«План на игру? Показать яйца». Солари идеален для «Реала» именно сейчас

Сантьяго Солари начал выполнять обязанности главного тренера «Реала» после четырёх поражений команды в пяти матчах и добился четырёх побед в четырёх матчах. Этого хватило, чтобы забыть о буквах и.о. перед фамилией.

Солари многое изменил за две недели, эти изменения мы недавно разобрали на «Чемпионате». Если коротко – «Реал» снова пора бояться. Теперь поговорим о том, что это за человек, который, впервые в жизни оказавшись главным, формулирует план на игру словами «надо показать яйца».

Теперь «Реал» стоит бояться. Солари всё изменил Уже почти ничего не напоминает о Лопетеги.

Публично сказанной фразой про яйца в 2018 году в футболе никого не удивить. А на фоне более тонкого мотиватора Зидана и корректного тактика Лопетеги она выглядит ужасным контрастом. И вообще простовато звучит. Но «Реалу» сейчас не нужны сложные концепции. Показать яйца – тоже мотивация, особенно после унижения от «Барселоны». Особенно если об этом говорит правильный человек…

В правильном месте и в правильное время

Слова Рамоса «знания в тактике не так важны, как управление раздевалкой» были приговором Лопетеги и одновременно обоснованием этого приговора. Мадрид не принял Лопетеги, он не стал своим. Солари – свой. Он стал в «Реале» своим ещё до того, как того же Рамоса купили в «Севилье» за 27 млн евро. В «Реале» Солари отыграл пять лет. Он играл одновременно с Зиданом, Фигу, Раулем, Роналдо и Бекхэмом – уступал в статусе каждому из них, но всё равно выходил на поле. 200 матчей за пять лет в «Реале» (включая выходы на замену), топ-показатель для футболиста, который не был звездой.

Объяснение постоянной игровой практики простое, как всё, что касается Сантьяго: скромность и преданность. Он не жаловался, когда оставался в запасе, а на поле подчинял свои интересы командным: техничный и быстрый игрок, он много бегал без мяча, страховал партнёров, в атаке ограничивался подыгрышем. Всегда был на заднем плане. В том числе в финале Лиги чемпионов, который помнят из-за того самого гола Зидана «Байеру».

Сантьяго Солари против игрока «Байера» Бернда Шнайдера в финале Лиги чемпионов Фото: Phil Cole/Getty Images

Вернёмся к скромности и преданности. «Хочу ли я остаться в «Реале»? Важно делать то, что идёт на пользу команде, остальное не имеет значения. Хотят ли игроки, чтобы я остался? Повторяю, важно то, что идёт на пользу «Реалу», остальное не имеет значения. Игроки выкладываются не за меня, а за клуб». Преданность: нежелание говорить о себе после четвёртой победы подряд, трудной победы, потому что во время игры Сантьяго пришлось сделать три вынужденные замены. Во время другого интервью кто-то из журналистов додумался спросить про Зидана: как новый тренер относится к сравнению с Зинедином? Ответ Солари: «Давайте оставим его в покое. Зидан – икона Мадрида. У меня нет слов, чтобы описать его. Пусть живёт в своём величии, не надо нас сравнивать». Последние четыре слова – типичная дипломатия, но всё остальное выходит за рамки дипломатии. Скажи так человек со стороны, было бы странно. Но Сантьяго только так и говорит о Мадриде последние 20 лет.

Зидан был для игроков человеком, на которого они все хотели быть похожи в детстве. Теперь там Солари: тоже хороший футболист, тоже многого добился, но главный пример, который он подаёт игрокам, в другом: это пример отношения к клубу.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Задача: сохранить лучшее в команде Зидана

На вопрос о заменах после трудной победы над «Вальядолидом» Солари ответил: «Для нас важны 24 футболиста. Работа Бэйла, Асенсио и Каземиро важна так же, как работа Васкеса, Иско и Винисиуса, потому что матч длится 90 минут. Важны те, кто вышел и освежил команду, и те, кто играл с первых минут». Новый тренер практически дословно повторяет приёмы Зидана.

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За две недели стало ясно: Солари-тренер делает то же самое, что делал, когда был футболистом. Ставит интересы клуба выше собственных. Он говорит банальности, но скромность и преданность – не пустые слова, когда их произносит человек, который выиграл с командой семь трофеев за пять лет, а ещё пять проработал в структуре клуба.

За четыре матча Солари не успел толком показать, какой из него тактик, зато успел другое: вернуть Винисиуса из «молодёжки», выбрать основного вратаря, вернуть тренера по физподготовке, которого обожает команда. Не стоит недооценивать такие решения. На них основаны отношения в коллективе, а о значимости раздевалки Солари знает больше других. Он играл не только рядом со звёздами, но и под руководством известных тренеров. Из всех он выделяет Висенте дель Боске. Почему? «Больше всего в дель Боске меня восхищает его умение управлять коллективом. Это важнее игровой философии и качества тренировок».

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Судя по комментариям игроков, с управлением раздевалкой Сантьяго справляется. После победы над «Сельтой» Начо сказал, что хотел бы с ним работать, но подчеркнул, что выбирать тренера не обязанность футболистов. Бензема такие мелочи не волнуют, поэтому он сказал категорично: «Солари обязательно должен остаться хотя бы до конца сезона».

Солари вряд ли сумеет выстроить в «Реале» новую команду (об этом пока просто бессмысленно говорить). Но у него и нет такой задачи. Такая задача была у Лопетеги, и он не справился. От Солари требуется другое: на ближайшие полгода сохранить те работающие приёмы, которые ещё остались после Зидана. Скромный и преданный, Солари подходит для этой цели. А другие цели «Реалу» до конца сезона ставить бессмысленно.

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