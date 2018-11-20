За сборную могут сыграть лишь 5 человек из тех, кто выходил на ЧМ. Это шок!

Кто эти пять игроков с ЧМ-2018?

Представим ужасное: сборная России неудачно выступила на домашнем чемпионате мира, и после этого главный тренер решил обновить национальную команду. Скорее всего, даже в этом случае не было бы настолько большого количества изменений в составе, как сейчас. В это трудно поверить, но перед ключевым матчем группового этапа Лиги наций со Швецией в распоряжении Станислава Черчесова находятся только пять из 19 игроков, выходивших на поле во встречах ЧМ-2018. Три четверти команды кто-то словно косой скосил!

Да и из этих пяти один – под вопросом. Не факт, что Артём Дзюба сможет выдержать 90 минут. Помимо нападающего «Зенита» в сборной России с ЧМ-2018 остались его одноклубники Далер Кузяев и Александр Ерохин, Юрий Газинский из «Краснодара» и Алексей Миранчук из «Локомотива».

Сборная России сыграет при закрытой крыше? К Черчесову уже обратились Кадровые трудности не смущают главного тренера сборной России в преддверии ключевой игры против Швеции.

В заявке на ЧМ-2018 присутствовали также Андрей Лунёв, Андрей Семёнов и Антон Миранчук, однако они прочувствовали атмосферу чемпионата мира только зрителями. Эти трое так и не сыграли.

Кого и почему потеряла сборная России?

Состав сборной России настолько сильно изменился по трём причинам – завершение карьеры, травмы и спад формы. Сергей Игнашевич повесил бутсы на гвоздь, а Владимир Габулов – перчатки. Впрочем, новый министр спорта Северной Осетии тоже смотрел матчи чемпионата мира со скамейки запасных. Кроме того, с национальной командой попрощались три продолжающих клубную карьеру игрока – «первый номер» Игорь Акинфеев, Александр Самедов и Юрий Жирков, который в нынешнем сезоне пока ни разу не сыграл за «Зенит» из-за обострившейся после ЧМ-2018 травмы.

Сейчас травмированы защитники Марио Фернандес, Фёдор Кудряшов, Игорь Смольников, полузащитники Александр Головин, Роман Зобнин, Алан Дзагоев и нападающий Денис Черышев. Ещё трое до сих пор не набрали нужной Черчесову формы – Илья Кутепов, Владимир Гранат и Фёдор Смолов.

Станислав Саламович – стойкий человек. «Не спрашивайте про травмированных, это рабочая ситуация. Любым составом можно играть – и во втором тайме мы это доказали», – сказал главный тренер после особенно ценного для нового состава сборной России спарринга с немцами. Но как бы ни храбрился Черчесов, он не волшебник. В космос летают герои. Чудес же в футболе не бывает – 0:3 от Германии это показали.

Кого не было на чемпионате мира?

К матчу со Швецией готовились 23 человека. Следовательно, на сегодняшний день в составе сборной России 15 игроков, которые, по мнению Черчесова, не тянули летом на участие в чемпионате мира. Точнее, таковых чуть-чуть меньше, поскольку Георгий Джикия пропустил ЧМ-2018 из-за травмы, а Ари на тот момент не обладал российским паспортом.

Шанс, возможно, для кого-то единственный, выпал вратарям Маринато Гилерме и Антону Шунину, защитникам Роману Нойштедтеру, Кириллу Набабкину, Владиславу Игнатьеву, Георгию Щенникову, Егору Сорокину, полузащитникам Алексею Ионову, Руслану Камболову, Павлу Могилевцу, нападающим Антону Заболотному, Фёдору Чалову и Дмитрию Полозу.

Честнее было бы подготовить к сегодняшней встрече афишу Швеция – Россия-2. Хотя даже эта команда понесла потери! Травмированы Константин Рауш, Сергей Петров и Ильзат Ахметов.

Луческу не помог ни себе, ни нам. Для России всё решится в Швеции Андреас Гранквист принёс победу шведам в Турции.

А что у шведов?

У Швеции на чемпионате мира сыграли 19 футболистов. В матче с российской сборной главный тренер Янне Андерссон мог бы выпустить на поле любого из них за исключением залечивающего повреждение полузащитника «РБ Лейпциг» Эмиля Форсберга и завершившего карьеру в национальной команде нападающего Олы Тойвонена. Обладатель финской фамилии отправился в Австралию, подписав контракт с «Мельбурн Виктори». Отсутствует в заявке защитник Понтус Янссон, возможно, не сыграет и его коллега по амплуа Виктор Линделёф, заменённый в перерыве игры с Турцией.

Ничего страшного для Андерссона, правда? Рабочая ситуация.