Монако», — и это здорово. А самой же интересной и новой фигурой в средней линии стал Ахметов, для которого это дебютный вызов в главную команду страны. Ильзат очень зрело играет на позиции разыгрывающего опорника в нынешнем сезоне. Пока его появление – это наверняка аванс на будущее (обратим внимание, что в списке 26 футболистов, а не 23), но при определенных обстоятельствах он вполне может получить какие-то минуты. Особенно если на поле выйдет Чалов, с которым у Ахметова образовалась отличная связка.

А вот Дзагоева, вылечившегося и стабильно играющего, но не пришедшего до конца в себя после многочисленных травм, в этот раз Черчесов трогать не стал.

Почему Заболотный?

Многие снова будут недоумевать: почему в который раз подряд вызывается Заболотный? Антон стал совсем мало играть в «Зените» (лишь один полный матч в сезоне, а в октябре – четыре выхода на замену на 93-й, 93-й, 82-й и 86-й минутах соответственно) и до сих пор не забил ни одного гола в чемпионате или Лиге Европы. Но и тут можно понять логику Черчесова: он придерживается избранной системы и стиля игры и понимает, что ему в любом случае нужен запасной габаритный нападающий, проделывающий большой объём силовой работы и обеспечивающий выход из обороны. Когда в России появится ещё один «второй Дзюба», никакого Заболотного, по крайней мере — с такими сезонными показателями, в заявке наверняка не будет.

Чалов. Наконец-то!

Да, Фёдор наконец-то, после долгих ожиданий и гневных осенних восклицаний от болельщиков, получил вызов в главную сборную от Черчесова. Закончился отборочный этап у «молодёжки», и ему не на что больше отвлекаться во время пауз. Любопытно, что возвращение Чалова состоялось в момент, когда статистически он не в таком порядке, как в августе и сентябре. В октябре у форварда ЦСКА лишь один гол, забитый матче против «Анжи». Но он всё равно должен был получить вызов на фоне своих успехов и прогресса, а также по той простой причине, что способен помочь команде играть в другом стиле в позиционных и скоростных атаках.