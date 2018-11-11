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РПЛ. ЦСКА – «Зенит» – 2:0. 11 ноября 2018 года. Обзор матча

ЦСКА – «Зенит» – 2:0
Олег Лысенко
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Чалов затмил Дзюбу, ЦСКА переиграл «Зенит»
«Армейцы» уходили с поля под громогласное: «Молодцы!».
Футбол / РПЛ

Дзюба выздоровел и… снова «сломался»?

Главным кадровым вопросом этого по-настоящему зимнего московского вечера был такой: как насчёт Дзюбы? «Зенит» посреди недели напустил туману вокруг своей самой крупной – во всех смыслах слова – фигуры. «Мы не давали ему отдохнуть – у Артёма повреждение», — объяснил Семак отсутствие нападающего в заявке в Бордо. — Сможет ли сыграть с ЦСКА? Приедем и решим».

В другой ситуации Дзюба, может быть, и вышел бы на поле на морально-волевых – его бойцовский характер всем известен. Но тут в подобного рода геройствах не было практического смысла: очевидно, что на неделе игра с ЦСКА стояла у сине-бело-голубых в приоритете. В Бордо они и без Дзюбы очко зацепили – спасибо Заболотному. На «Песчанке» Дзюба с первых минут отправился на поле. Что характерно – в футболке с коротким рукавом. Из гостей лишь он да Чернов презрели возможность утеплиться.

Легко догадаться, кто из хозяев выбрал летний вариант амуниции. Ну конечно, Сигурдссон. Для него, морозостойкого исландского парня, московские «минус 2-3» — чепуха. Лёгкая прохлада.

ЦСКА не прикреплять к самому опасному противнику персонального опекуна. Трое стопперов поочерёдно передавали его друг другу – в зависимости от того, в чью зону тот приходил. Естественно, что чуть чаще коллег в единоборства с Дзюбой вступал самый высокий «армеец», 191-сантиметровый Бекао. Ноль ударов Дзюбы за тайм служат лучшей оценкой оборонительной деятельности хозяев, а предупреждение Родриго – оправданной «издержкой производства».

А Дзюба до конца так и не доиграл. Судя по гримасе боли и хромоте при уходе с поля, снова травмировался. Будем надеяться, что не серьёзно.

Ефремов достойно заменил незаменимого Марио

В рядах хозяев был человек, для которого встреча с «Зенитом» носила вдвойне принципиальный характер. Уроженец Ленинградской области Обляков этого и не скрывал – прямым текстом в интервью клубной пресс-службе признался: так и есть. Но, давая его, Иван ещё не знал и не мог догадываться, что получит травму в матче с «Ромой». Она и оставила 98-го номера «армейцев» на лавке в воскресенье – о недовольстве тренера действиями хавбека посреди недели не могло быть и речи. Наоборот, Гончаренко выделил его персонально, что делает нечасто.

Марио Фернандес в среду пострадал серьёзнее Облякова: сотрясение мозга – это минимум неделя покоя. Так Гончаренко остался не только без первой, но и без второй опции справа. И что вы думаете, рассыпался фланг? Как бы не так! Ефремов вышел и сыграл. Может быть, не так ярко, как может Марио, главное – надёжно. А уж Щенников на противоположной бровке так просто рвал и метал – видно, истосковался человек по большой игре. Авторитет визави – многоопытного Ивановича – Георгия не останавливал, наоборот – раззадоривал. Попади Щенников в конце тайма в ближний угол слёту – быть голу-красавцу. Впрочем, общих впечатлений от действий левого латераля ЦСКА этот промах не испортил.

Гол+пас Чалова

В первом тайме на «Песчанке» трудно было избавиться от ощущения дежавю – такой «Зенит» мы на неделе уже видели. Ну точно же, видели – в четверг по телевизору. Та же суета в обороне, заторможенность в созидании при повсеместном дефиците инициативности. Молодые «армейцы» были не только сообразительнее, быстрее, но и банально наглее соперника. Потеряв мяч, они моментально бросались его возвращать. Для петербуржцев здоровая агрессия хозяев, похоже, оказалась сюрпризом. Ясное дело – неприятным.

Игровое преимущество москвичей до перерыва нашло своё отражение на табло – в виде двойки. И в обеих голевых акциях красно-синих принял участие Чалов. Мини-серия из четырёх игр без забитых мячей дополнительно мобилизовала Фёдора. Игру с «Зенитом» он отработал не только старательно, но и максимально эффективно. Гол + пас за тайм – отличный показатель.

Неприятности «Зенита» начались с «обреза» Маркизио. Дерзко обокрав именитого итальянца, молодой Сигурдссон переадресовал мяч Ахметову, а тот – Чалову. 1:0. Второй гол младший из «армейских» «викингов» забил самостоятельно – после передачи Чалова.

Травма Ахметова

В попытке переломить характер игры Семак прибег в перерыве к двойной замене (Заболотный и Дриусси вместо Маркизио и Мака). У Гончаренко причин для недовольства не было. Поднять с лавки Хосонова тренера «армейцев» вынудила травма Ахметова. После одного из стыков Ильзата прямо с поля оттранспортировали в раздевалку на носилках – ряды травмированных в ЦСКА ширятся пугающими темпами…

Трудно сказать, что в большей степени этому способствовало – перестановки тренера гостей или потеря хозяев – но переход инициативы от одной команды к другой произошёл. Имея впереди не одного, а уже двух «столбов», «Зенит» (очевидно, что намеренно) упростил игру, принявшись бомбардировать штрафную Акинфеева навесами. Ещё раз вносить коррективы в игру Семаку пришлось после вынужденной замены Дзюбы: Эрнани в верховой борьбе совсем не асс.

С уходом Дзюбы у «Зенита» не осталось на поле человека, способного в одиночку протаранить чужую оборону, собственным примером воодушевить партнёров на большое свершение. Гости до конца продолжали бежать вперёд, но уже больше по инерции. А у поклонников ЦСКА в конце возник ещё один повод овации – возвращение в игру после травмы Бистровича. Пускай чисто символическое, на 4 компенсированные минуты, но на фоне участившимхся травм отрадное вдвойне.

Давно на «Песчанке» не звучало громогласное «Молодцы». Сегодня ЦСКА эту оценку объективно заслужило.

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