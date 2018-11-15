«Жену тошнит в туалете, а я не могу встать с кровати». Самый трудный год Мораты

Не потерпев ни одного поражения в первых 12 турах АПЛ, «Челси» и Маурицио Сарри превосходят ожидания. Как бы ни закончился сезон, скорость адаптации команды к непростым тактическим требованиям итальянца впечатляет. Пока всё складывается почти идеально. Почти – потому что в некоторых матчах слишком хорошо заметно, что «Челси» не хватает забивного форварда.



Оливье Жиру делает то же, что и всегда. Он максимально полезен без мяча, но после его ударов мяч летит куда угодно, только не в сетку. А вот Альваро Мората – игрок другого типа, и от него в клубе ждали большей результативности. Примерно такой, какую он показывал два года назад в Мадриде: 15 голов в чемпионате при всего 14 матчах в старте, три гола в Лиге чемпионов при всего одном матче в старте. Это не эффект суперзапасного: Мората был эффективен всё время, которое проводил на поле. Из-за этой эффективности «Челси» отдал за него 65 млн евро после ухода Диего Косты. Но что-то пошло не так.

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В Англии он в первый сезон провёл на поле в два раза больше времени, чем в Мадриде, но не забил и 15 голов. Вторая половина сезона получилась просто провальной: один гол в АПЛ с января по май и потеря места в старте. Летом Альваро поменял девятый номер на 29-й и, как стало известно только сейчас, хотел уйти из команды. Но остался, и в начале сезона не доказал, что это было правильным решением.



Мората наносит много ударов: он бьёт каждые 25 минут. Это меньше, чем Лофтус-Чик (внезапно, запасной полузащитник бьёт каждые 18 минут), но всё равно прилично. По статистике ожидаемых голов он имеет 0,7xG/90 минут: больше, чем у Азара. Проблемы с реализацией — не только визуальные, они подтверждаются статистикой. Но недостатки Альваро проявляются и в те моменты, когда он не наносит удар – картинные падения, проигранная борьба за мяч, недопонимание с Азаром. 4 октября он забил в ворота «Види» в Лиге Европе и заплакал. Что же не так?

Помимо логичного предположения, что Мората просто не готов к роли девятки в топ-клубе, предпочитая менее ответственную роль игрока ротации, нужно иметь в виду нефутбольные объяснения. Последний год был для него непростым не только на поле.

Начало голевого спада, которое пришлось на январь 2018 года, совпало с печальным событием в жизни Альваро: в Испании в автокатастрофе разбился его друг. Антонио Конте отпустил игрока сначала на день, потом ещё на пару дней, чтобы тот смог принять участие в похоронах. Вернувшись, он отыграл пару матчей и получил травму спины: выбыл из строя на месяц, но ещё долго испытывал неприятные ощущения во время игры. «Даже когда я выходил на поле, был не в лучшем состоянии», — объяснял Мората.

В то же время его жена Аличе была беременна двойней. Беременность проходила непросто, и только намного позже Мората стал говорить об этом периоде жизни с улыбкой: «Представьте себе наше обычное утро: жену тошнит в туалете, а муж не в состоянии встать с кровати». Он не попал на чемпионат мира, назвал решение тренера честным, но всё равно расстроился. «Это был период, когда меня не устраивало всё вокруг. Если я промахивался, то потому, что поле мокрое. Так нельзя».

Его жена Аличе родила близнецов 29 июля, поэтому в новом сезоне Альваро играет под 29-м номером. Клуб пошёл навстречу: болельщики, которые уже купили футболку Мораты с девятым номером, смогли бесплатно обменять её на новую. Но вскоре после рождения детей он сказал Аличе, что хочет уйти из «Челси». «Я объяснил ей, что мне нужно найти клуб, где не будет такого давления. Но она засмеялась и ответила, чтобы я не нёс чушь».

Ради Мораты она ослушалась отца. И не пожалела Благодаря ей форвард «Челси» преодолел серьёзный кризис.

Если Альваро думал, что должен уйти от давления в другой клуб, чтобы снова получать удовольствие от футбола, то его жена решила по-другому: он отправился к психологу. «Я не хотел ни играть, ни тренироваться. Мне действительно нужна была помощь», — признался он в интервью АВС в конце октября. Сначала идти к психологу показалось стыдным («Рассказывать о своих личных проблемах незнакомому человеку? Это стыдно»), сейчас он признаёт, что проблема была не в окружающем мире, а в нём самом. И говорит, что впервые в жизни тренирует не только мышцы, но и разум.

«Раньше я тренировал тело, теперь тренирую и голову. У каждого бывает период, когда он не забивает. Но сейчас, с современными технологиями, нельзя не знать, что о тебе пишут. Потому что всё равно увидишь, хочешь того или нет. Критики очень много, это давит, заставляет переживать ещё сильнее. Нужно уметь этому сопротивляться».



Когда Мората забил в Лиге Европы, он не сдержал слёз. Невозмутимый Маурицио Сарри прокомментировал это шуткой: «Если он собирается плакать каждый раз, когда забьёт, надеюсь, что буду видеть его в слезах как можно чаще». Больше Мората не плачет, но забивать действительно стал регулярно: за месяц у него пять голов в семи матчах за «Челси». Он снова усадил в запас Жиру. И продолжает посещать психолога.



Это не значит, что Мората превратился в идеальную замену Диего Косте и будет забивать в каждом матче. Но кризис, из-за которого он с января по октябрь забил за «Челси» четыре гола во всех турнирах, позади.



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