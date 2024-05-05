Чернов: пока всем нравится, как строятся тренировки Слишковича в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о работе с Владимиром Слишковичем, который исполняет обязанности главного тренера московского клуба.

«Уже который раз вопрос, комфортно ли нам со Слишковичем. Пока не проигрываем, играем достаточно надёжно. Подождём до конца сезона, а дальше посмотрим. Пока всем ребятам нравится, как строятся тренировки, и настроение в команде», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, 14 апреля «Спартак» официально объявил об увольнении Гильермо Абаскаля. Клуб поблагодарил специалиста за проделанную работу. Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» был назначен Владимир Слишкович. Он был помощником Абаскаля.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года, в феврале 2023-го контракт с ним продлили до лета 2025 года. В прошлом сезоне клуб стал обладателем бронзовых медалей РПЛ.