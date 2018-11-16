Голы, матчи, карточки и достижения – мы собрали почти всё, что у Лео набралось за это время.

15 лет назад Месси дебютировал в «Барсе». Смотрите, сколько всего он успел

В ноябре 2003 года большинство игроков основного состава «Барселоны» разъехались по сборным. Оставшимся в клубе футболистам надо было как-то поддерживать форму, поэтому Франк Райкард и ипривлёк к занятиям игроков дубля. Среди них оказался Лионель Месси.

— Ему было только 16 лет, но он заставил нас почувствовать свою ничтожность уже на первой тренировке, — рассказал как-то бывший нападающий «Барсы» Людовик Жюли. — Игроки по-всякому били Лео по ногам, чтобы этот ребёнок не ставил их в неловкое положение. Он молчал, поднимался и снова шёл играть. Это было просто невероятно. Лео обводил четырёх защитников основного состава «Барселоны» так, что они начинали нервничать, а потом забивал гол. Они же играли против него зверски. Но он терпел, потому что инопланетянин. Он нас всех просто убил.



16 ноября 2003 года Месси впервые сыграл за «Барселону» — в товарищеском матче против «Порту».

Дебют уже в официальном матче произошёл через год: Месси вышел на поле за 8 минут до конца встречи с «Эспаньолом». Свой первый гол за «Барсу» Лео забил на «Камп Ноу» в мае 2005-го – после паса Роналдиньо поразил ворота «Альбасете».

— Он с рождения обладал талантом и развивал его с малых лет. Когда Лео оказался в «Барселоне», он уже был готовым игроком, профессионалом, — отмечал Роналдиньо. — Мне радостно наблюдать за его успехами и очень приятно осознавать, что я был рядом, когда он начинал свою карьеру. Круто, что свой первый гол в статусе профессионала он забил именно с моей передачи.

В первом сезоне Месси сыграл всего в семи матчах, проведя на поле в общей сложности 77 минут. С каждым годом это число увеличивалось, и в сезоне-2006/07 он стал регулярно появляться в основе.

Первые два трофея с «Барселоной» Месси взял в дебютном для себя сезоне-2004/05 – каталонцы стали чемпионами Испании, а после добавили Суперкубок. Ну а что было дальше – вы и так знаете.

За 15 лет у Месси набралась уйма достижений – список настолько длинный, что его можно устать читать. Мы собрали лишь самую значимую часть того, чего достиг аргентинец за это время.