В «Спартак» пришёл антипод Карреры. Он скромный и грезит атакующим футболом

Этап 1. Беларусь

«Не понимаю, почему в России Кононова называют белорусским тренером», — однажды сказал Мартынович.

Кононов родился в российском городе Курске и даже институт закончил в Смоленске. В Беларусь его занесло в самом конце игровой карьеры.

«Я родился в России — эта страна номер один для меня. Беларусь — это моя супруга, дети и теперь уже внук. Украина — теперешнее место работы, в котором много друзей и знакомых», — говорил он позднее.

Впрочем, в минском «Торпедо» он не только доигрывал, но и начал тренерскую карьеру. Главным в том клубе был Анатолий Юревич, а Кононов — ассистентом. Позже они не раз работали вместе и за рубеж уехали тоже вдвоём — в запорожский «Металлург».

По словам Олега, он многое взял у бывшего шефа. Но в одном их точки зрения сильно расходились.

«Я не такой жёсткий, — вспоминал он Юревича, — у меня другие методы, считаю, можно обойтись без крика». Интеллигентность этого тренера стала его фишкой уже в самом начале пути, и он всегда оставался ей верен.

Кто-то считает, что она мешает ему быть властным. На деле это никогда не было помехой в работе с парнями вроде Мамаева или Широкова. И в работе генди⁠ректором футбольного клуба. Такой опыт у Олега тоже был — на Украине.

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Этап 2. Украина

Первый приход на Украину вышел коротким. Всего полсезона на Запорожье (о нём уже писалось выше), и Кононов отправился в Молдавию тренером. Снова не главным.

В тираспольском «Шерифе» он провёл несколько лет и, помимо прочего, рулил детской академией. Тот «Шериф» выигрывал примерно всё. На фоне успехов тренеру наконец-то доверили пост главного — в «Карпатах», который стабильно шёл в серединке. В первый же сезон Кононов сломал ту систему и вышел в еврокубки. Уже тогда главный тренер топил за красивый футбол.

«Как тренер и бывший футболист, я всегда был приверженцем футбола атакующего, разумного. Отбирать мяч тоже нужно грамотно и агрессивно. Таковы мои взгляды, вкусы если хотите».

В своём втором сезоне «Карпаты» не сдали и снова пробились в Европу. Тем удивительнее было, что Кононов покинул команду. Мало того что ради клуба второй лиги, так ещё и роли генди⁠ректора, которую никогда не занимал.

«Когда сам участвуешь в построении работы и организации клуба, получаешь новые знания, общение, опыт. За счёт этого идёт развитие».

Через полгода всё встало на свои места. Прежний тренер не смог вывести «Севастополь» в Премьер-лигу, и эту миссию возложили на Кононова. Он стал главным тренером и справился с задачей за четыре тура до конца сезона. Тут-то его и перехватил «Краснодар».

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Этап 3. Россия

Назначение в «Краснодар» было большим откровением. Оно и понятно: представьте, что в условное «Динамо» сейчас придёт главный тренер из второй украинской лиги. Если не знать деталей его биографии, выбор казался очень странным.

Кононов начал с того, что восстановил российское гражданство (помните, сколько шума была из-за налога на иностранного тренера?). Как и в каждом клубе до этого, в Краснодаре он выстрелил сразу же. Первый сезон — выход в еврокубки, второй сезон — первые медали в истории клуба. «Быки» не только добивались результата, но и показывали добротную игру.

Недавний ноунейм стал одним из самых активных сторонников атакующего футбола в России и вскоре вышел на пик популярности. В 2015-м РФС признал его лучшим тренером лиги. Тогда же его всерьёз называли в числе кандидатов на пост тренера сборной России в одном ряду с Леонидом Слуцким.

Кононов ни в одном клубе не работал более двух сезонов. Та же история случилась в «Краснодаре». В какой-то момент стало очевидно, что клуб больше не развивается, и он ушёл. Формально — сам. Теперь, спустя время, можно говорить, что тот ход не сработал: серьёзного прорыва у «Краснодара» не случилось

После небольшой паузы Кононов пришёл в «Ахмат», и это время, несмотря на удачный старт, обернулось для него первой неудачей в карьере. Были слухи, что всё было непросто в отношениях с руководством, но россиянин держался принципа «боссов не комментирую».

Потом был «Арсенал». С ним он приехал в Москву и грохнул «Спартак». А с ним и красивую историю Массимо Карреры. Даже находясь неподалёку от зоны вылета, Кононов твердил, что никогда не примет футбол от обороны. Недавний тренер защиты «Спартак» покинул. Посмотрим, как будет с идеологом созидания.