«Спартак» — «Рейнджерс» — 4:3. Глушаков вышел на замену! LIVE!

Лига Европы. «Спартак» — «Рейнджерс». Текстовая трансляция

22:47. Всё, этот фантастический матч закончен!

22:45. Подача углового и штанга спасает «Спартак»!

22:42. Сейчас начнётся добавленное время, 4 минуты. «Спартак» всё контролирует.

22:37. Максименко едва не привез опасность к своим воротам, отпасовав низом прямо на Морелоса, но вовремя вратаря «Спартака» тут подстраховали защитники.

22:34. Зе Луиш вместо Луиса Адриано.

22:32. Фернандо оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной и тут же в касание нанес удар по воротам, но отправил мяч мимо цели.

22:29. Мельгарехо падает в штрафной, задев ногу соперника. Опять жёлтая за симуляцию. Спорно. Точно не симуляция, больше похоже на пенальти.

22:27. Фантастический момент у «Спартака»! Фернандо навесил со штрафного с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда Боккетти ударом головой отправил мяч в перекладину! Добивание от защитника «Спартака» уже пришлось в Макгрегора!

22:24. Тимофеев вместо Попова.

22:20. Ещё более 20 минут играть.

22:16. Боккетти получил желтую карточку за споры с арбитром.

22:13. Вышел на поле Глушаков вместо Ерёменко. У него капитанская повязка. Свист и оскорбления.

22:11. ГОЛ! 4:3. Ханни! По центру приблизился к чужой штрафной и ударом с небольшим рикошетом от соперника отправил мяч в дальний угол ворот Макгрегора.

22:10. ГОЛ! 3:3! Луис Адриано! Ерёменко прострелил с правого фланга атаки во вратарскую, где удар Ханни пяткой парировал голкипер, после чего головой на добивании сыграл Адриано.

22:08. Скоро выйдет Глушаков.

22:04. Попов падает в штрафной, похоже на подножку, но Ивелина есть жёлтая за симуляцию. Не поверил арбитр ему. Ну хоть вторую не дал.

22:00. Момент у «Спартака»! Луис Адриано получил пас на левом краю чужой штрафной и мощно пробил, но отправил мяч прямо в Макгрегора.

21:57. Продолжаем. Без замен.

21:42. Перерыв. 5 голов, 2 из них в свои ворота. Феерический матч. Отдыхаем.

21:35. Гол! 2:3! Боккетти при попытке сыграть в отборе у своей штрафной против Морелоса отправил мяч назад на левый край своих владений, откуда Миддлтон мощным ударом пробил Максименко.

21:32. Пауза у нас в игре в связи с применением пиротехники болельщиками. Фанаты не хотят, чтобы этот матч был доигран.

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

21:30. Гол! 2:2! Ивелин Попов отдал классную разрезную передачу низом на правый край чужой штрафной, откуда Рассказов прострелил во вратарскую и Голдсон при попытке сыграть на перехвате отправил мяч в свои ворота!

21:29. Опасный прострел низом был исполнен с левого фланга атаки «Рейнджерс» во вратарскую, где Боккетти перехватил этот пас, отправив мяч на угловой. А после подачи с углового фол в атаке со стороны Кулибали зафиксировал арбитр.

21:25. Фернандо получил желтую карточку за фол против Кулибали на чужой половине поля.

21:24. Рассказов получил жёлтую карточку за фол против устремившегося в прорыв по левому флангу атаки Миддлтона.

21:22. Гол! 1:2! Фланаган исполнил длинную передачу от центра поля к чужой штрафной, где Кандеяш после провала обороны «Спартака» оказался один перед Максименко и уверенным ударом с линии штрафной отправил мяч в угол ворот.

21:17. Гол! 1:1! Ивелин Попов исполнил классную подачу с правого фланга атаки на дальнюю штангу во вратарскую, где Мельгарехо в падении ударом головой отправил мяч в сетку!

21:15. В начале первого тайма с трибуны болельщиков красно-белых вылетела ракета, которая приземлилась на поле приблизительно в двух метрах от футболиста «Рейнджерс». После этого были запущены ещё две ракеты, которые также оказались на поле, передаёт корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.



Отметим, что за эти нарушения болельщиками правил поведения при посещении матча «Спартаку» теперь почти наверняка придётся столкнуться с санкциями Дисциплинарного комитета УЕФА.

21:10. Ивелин Попов получил желтую карточку за симуляцию у чужой штрафной.

21:00. Гол! 0:1. После подачи с углового с правого фланга в центр штрафной «Спартака» Ерёменко в борьбе с Эджарией отправил мяч в угол собственных ворот.

Проводы Карреры. Много трогательных фото и видео, от которых можно прослезиться Болельщики «Спартака» душевно попрощались с полюбившимся тренером.

Фанаты «Спартака» выступили с заявлением. Вот чего они хотят Есть несколько важных требований к руководству.