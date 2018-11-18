«Барселона» может купить Мбаппе. Всё благодаря Football Leaks

Сборная Турции вылетела в дивизион C Лиги наций, проиграв Швеции

Сборная Швеции одержала победу в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Турции. Встреча прошла в турецком городе Конья на стадионе «Конья Бююкшехир» и завершилась со счётом 1:0 в пользу шведов.



Автором единственного гола стал бывший защитник «Краснодара» Андреас Гранквист, реализовавший пенальти на 71-й минуте игры.



Швеция, набрав 4 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице группы 2 лиги B, Турция (3) — 3-е.



Сборная Турции вылетела в дивизион C Лиги наций. Команда Швеции имеет шанс выйти в лигу А, если обыграет Россию в последнем матче группового этапа.



Матч Швеция — Россия пройдёт в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» 20 ноября. Начало встречи запланировано на 22:45 мск.

Луческу не помог ни себе, ни нам. Для России всё решится в Швеции Андреас Гранквист принёс победу шведам в Турции.

У Акинфеева появилась именная звезда на Аллее чемпионов

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев принял участие в открытии именной звезды на Аллее чемпионов в одном из торгово-развлекательных центров столицы.

На Аллее чемпионов ранее были установлены звёзды бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, хоккеистов Ильи Ковальчука и Евгения Малкина, фигуриста Евгения Плющенко и других спортсменов.



Акинфеев — воспитанник ЦСКА. За основную команду «армейцев» дебютировал в 2002 году. На домашнем чемпионате мира 32-летний вратарь вместе со сборной России дошёл до четвертьфинала. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Игорь пропустил 7 мячей в 14 матчах.



ЦСКА, набрав 23 очка, занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. 23 ноября московский клуб на выезде сыграет с «Ахматом».

Неймар вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар, отправивший мяч в ворота сборной Уругвая в товарищеском матче, поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды Бразилии, сообщает ESPN в «Твиттере».

Теперь на счету 26-летнего футболиста 60 мячей в 95 матчах в составе сборной. По этому показателю он уступает только Роналдо (62 гола в 98 встречах) и Пеле (77 голов в 92 встречах).



Неймар вызывается в сборную Бразилии с 2010 года. В составе национальной команды форвард сыграл на двух чемпионатах мира (2014, 2018), где бразильцы не смогли занять призовые места. В 2013 году сборная с Неймаром в составе завоевала Кубок конфедераций, который проводился за год до домашнего мундиаля.

«Барселона» попробует купить Мбаппе, если «ПСЖ» накажут за нарушения ФФП

«Барселона» следит за ситуацией в «ПСЖ», который могут оштрафовать и применить другие санкции за нарушение правил финансового фэйр-плей (ФФП), сообщает Diario Gol.



По информации издания, каталонский клуб попытается приобрести французского нападающего Килиана Мбаппе, если парижанам потребуется продавать одного из своих дорогостоящих футболистов.



Напомним, о нарушении правил ФФП руководством «ПСЖ» сообщил проект Football Leaks. Были предоставлены отчёты, доказывающие, что парижский клуб прибег к финансовым махинациям при трансферах Мбаппе из «Монако» и Неймара из «Барселоны» летом 2017 года.



В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Мбаппе забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи в 9 матчах. 19-летний форвард возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Франции.

Мбаппе отказал «Реалу» из-за денег. Ещё немного «грязи» от Football Leaks Едва Гвардиола начал работу с «Баварией», как подписал контракт с «Манчестер Сити».

«Спартак» не рассматривает Швеца в качестве усиления этой зимой

По информации «Чемпионата», «Спартак» не рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Ахмата» Антона Швеца в зимнее трансферное окно.



Ни тренерский штаб, ни руководство красно-белых в данный момент не заинтересованы в его приобретении, так как у «Спартака» нет необходимости комплектовать команду молодыми российскими центральными полузащитниками. На этой позиции в команде выступают Артём Тимофеев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов и Денис Глушаков. Также в клубе рассчитывают на воспитанников академии красно-белых.



Швец перешёл в «Ахмат» из второй команды «Вильярреала» в 2017 году. Напомним, летом переход 25-летнего футболиста в «Спартак» сорвался в последний момент.



В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Швец принял участие в девяти матчах за «Ахмат», на его счету один гол.

«Трансфер в „Спартак“ сорвался. Если суждено – когда-то перейду» Интервью «Чемпионату» дал полузащитник «Ахмата» Антон Швец, который в воскресенье забил красно-белым победный гол.

«Ростов» может приобрести экс-хавбека «Сандерленда» Ндонга за € 4 млн

Бывший полузащитник «Сандерленда» Дидье Ндонг может стать игроком «Ростова», сообщает iSport.ga.



По информации издания, российский клуб готов в ближайшее время заплатить € 4 млн за 24-летнего габонского футболиста. Именно такую сумму ожидает получить «Сандерленд» в качестве компенсации после расторжения контракта с Ндонгом в октябре текущего года. Напомним, английский клуб решил расстаться с полузащитником из-за того, что игрок не явился на предсезонную подготовку.

Ндонг перешёл из французского «Лорьяна» в «Сандерленд» в 2016 году. В минувшем сезоне габонский полузащитник играл в составе «Уотфорда» на правах аренды. Также футболист выступает в составе национальной команды Габона с 2012 года.

«Реалу» предложили услуги форварда «Монако» Фалькао

Нападающий сборной Колумбии и «Монако» Радамель Фалькао рассматривает варианты возможного ухода из французского клуба. Представители 33-летнего футболиста несколько дней назад предложили услуги форварда мадридскому «Реалу», сообщает Marca.



По информации издания, некоторые руководители «Реала» считают, что клубу необходимо усиление линии нападения, но при этом в испанском клубе хотели бы придерживаться стратегии с приобретением молодых футболистов. «Сливочные» приняли к рассмотрению вариант с приобретением Фалькао, но не собираются торопиться с ответом в связи с наличием других опций усиления состава.



Фалькао подписал новый контракт с «Монако» летом 2017 года. Соглашение истекает через полтора года. В этом сезоне чемпионата Франции на счету форварда четыре гола и одна результативная передача в 11 матчах.