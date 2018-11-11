Попробуйте предсказать ход матча «Рубин» — «Локомотив», и у вас получится

Вчерашний матч «Ростова» и «Динамо» можно было не включать: случилось бы большое удивление, если б эти команды показали феерию с огромным количеством атак и ударов. И те, и другие — в числе лучших команд РПЛ по статистике допущенных по своим воротам ударов, а значит и футбол обречён был стать закрытым. Так и случилось. Если вы не смотрели или смотрели и ненароком уснули, то счёт 0:0, а явный голевой момент был всего один. Вы ничего не пропустили.

Одна из проблем чемпионата России заключается в том, что ход игры можно почти без проблем прочитать хоть за неделю до её начала. Не результат, а именно ход: если не происходит быстрый гол, то сценарий часто настолько предсказуем, что хочется включить хотя бы какую-нибудь русскую комедию для разрядки. Фаворит владеет мячом против аутсайдера и в муках проходит в позиционных атаках через три линии обороны. Хорошо контратакующая команда отдаёт мяч и начинает играть забросами за спину центральным защитникам соперника. Декларирующая стремление к позиционному футболу команда не умеет проходить в штрафную и бьёт из-за штрафной.

«У ЦСКА есть возможность притормозить лидера». Прогнозы на 14-й тур РПЛ Сергей Кирьяков и другие прогнозисты считают, что «Зенит» в этом туре не победит.

И так далее. Из раза в раз почти всегда одно и то же, поэтому не самые хорошие по качеству, но крайне боевые по сценарию матчи фаворитов воспринимаются нами как что-то с другой планеты.

Особенно сильно тоскуешь, когда по ночам после чемпионата России включаешь какой-нибудь там чемпионат Испании. И дело не в том, что там сильнее уровень, а именно в непредсказуемости сценария, в постоянной подстройке под соперника и изменчивости матча. Например, вчерашняя игра «Атлетико» и «Атлетика» не была слишком хороша по качеству, но включала в себя кучу бодрых микродуэлей, выявление тренерами конкретных слабостей друг у друга и ситуации, которые произойдут у этих команд только в очном матче. Поэтому за развитием её сценария следить было чрезвычайно любопытно. (Окей, а затем итоговый счёт определили два стандарта от Диего Симеоне. Но я ведь и не про исход, помните?)

«Локомотив» представил самую большую каллиграфию в мире Выглядит мощно!

После такого переключаться на РПЛ сложно, хоть у нас и стала лучше картинка, стадионы после чемпионата мира стали лучше заполняться, а вокруг матчей появляется целая зона активности — от еды до концертов Дмитрия Маликова (блистательный ход, «Локомотив»!). Всё это так, и футбол временами не самый ужасный, но смотреть его просто скучно.

Вот смотрите, сегодня играют «Рубин» и «Локомотив». Давайте попробуем спрогнозировать сценарий матча, если в нём не будет быстрого гола. «Рубин» обладает крепкой командной обороной, неплохой конструкцией атак и лидирует в чемпионате по прессинг-метрикам (возможно, вы этому удивитесь). У «Локомотива» всё лучше с нападением, но часто не хватает последнего паса, из-за чего команда становится слишком зависимой от действий Ману Фернандеша — в том числе и на стандартах. При этом в обороне у «Локомотива» есть проблемы при любой расстановке и связках игроков — на то есть и объективные причины (травмы и дисквалификации), и чисто игровые (команда плохо осваивает переход из атаки в обороне, часто проваливая опорную зону).

Вывод: обе команды будут стараться отдать мяч друг другу — «Локомотив» с упрощением игры, опасаясь прессинга и провала в опорной зоне, а «Рубин» с желанием быстро доводить мяч до нападающих и накрывать быстрым прессингом центр поля после потерь. Наиболее вероятный сценарий для гола «Рубина» — разрезающий пас их опорной зоны/«зоны 14». Наиболее вероятный сценарий для гола «Локомотива» — контратака, прошедшая через левый полуфланг, или стандарт. Голов в этом матче много забито не будет.



И знаете, я буду очень рад ошибиться, если сценарий будет не таким. По крайней мере, на это не будет скучно смотреть.