ЦСКА почувствовал себя в шкуре «Реала». Теперь всё было против «армейцев»

У ЦСКА в новых «Лужниках» была сказочная статистика – жаль портить! Одна игра – одна победа, и над кем – над лучшим (официально) клубом Европы. Кого волнует паршивое физическое и моральное состояние того «Реала»? Обстоятельства забудутся – результат останется. В «Гугле», справочниках, в болельщицкой памяти.



В первую среду ноября десятки тысяч москвичей и гостей столицы собрались на том же месте и почти в тот же час в надежде на ещё один подвиг «армии» Гончаренко. Белорусский командир ещё в Риме обозначил исключительную стратегическую важность «спарки» с итальянцами в контексте борьбы за одно из проходных мест в группе. Первую серию, на «Стадио Олимпико», красно-синие, будем откровенны, завалили. Отчасти по игре и целиком по результату. Дома ситуация обязывала играть на победу. По крайней мере – пытаться.

Для каждой команды, даже самой искусной удачный дебют имеет большое значение. А для такой молодой, как ЦСКА – временами решающее. Наказали Мадрид за неряшливый пас Крооса – поймали кураж – зубами вгрызлись в результат.

Но как быть, если со старта всё против тебя? На этот раз «армейцы» сами получили ранний удар под дых, да не одинарный – сразу двойной. Первый – от Маноласа, воспользовавшегося промашкой Акинфеева на угловом. Второй – от Коларова. Левый бек «Ромы», разумеется, не преследовал цели выключить из игры визави по флангу. Но так получилось. Пролетая над Марио Фернандесом, Александар коленом заехал российскому бразильцу по затылку и тем самым лишил ЦСКА одной из важнейших опций в атаке. 0:1 на табло и минус лучший защитник – более кошмарное начало матча для вице-чемпиона России трудно было придумать. Мрачные аналогии с Римом в этот момент, думаю, не одну голову посетили.

Официальный сайт УЕФА с самого начала не совсем верно изобразил игровую расстановку ЦСКА (виртуальные 4-3-3 в реальности оказались 3-5-2), а на 12-й минуте ему впору было повторно перерисовывать картинку-схему. Экстренный выход на поле Щенникова привёл к передислокации Облякова с левой бровки на правую. При этом структуру игры Гончаренко сохранил, тройку стопперов Набабкин – Бекао – Магнуссон оставил на своих местах.

Оказавшись на месте Супер-Марио, Обляков словно зарядился энергетикой унесённого в раздевалку на носилках товарища. Два его прорыва до перерыва выглядели очень перспективно. После первого Чакыр даже вроде бы подумывал назначить пенальти, но, внимательно поглядев на помощника, ткнул рукой в сторону жёлтого флажка. В другом случае Иван, показалось, затянул с ударом и был по правилам блокирован защитником, а Щенников, прилетевший на добивание, перебил мячом ворота.

Важно, что ни двойной удар на старте, ни локальные огорчения в наступлении не повергли «армейцев» в уныние. Они продолжали следовать выбранному плану на игру, и делали это неплохо. Сами по себе 53% владения мячом ни о чём не говорят, но в комплексе с опасными ударами Влашича, Бийола, Сигурдссона могут служить подтверждением небольшого превосходства хозяев. Другое дело, что «Рома», как и дома, не особо стремилась выйти из зоны комфорта, спокойно играя по счёту.

Наградой молодым «армейцам» за настойчивость стал гол на 51-й минуте. С неба им ничего не падало – они сами пришли к Ольсену и силой взяли своё. Многоходовочка у красно-синих получилась на загляденье – «Барселона» оценила бы. Началась она с Бекао, но основную подготовительную работу проделал Ахметов. Субтильный с виду полузащитник не дал отодвинуть себя от мяча или сбить с шага более крупному сопернику. Под стать пасу Ильзата был и удар Сигурдссона – сильный и точный.

На игру в четыре защитника ЦСКА всё же перешёл, но против собственной воли и ненадолго – после удаления Магнуссона (второе предупреждение за срыв атаки Клюйверта) и до выхода Чернова. Всего несколько минут оборона «армейцев» выглядела сбитой с толку и разбалансированной. Но итальянцам этого хватило, чтобы повторно выйти вперёд. И снова обстоятельства сыграли против москвичей. После корявого удара Кристанте мяч мог полететь куда угодно. Он, как назло, плюхнулся точно в ноги Пеллегрини, а спустя мгновение уже трепыхался в сетке ворот.

На ещё один гол «армейцев» не хватило. Как ни старались они, а старались изо всех сил, более высокий суммарный класс и опыт позволили римлянам без нервотрёпки довести дело до победы.