Мбаппе отказал «Реалу» из-за денег. Ещё немного «грязи» от Football Leaks

Football Leaks продолжает сливать СМИ информацию, которые хотели бы скрыть руководители футбольных клубов. Что ещё мы узнали?

ЧМ-2022 – в обмен на «ПСЖ». Новая порция Football leaks Подставная зарплата Манчини, 140 млн от Рыболовлева и другие важные новости.

Как Жорже Мендеш заработал 9 млн евро не на своём игроке

Прежде всего, Football Leaks развеял слухи, согласно которым «ПСЖ» арендовал Мбаппе у «Монако» для того, чтобы избежать наказания за нарушение финансового фэйр-плей, поскольку ранее клуб выкупил у «Барселоны» Неймара за 222 млн евро. Напомним, что нападающий был взят в аренду на год с обязательством выкупа за 180 млн евро. На самом деле благодаря данному решению парижане сумели уйти от выплаты налогов в размере 30 млн.

Согласно источнику, на трансфере Мбаппе из «Монако» в «ПСЖ» здорово заработал известный агент Жорже Мендеш. Португалец получил 9 млн евро за участие в сделке, хотя не является официальным представителем игрока. Отмечается, что контракты были подписаны задним числом.

Сам Мбаппе фактически вынудил «Монако» продать его своими финансовыми аппетитами. После окончания сезона-2016/17 молодой футболист потребовал у монегасков повышения оклада в 16 раз, после чего его зарплата стала бы такой же, как у капитана команды Радамеля Фалькао – 8 млн евро в год. Клуб ответил отказом, а потом достиг договорённости о переходе Килиана в «Реал». По условиям трансфера, «сливочные» должны были заплатить «Монако» 180 млн евро, из которых 30 млн – бонусы, однако позже сумма увеличилась до 214 млн, так как «Королевский клуб» взял на себя выплату налогов с перехода в Испании.

Мбаппе отказался от трансфера в «Реал» в пользу «ПСЖ». Причиной стали условия контракта, которые согласилось выполнить руководство парижского клуба. Во-первых, за переход в «ПСЖ» сторона футболиста получила 5 млн евро – они должны быть выплачены двумя частями за первые два сезона. Также Мбаппе требовал зарплату в размере 10 млн евро в год, однако в итоге согласился на сумму в 7 млн евро в первый сезон при условии, что заработок с каждым сезоном будет увеличиваться. Со временем оклад форварда должен вырасти до 12 млн.

Некоторые просьбы футболиста «ПСЖ» удовлетворил лишь частично. Например, Мбаппе хотел, чтобы в случае завоевания «Золотого мяча» он автоматически стал самым высокооплачиваемым игроком команды. Однако «ПСЖ» пообещал ему разовую выплату в размере 500 тыс. евро за награду. Кроме того, Килиан требовал 50 часов в год бесплатного использования личного самолёта, но вместо этого получил 30 тыс. евро в месяц для оплаты услуг водителя и охранника. Вдобавок Мбаппе хотел компенсацию у «ПСЖ» на случай, если клуб будет исключен из Лиги чемпионов за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Как Гвардиола договорился с «Ман Сити», начав работать в «Баварии»

Поступили новые данные и о проделках руководства «Манчестер Сити». Как мы узнали из отчёта Football Leaks, английский клуб подписал контракт с нынешним главным тренером Хосепом Гвардиолой всего через два месяца после того, как каталонец приступил к работе с «Баварией»! Это случилось в октябре 2015 года. «Ман Сити» специально организовал секретную операцию по найму Гвардиолы, с которым встречался спортивный директор клуба Чики Бегиристайн. При этом английский клуб стремился всеми силами не допустить утечки информации в прессу. Сообщается, что в первый сезон Гвардиола заработал 13,5 млн евро, а во второй – 16,75 млн.

Помимо того, ещё в 2012 году руководство английского клуба запустило проект под названием «Длинный лук», целью которого стала борьба с финансовым фэйр-плей. Исполнительному директору «Манчестер Сити» Феррано Сориано было поручено найти способ избежать наказания за гигантские траты на рынке. Сориано в своём письме сообщил, что необходимо аккуратно бороться с финансовым фэйр-плей, чтобы клуб не назвали «глобальным врагом футбола». За первые четыре года владения шейх Мансур инвестировал в «Манчестер Сити» 1,1 млрд евро, причём на новичков только за два сезона ушло более 300 млн.



По программе исполнительного директора клуб создал дочернее предприятие, которые направлено на работу с расходами и акциями. Задачей было отделить многие операционные расходы от клуба. В частности, «Манчестер Сити» продал компании Fordham Sports Management маркетинговые права своих футболистов, несмотря на то, что все клубы обязаны платить игрокам за использование в своих целях их образов. Это позволило сэкономить 30 млн евро. После конфликта с УЕФА «Ман Сити» собирался подать в суд на Союз европейских футбольных ассоциаций и участников расследования. Сделка с тогдашним гендиректором УЕФА Джанни Инфантино позволила избежать санкций.