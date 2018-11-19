«Мы всегда рассчитывали только на себя!» Черчесов не унывает и хочет победить

Завтрашний матч в Стокгольме, вопреки изначальным надеждам оптимистов, превращается из простого спарринга в финал. Казалось бы, он должен был вызвать хотя бы какой-то ажиотаж в городе. Но сейчас, за 30 часов до стартового свистка, его совсем не чувствуется.



На 50-тысячной «Френдс Арене» ожидается около 20 тыс. зрителей. По крайней мере, именно столько билетов реализовано на данный момент. А шведских журналистов на пресс-конференции сборной России, представьте себе, оказалось всего двое. Видимо, новости нашей команды скандинавов абсолютно не волнуют.

А новости эти есть. Самая позитивная – прилёт Артёма Дзюбы, который уже провёл тренировку вместе с партнёрами, был бодрым, весёлым, активным и очень громким. Точно таким же был и Станислав Черчесов на пресс-конференции. Первого вопроса о кадровых проблемах он словно не заметил.

Матч со Швецией будет не менее важным, чем игры с Хорватией и Испанией Теперь это окончательно ясно.

— В сборной настоящая эпидемия травм. Вам приходится собирать чуть ли не новую команду в сжатые сроки, а матч впереди – не контрольный, а официальный и очень важный. Справляетесь? – попытались напомнить Черчесову обо всех трудностях.

— Мы проанализировали игру с Германией, сделали определённые коррективы, поговорили с футболистами, — уверенно проговорил Черчесов. – Также посмотрели шведов, сегодня ещё раз их разберём. Те игроки, которых нельзя выставлять по медицинским причинам, покинули расположение команды. Всё идёт своим чередом. Сегодня попробовали новые связки, а завтра, надеюсь, они нам помогут.



— Кто будет номером один?

— Каждый раз меня это спрашиваете… В воротах будет Лунёв.

Настоящий капитан! Дзюба заслуживает уважения, а не ехидных шуточек Несмотря на проблемы со здоровьем, форвард «Зенита» вылетает в Швецию, чтобы помочь российской сборной.

— Вчера к команде присоединился Дзюба. Сам Артём сказал, что здоров на сто процентов. А как его состояние оценивают врачи? Он действительно готов принять участие в матче?

— Мы всё время были на связи с ним. Травмы бывают разные. Например, изначально понимали, что Зобнин и Петров не смогут сыграть, поэтому отправили их домой. С Дзюбой – другая ситуация. Если бы была возможность, взяли бы его в Германию, но там не оказалось нужного аппарата. Поэтому он восстанавливался и тренировался в Москве. Позавчера мы созвонились с Артемом ещё раз, он дал добро. Сегодня тренировался в общей группе, пока никаких жалоб. А время окончательно определиться ещё есть.

— Смотрели ли матч Турции и Швеции в прямом эфире? Не расстроились, что из-за поражения хозяев теперь придётся добывать результат?

— У нас в то самое время проходило теоретическое занятие, поэтому в прямом эфире не следили. Мы всегда, с самой первой игры, рассчитывали только на себя. Сейчас – то же самое. В Калининграде видели шведов и прекрасно понимали, что просто так очки Турции они не отдадут.



— Есть мнение, что Швеция более неудобный соперник для нас, чем Турция. Как для вас?

— Не знаю, согласитесь ли вы со мной или нет, но, несмотря на счёт 0:0, у нас в Калининграде против Швеции была очень качественная игра. Понятно, что эти сборные немного отличаются. Турки более индивидуальные, шведы более организованные. Играют по-разному, но вообще команды плюс-минус одного уровня. Единственное различие – шведы стабильнее по системе, организации игры и уровню. У турок же бывает, что футбол зависит от настроения.

Луческу не помог ни себе, ни нам. Для России всё решится в Швеции Андреас Гранквист принёс победу шведам в Турции.

— Аншлага на матче не предвидится: продано около 20 тысяч билетов при вместимости стадиона 50 тысяч. Это плюс для России?

— Пусть шведы об этом думают. У нас в Калининграде был полный стадион. Мы не станем обращать внимание на количество зрителей. У нас свои задачи, у шведов – свои. К тому же еще 24 часа до матча, количество проданных билетов может возрасти.



— А как вам погода в Стокгольме? Ожидается 2-3 градуса выше нуля.

— Если она окажется такой же, как сегодня, будет комфортно. Поле в хорошем состоянии. Представитель УЕФА уже спросил меня, закрывать ли крышу. Я ответил, что мне абсолютно всё равно.

— России достаточно одного очка, чтобы выиграть группу. Вас устроит ничья?

— Вообще-то устроит! Считать мы умеем. Другое дело, что на 0:0 никогда не играем. В Калининграде тоже хотели победить, но на выходе – ничья. Мы – спортсмены. И всегда хотим побеждать!

Юрий Газинский: «Не нужно выделять Классона и Гранквиста»

— Обсуждали ближайшую игру с двумя партнёрами по «Краснодару», бывшим и нынешним, Гранквистом и Классоном?

— С Андреасом мы сейчас не на связи. С Виктором парой слов обмолвились. Какие-то нюансы по поводу его игры я обязательно подскажу ребятам. Но вообще выделять их двоих не хотелось бы, у шведов в целом хорошая команда.



— Такой же вопрос, как и Черчесову: вас устроит ничья?

— С турнирной точки зрения – да. Но думать о ней не будем. У каждого есть амбиции и хочется победить.