Главный итог года для сборной России: у нас есть команда, но иногда этого мало

Матч с Германией случился очень вовремя. Во-первых, нам достался по-настоящему злой соперник, что редкость для товарищеских матчей. У немцев первый за много лет кризис сборной, и игра в Лейпциге должна была стать первым шагом реабилитации. Им и стала; команда Черчесова в ослабленном составе пришлась идеальным обезболивающим.

Ослабленный состав — второй момент. Мы все примерно представляем нашу основу, и без её нескольких игроков было интересно оценить силы на фоне сильного и мотивированного соперника. Просто сравните вчерашний состав с основой на матч с Хорватией на чемпионате мира: Акинфеев закончил карьеру в сборной, Самедов — закончил, Игнашевич закончил с футболом — это уже треть ростера. Из-за травм нет Фернандеса, Дзюбы, Черышева и Головина, и надо осознавать, что они не всегда смогут выходить на поле. Соответственно наследия чемпионата мира именно в плане состава у нас не так и много — в каждом матче мы не можем рассчитывать на треть-половину той сборной.

Матч, после которого хочется ещё раз восхититься нашей сборной Мы должны окончательно понять, каких невероятных усилий стоил нашей команде успех на ЧМ-2018. Многочисленные травмы – это не совпадение.

Кузяев был единственным футболистом, который вышел в старте и тогда на Хорватию, и сейчас на Германию. Единственным! И при этом все игровые наработки, которые пускал в ход тренерский штаб сборной летом и в начале осени, проглядывались и в Лейпциге. Это говорит о том, что у нас есть команда. Да, результат может зависеть от наличия определённых исполнителей (например, без Фернандеса ассиметрично активного правого фланга у нас не получилось), но сам футбол понятен любому в сборной. От этого можно отталкиваться.

Но иногда просто наличия команды мало, и здесь есть третий и четвёртый моменты, почему встреча с Германией была важна именно сейчас. Черчесов отправил в старт потенциально самого сильного индивидуально игрока команды — Алексея Миранчука, и его было с кем сравнивать. Проблема только в том, что сравнения Миранчук не выдержал. Ни с Зане, ни с Гнабри, ни с Брандтом, ни тем более с Хаверцем, который в свои 19 лет с аппетитом показывал, как нужно делать это в атаке. Печальное сравнение «нашего» с «ихними» должно возвращать нас на землю в 2019-м: несмотря на великий результат на чемпионате мира, главное и фактически единственное, что у нас есть, — это командные взаимодействия. Индивидуально мы выглядим серо.

Тише, хейтеры! 0:3 от Германии – это даже хорошо Егоров из Лейпцига — о том, что, хоть мы и упали на колени перед немцами, у нас всё ещё классная сборная. Даже с Ари.

И четвёртый момент — это мотивация. Как только она провисает, сборная России получает пару мощных ударов в бороду. В матче с Уругваем на чемпионате мира мы попали на хорошо организованную команду с превосходящими нас по силе исполнителями и прожили этот матч как в прострации после Египта — итог все помнят. В Лейпциге командные взаимодействия проглядывались, временами даже было приятно наблюдать за игрой, но мотивацию из сборной выпили до дна, потому всё это смотрелось механически и безэмоционально, особенно в первом тайме. После такого бурного года такая 90-минутная спячка объяснима, но опять же стало понятно: с хорошо организованными командами, имеющими сильных исполнителей, без запредельной мотивации нам сложно и будет ещё сложнее, потому что теперь уже на нас настраиваются, как и подобает на четвертьфиналиста ЧМ.



Из последних эмоциональных и физических сил нужно собраться на важный матч со Швецией. 0:3 от немцев в этом плане — отличный и, возможно, единственный способ найти июньскую ярость и искренность сборной России.