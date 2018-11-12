Гончаренко надавил на проблемы «Зенита». Именно это помогло ЦСКА победить

После первых 45 минут матча «Зенит» и ЦСКА разделили владение мячом поровну. Притом что большую часть времени игра проходила на половине поля «Зенита». Формально ЦСКА отдал гостям владение мячом и сыграл от соперника, в особенности во втором тайме. Оправданный шаг. У «армейцев» огромные кадровые потери, но команда Гончаренко уже не первый год доказывает свою тактическую гибкость и способность находить выход из подобных ситуаций. Чего не скажешь о «Зените». Дисквалификация Паредеса сильно ограничила вариативность начала атак питерцев и их устойчивость к прессингу соперника. Гончаренко подобрал верный план на игру и выиграл матч ещё в первом тайме. Питерцам не помогла даже силовая манера игры.

Прессинг ЦСКА в первом тайме практически идеален

Серьёзно. «Армейцы» выжали максимум из главной проблемы «Зенита». Без мяча хозяева расставлялись в агрессивные 4-1-3-2, где единственным игроком перед линией защиты оставался Бийол, а вингбек в зоне мяча поднимался во вторую линию прессинга к Влашичу и Ахметову.

Без Паредеса в составе у питерцев остались два игрока, способные качественно начать атаку команды первым пасом. Оба были выключены из игры. На Ивановича выдвигались сразу два игрока ЦСКА, один из которых, Щенников, не давал сербу развернуться с мячом и дать вертикальную передачу на Мака, второй, Сигурдссон, закрывал траекторию передачи на одного из центральных полузащитников «Зенита» — кстати, в это время Ерохин и Маркизио персонально опекались Ахметовым и Влашичем.

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Как правило, Бронислав был вынужден отдавать пас на Мамману или Нету. В ответ на это при приёме Нету мяча Сигурдссон и Чалов закрывали направления обратных передач, на фланге Ефремов выполнял те же функции, что и Щенников, в зону мяча поднимался Ахметов, а к нему на подстраховку смещался Бийол. Ловушка захлопывалась.

Маркизио с самого начала встречи плотно зажали в пятиугольник Сигурдссон-Чалов-Влашич-Бийол-Ахметов, в котором Ильзат и Никола периодически передавали друг другу опеку итальянца. «Маркизио непросто осваиваться в новом чемпионате», — сказал на послематчевой пресс-конференции Сергей Семак. К сожалению, это чистая правда. Итальянец обладает качественным коротким и средним пасом, но, в отличие от отсутствовавшего Паредеса, редко расстаётся с мячом в одно касание и очень неуверенно действует под давлением. Фактически передача на итальянца служила для москвичей своеобразным триггером включения в прессинг. Особенно преуспел в этом Влашич. Хорват намеренно держал с опорником «Зенита» дистанцию в несколько метров, тем самым провоцируя передачу на него.

Вывод Ерохина на свободное пространство – реакция «Зенита» на заблокированный билд-ап

Практически во всех эпизодах ЦСКА управлял началом атак «Зенита» и либо собирал подбор после забросов на Дзюбу, либо пользовался ошибками соперника в переходной фазе, когда питерцы пытались пройти оборону хозяева рисковой передачей. Если питерцам удавалось задержаться на чужой половине поля и фланговый игрок (Иванович или, как скриншоте, Шатов после розыгрыша питерцами штрафного) имел свободу и время для принятия решения, «Зенит» пытался вывести Ерохина на свободное пространство в центральной зоне через перегруз правого фланга атаки.

В край поля смещались Маркизио, Мак и Кузяев, пытаясь увести за собой Бийола и Влашича. На свободном пространстве Ерохин делал заброс в зону Магнуссона, где против игрока «армейцев» на смене траектории оказывались Мак и Кузяев.

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Второй вариант – передача на третьего через подыгрыш Кузяева. Вместо заброса в борьбу на Дзюбу Нету искал открывания Кузяева из глубины. Далер подключал к розыгрышу Маркизио, который должен был быстро отыграться с открывающимся Ерохиным. Расчёт был сделан на менее жёсткую, если сравнивать с Маркизио, опеку Александра. Ерохин действительно отклеивался от своего игрока, но быстрая игра в касание – не про Маркизио. Из-за медлительности итальянца «Зенит» получил первый гол в свои ворота, пытаясь быстро перейти из обороны в атаку.

ЦСКА победил «Зенит» в игре подборов

Переход «Зенита» на силовую игру и навал был вопросом времени, но команда Гончаренко оказалась готова и к такому развитию событий. Ключевым игроком в борьбе за спорные мячи стал Яка Бийол. В расположении «армейцев» без мяча Бийол исполнял роль чистого опорника в обоих таймах, когда его команда высоко встречала соперника на чужой половине поля и когда во второй половине встречи ЦСКА перешёл на 4-4-2 на своей половине поля. Словенец практически не принимал участия в атаках своей команды, зато выиграл 12 единоборств из 15, 6 из 7 верховых мячей и совершил 4 отбора. Благодаря Бекао Артём Дзюба был не так эффективен в борьбе, при этом выигрывал достаточно спорных мячей и давал своей команды возможности для подборов спорных мячей. Во многом благодаря Бийолу это стало невозможным, даже после выхода на поле Эрнани и Заболотного.

Когда Бийол не успевал закрывать нужное пространство, в игру вступал Магнуссон. «Зенит» преимущественно продвигал мяч вперёд через правый фланг, поэтому у исландца было достаточно работы. Если Бийол в основном выигрывал спорные мячи, то Магнуссон подбирал бесхозные за счёт чтения игры и перехватов. Именно с его включения в эпизод началась вторая голевая атака «армейцев».

Кратко о том, что ещё важно

— Следующие две недели должны были стать заслуженной наградой Ахметову за текущую форму. Ильзат всё больше берёт на себя в новой команде. В матче с «Зенитом» Ахметов, во-первых, максимально плотно сыграл по Маркизио, а эпизодами даже управлял прессингом команды. Во-вторых, ЦСКА немного атаковал позиционно, но, когда делал это, грамотно пользовался пространством, заполняя все вертикальные каналы. Это помогало Ахметову классно сбрасывать с себя опеку соперника и грамотно открываться между линиями. Подобным качеством в «Зените» обладает Нобоа, которого питерцам очень не хватает. На Ахметове организация первого гола и предголевая передача в эпизоде со вторым забитым мячом. Очень жаль, что Ильзат получил травму прямо сейчас.

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— О Маркизио и центральных полузащитниках «Зенита» уже было сказано много, но это не всё. Удивляет постоянная ориентировка на мяч игроков «Зенита». И Ерохин, и Маркизио систематически не доигрывали эпизоды до конца и выключались из игры, когда мяч покидал их зону. Ответственность за второй гол ЦСКА можно делить между двумя опорниками питерцев. Игравший по Бийолу Маркизио не переключился на игрока с мячом и возвращался назад трусцой, а Ерохин пустил за спину Сигурдссона, который в итоге и забил мяч.

В материале использованы данные InStat.