Аршавин – лучший российский игрок 21 века?

Один из ярчайших российских футболистов 21 века завершает карьеру, но был ли он лучшим в новейшей истории?

11 ноября Андрей Аршавин прощается с «Кайратом» и с большой долей вероятности — с футболом. Сегодня он провёл последний матч за «Кайрат», за который выступал последние три года (вышел на замену во втором тайме домашнего матча с «Шахтёром» из Караганды). По словам самого футболиста, переходить куда-то ещё он не намерен. А это значит, что славная карьера подошла к завершению.

Аршавин сыграл 40 минут в прощальном матче за «Кайрат»

Согласны ли вы с тем, что лучше Аршавина в 21 веке игрока в России не было? Вот что думают по этому поводу футбольные люди.

Анзор Кавазашвили, дважды лучший вратарь СССР:

— В истории современной России – он наш лучший футболист – бесспорно. Но он не нашёл себя до конца после 2008 года. Попадал в ситуации, которые не позволяли прекрасному таланту показать себя до конца в мировом футболе. После «Арсенала» он начал затухать. Но при всём этом он чудесный игрок, который умел на поле всё. Аршавин был лидером и в «Зените», и в сборной.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России:

— Аршавин прекрасный футболист, но у меня есть свои кандидаты на это звание. Например, почти весь состав сборной России из начала 2000-х, в котором я играл. А Андрей несомненно один из лучших, но самым лучшим я его не назову.

Максим Деменко, бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита»:

— Андрей заслуживает этого звания. И по командным успехам с «Зенитом» и сборной России, и по индивидуальному уровню игры, который он демонстрировал. Не будем забывать, что он и в Англии отметился сильными играми.

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Валерий Рейнгольд, бывший полузащитник «Спартака»:

— Чтобы называть его однозначно лучшим – надо поднимать архивы. А так – один из лучших в истории российского футбола. Аршавин очень прилично играл в «Арсенале», поразил меня и всех нас, когда оформил покер в ворота «Ливерпуля».

Борис Игнатьев, бывший главный тренер сборной России:

— Согласен с тем, что Андрей наш лучший футболист в 21 веке. Он был игроком для гурманов. Его любили даже болельщики соперников. Он влезал в штрафную, как нож входит в масло. Андрюша был лучшим.

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Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР, олимпийский чемпион:

— Основания для того, чтобы называть Андрея нашим лучшим футболистом в 21 веке, есть. Но мы можем рассматривать этот вопрос и через призму выступления нашей сборной на последнем чемпионате мира. Есть игроки, которые могут с Аршавиным поспорить. Но место в истории российского футбола для Аршавина определено тем, что он сделал для нашей страны. Он был любимцем болельщиков Питера.



Гаджи Гаджиев, заслуженный тренер России:

— Есть люди, которые могут с Андреем поспорить. Но он один из лучших. У него были наиболее яркие циклы игры среди всех наших игроков. Игра с «Ливерпулем», чемпионат Европы 2008 года и так далее. Но ему не хватало стабильности. Но один из лучших игроков за всю историю российского футбола. С ним мог бы поспорить Акинфеев. Игорь отличался высоким уровнем игры на протяжении всей карьеры.



Александр Кержаков, лучший бомбардир в истории сборной России:

— Если считать с начала двухтысячных, то Аршавин – лучший российский футболист.