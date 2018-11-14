«Арсенал» возглавил тренер, выигравший Кубок России

«Реал» утвердил Солари в должности главного тренера клуба



«Реал» утвердил Сантьяго Солари в должности главного тренера мадридского клуба, сообщает пресс-служба команды. Соглашение 42-летнего аргентинского специалиста со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2021 года.



Напомним, несколько недель назад Солари сменил на посту рулевого команды испанца Хулена Лопетеги, отправленного в отставку после серии неудовлетворительных результатов. Под руководством аргентинского специалиста «Реал» провёл 4 матча, в каждом из которых одержал победу.



После 12 туров мадридский «Реал» набрал 20 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридская команда на четыре очка отстаёт от каталонской «Барселоны», которая возглавляет таблицу Примеры.

«План на игру? Показать яйца». Солари идеален для «Реала» именно сейчас Меньше тактики, больше огня.

Черевченко возглавил тульский «Арсенал»



Новым главным тренером тульского «Арсенала» назначен Игорь Черевченко, сообщает официальный сайт клуба.



На этом посту специалист сменил Олега Кононова, который возглавил московский «Спартак». Помогать Черевченко будут старший тренер Игорь Семшов, тренер Вадим Гаранин и тренер вратарей Александр Помазун.



44-летний Черевченко является уроженцем Душанбе. В бытность футболистом большую часть карьеры провёл в «Локомотиве», в составе которого четырежды становился обладателем Кубка России. С 2015 по 2016 год являлся главным тренером «Локомотива» и привёл клуб к победе в Кубке России.



После 14 туров «Арсенал», набрав 17 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Первый матч при новом тренере тульский клуб проведёт с «Краснодаром» на выезде. Матч состоится 25 ноября.

Модрич признан лучшим игроком года по версии Goal



Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич признан лучшим игроком года по версии Goal.



«Я очень счастлив, и для меня это большая честь», — сказал Модрич, получив награду.



Топ-10 лучших игроков года по версии Goal



1. Лука Модрич («Реал»)

2. Криштиану Роналду («Реал»/«Ювентус»)

3. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

4. Килиан Мбаппе («Монако»/«ПСЖ»)

5. Лионель Месси («Барселона»)

6. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»)

7. Рафаэль Варан («Реал»)

8. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»)

9. Антуан Гризманн («Атлетико»)

10. Марсело («Реал»)



В 2018 году Модрич в составе «Королевского клуба» в третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов. Минувшим летом он принял участие в чемпионате мира—2018 в составе сборной Хорватии и дошёл с командой до финала, где проиграл Франции (2:4). По итогам ЧМ-2018 Модрич был признан лучшим игроком турнира.



В конце августа хорват был признан лучшим футболистом прошлого сезона по версии УЕФА. Также он является главным претендентом на завоевание «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту мира по итогам года.

33-летний Модрич перешёл в «Реал» летом 2012 года из «Тоттенхэм Хотспур» за € 30 млн. В нынешнем сезоне провёл за клуб 16 матчей и отдал 3 результативные передачи.

Месси вышел на второе место по голам за один клуб в истории футбола



Нападающий «Барселоны» Лионель Месси благодаря дублю в ворота «Бетиса» в матче 12-го тура испанской Примеры (3:4) вышел на второе место в списке футболистов, отличавшихся наибольшим количеством голов в составе одного клуба.



Как сообщает Mundo Deportivo, второй гол в ворота «Бетиса» стал для аргентинца уже 566-м в футболке сине-гранатовых. По этому показателю он теперь уступает только легендарному бразильскому игроку Пеле, забившему за «Сантос» 643 мяча.



За Месси следуют Герд Мюллер («Бавария», 565 мячей), Эйсебио («Бенфика», 473), Криштиану Роналду («Реал», 450) и другие.



Голы «Бетису» также вывели Месси на первое место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона чемпионата Испании.

FA ужесточит лимит на легионеров в английской Премьер-лиге



В английской Премьер-лиге в ближайшее время вступит в силу новый лимит на легионеров, связанный с выходом Великобритании из Евросоюза, утверждает The Times.



По информации издания, в новых правилах будет прописан лимит, позволяющий клубам вносить в заявку не более 12 иностранных футболистов, в то время как сейчас командам позволено заявлять 17 легионеров.



Уточняется, что данное предложение будет официально направлено Федерацией футбола Англии (FA) клубам Премьер-лиги в течение нынешней недели. При этом если они ответят отказом, то рискуют столкнуться с серьёзными последствиями – FA готова ужесточить правила получения разрешения на работу в Англии для футболистов. В таком случае игрокам из стран Евросоюза придётся выполнять те же условия, что и представителям других стран. Среди этих правил – показатель в минимум 75% матчей, проведённых за национальную сборную за определённый период.

Матч Германия — Россия обслужит бригада арбитров из Швейцарии



Стала известна бригада арбитров, которая будет обслуживать контрольный матч сборных Германии и России.



На предстоящем матче будет работать швейцарская бригада судей во главе с Сандро Шерером, сообщается на официальном сайте РФС. В качестве ассистентов главного арбитра выступят Беким Зогай и Жан-Ив Вихт. Резервным рефери будет Ален Бьери.

Встреча сборных Германии и России состоится 15 ноября на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге. Стартовый свисток к началу матча прозвучит в 22:45 мск.



Напомним, 20 ноября сборная России встретится с командой Швеции в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА. В настоящий момент национальная команда проводит подготовку к предстоящим матчам на базе сбороной в Новогорске.

Новый главный тренер «Эмполи» дисквалифицирован за богохульство



Главный тренер «Эмполи» Джузеппе Якини получил одноматчевую дисквалификацию за богохульство, сообщает Football Italia.



Инцидент произошёл во время матча 12-го тура чемпионата Италии с «Удинезе», который его команда выиграла со счётом 2:1. В одном из эпизодов наставник позволил себе богохульное высказывание, которое услышал резервный арбитр.



Стоит отметить, что в этом сезоне за подобный проступок был дисквалифицирован полузащитник «Удинезе» Роландо Мандрагора.



Якини возглавил «Эмполи» всего неделю назад, и матч с «Удинезе» стал для него первым в качестве наставника клуба. После двенадцати туров «Эмполи», набрав 9 очков, занимает 17-е место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата.

Английский арбитр забыл взять монетку на поле и получил за это дисквалификацию



Английский арбитр Дэвид Макнамара наказан трёхнедельной дисквалификацией за то, что забыл взять монетку на поле, сообщает The Mirror.



Инцидент произошёл 26 октября во время матча женского чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Редингом». Макнамара оставил монетку в раздевалке, но решил не возвращаться за ней и предложил командам определить, кто разыграет мяч с центра, сыграв в игру «камень-ножницы-бумага».



Дисквалификация Макнамары вступит в силу 26 ноября. К работе арбитр сможет вернуться начиная с 17 декабря. У него есть право подать апелляцию на решение FA.



«Макнамара не заслуживает оправданий, он должен был быть более внимательным и лучше подготовленным к матчу. Его действия были непрофессиональными», — заявила член FA Джоанна Стимпсон.