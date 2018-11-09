«Я больше не буду помощником». Рианчо выиграл и хочет остаться в «Спартаке»

Чего не отнять у временно исполняющего обязанности главного тренера красно-белых – он совершенно очаровательно и очень подробно говорит о футболе и объясняет тактические нюансы. Слушать его действительно крайне интересно. И после такой победы – пока локального успеха, но всё же, а также после очередных искренних и захватывающих ответов зал проводил Рианчо аплодисментами.

— Сегодня нас устраивала только победа, поэтому матч нёс в себе исключительную важность, — сказал Рауль Рианчо. — Футболисты отлично настроились, бились за каждый мяч. Эта игра была намного более жёсткой, чем могло даже показаться со стороны. Нам пришлось три раза отыгрываться. И я могу лишь поаплодировать ребятам за их усилия. Очень доволен результатом.



Изначальной задачей на сегодня было отодвинуть игру от своих ворот, прессинговать соперника как можно выше. Когда наша команда оказывалась с мячом, нужно было разыгрывать атаки через пас. Я считаю, что и в первом тайме у нас возникали очень хорошие моменты. А также вещи, которые нужно улучшать. Но самое главное: «Спартак» сохранил шансы на выход из группы. И –всегда выходит солнце!



Также хотел бы сказать, что для меня эта победа очень важна. Я хотел бы посвятить эту победу своему отцу, который недавно ушёл из жизни. Он был бы очень рад за меня и доволен результатом.

«Спартак» — «Рейнджерс» — 4:3. Два автогола, море огня и выход Глушакова Все подробности матча Лиги Европы «Спартак» — «Рейнджерс».

— Сегодня лучший матч в сезоне провел Попов. Какая у него была задача на игру?

— Ивелин проделал блистательную работу – как в тактическом, так и физическом плане. Он выполнил все установки полностью. Мы хорошо сегодня разбирались «2 в 1» в атаке. Также Попов грамотно заужал пространство, что тоже входило в наши планы. Ни к нему, ни к другим ребятам вопросов у меня нет. Все молодцы.



— Показалось, что сегодня при 4-3-3 крайние форварды получили больше свободы, чем прежде, часто смещались в центр, а не привязывались к своим позициям. Это был изначальный замысел? И почему мы не видели этого раньше?

— Жаль, что нет тактической доски с фишками в зале, но я бы вам наглядно объяснил. На поле при 4-3-3 постоянно меняются местами три футболиста в зоне мяча: крайний защитник – инсайд – вингер. Постоянно! Когда центральный защитник даёт пас вперед, крайний защитник становится крайним хавом, крайний хав – инсайдом, а инсайд – крайним защитником. Сегодня у нас данный маневр получался лучше, это да.

Вы правы, мы не изменили систему, но сыграли в атакующем варианте. В футболе команды всегда должны присутствовать три фактора: глубина, ширина и игрок в центре. Эти факторы должны всегда повторяться на всем поле. Один футболист всегда должен брать ширину, но при этом он может ситуационно поменяться местами с партнером и зайти в центр. Сегодня у нас это неоднократно проходило, и я очень доволен.



А вообще, мне очень нравится говорить о футболе. И я счастлив, что сегодня говорю о нём. Это моя страсть.

Не матч, а сумасшествие! «Спартак» умудрился выиграть даже с дворовой обороной 4-3-3 на поле, 4:3 на табло – и второе место в группе. Красно-белые ещё живы.

— Если в атаке команда смотрелась ярко, то в обороне, особенно в первом тайме, творилось что-то ужасное. Почему? И почему на замене остался ведущий центральный защитник Джикия?

— На данный момент у нас в команде три центральных защитника. За время, которое я работаю, Джикия сыграл все матчи. Очень важно было начинать атаки именно от защитной линии, поэтому нам нужен был правоногий центральный защитник. Мы решали, кого из левоногих нужно оставить на замене. Более того, в первом матче в Шотландии играли с двумя левоногими центральными, соперник нас изучил, и человеку, который начинал атаки, блокировали ногу, не давая выполнить передачу. Поэтому мы и выбрали двух футболистов с разными сильными ногами. Считаю, это сработало.



Что касается обороны в целом, безусловно, возникали трудности, над которыми нужно работать. Мы совершили много ошибок, особенно это касалось смещений центральных защитников для перехватов мячей в центре поля. Но у нас есть время, чтобы улучшить это. По крайней мере, два дня.



— После сегодняшнего успеха надеетесь стать постоянным главным тренером?

— Я работаю в клубе, жертвую всего себя ради него. Все зависит от «Спартака», от его решения. Если скажут продолжить, продолжу. Если скажут уезжать, то соберу чемоданы и поеду домой. Но если даже и отправлюсь в Испанию, то исключительно с хорошими воспоминаниями.

— А вы сами хотели бы остаться?

— Даю вам эксклюзивный ответ: я никогда больше не стану помощником! 35 лет работал им. В командах, где я трудился, четыре года мы выступали в Лиге чемпионов и еще четыре – в Лиге Европы. Это был отличный опыт, который мне многое дал. Но сегодня я исполняющий обязанности.



— Вы 35 лет шли к тому, чтобы стать главным тренером. Какие были ожидания? И оправдались ли они?

— Раньше никогда не хотел быть главным тренером! Все главные тренеры, с которыми я работал, уважали меня и оценивали как равного. Всегда говорил только то, что думаю и что вижу на поле. Нравилось это людям или нет. Сейчас, раз уж так сложились обстоятельства, я продолжу работать главным тренером. Не знаю, где это будет, в каком клубе и стране, но продолжу! Ну… Если только меня Гвардиола, величайший тренер в мире, позовёт, то к нему пойду помощником. Поучусь у него.



— «Я не безумец!», — сказали вы вчера. Сегодня же ярко атакующая игра «Спартака» — это безумие, в хорошем смысле. Поняли теперь разницу между такой победой и той скромной, что одержали над «Анжи»?

— Очень хороший вопрос. Сегодня к победе причастны не только футболисты. Это победа «Спартака» — всех, кто причастен к клубу. Болельщиков, которые пришли на стадион и поддерживали команду. Эта команда, когда ее гонят фанаты, обрастает крыльями. Игроки начинают летать по полю. Им нужна такая атмосфера, которую мы сегодня прочувствовали. При такой поддержке они полетят. Сто процентов.



Вы ведь помните, как фанаты «Рейнджерс» гнали свою команду в первом матче. Сегодня наши болельщики им ответили и тоже достойно поддерживали «Спартак». Хотел бы ещё раз сказать, что в предыдущем матче в чемпионате мы не были худшими – точно так же, как и сегодня не были лучшими. Нам нужно продолжать работать.