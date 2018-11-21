Дзюба: не думаю, что страна от нас отвернётся. Безразличия не было

Это был тот самый случай, когда экспресс-анализ футболиста оказался информативнее, чем комментарий главного тренера на пресс-конференции. За пять минут пламенного выступления Артём Дзюба содержательно подвёл итоги матча и объяснил, почему игра команды в последнее время стала резко ухудшаться.



— Жалко, что мы проиграли сегодня. Но проиграли по делу, — подчеркнул Дзюба.

— Мы все видели, как страна повернулась к сборной лицом после чемпионата мира. И это здорово. Но не боитесь, что после двух чувствительных поражений произойдет обратный процесс?

— Во-первых, не заметил безразличия у нас. Во-вторых, не было 4-5 ключевых футболистов. Забери у любой команды столько важных игроков – она будет играть не так, как способна. Поэтому не думаю, что болельщики отвернутся.



Немцы очень сильны, плюс этот матч был товарищеским. Шведы немножко другие. Это и обиднее всего: они очень организованы, хороши с флангов и стандартов. Мы всё это знали. Нельзя было уступить им именно в борьбе. В Калининграде выиграли её и имели определённое преимущество. Здесь проиграли, и поэтому уступили. Соперник был лучше в этом компоненте, поэтому создавал моменты.

Лучший бомбардир РПЛ Черчесову не пригодился. Два последних матча в году — 0:5 До боли знакомая сборная России вернулась. Шведы заслуженно идут в дивизион «А» Лиги наций.

— Партнеры снова постоянно искали вас длинными передачами. Не считаете, что команда становится слишком «дзюбозависимой»?

— Нет, я так не думаю. У нас нет задачи бить на меня абсолютно в каждом эпизоде. Но да, иногда злоупотребляем. Нужно играть смелее, наглее, спокойнее и расчётливее. Плюс, повторю, недоставало креатива. Не хватило Головина, Зобы – мотора команды, Марио Фернандеса, очень грамотного и умного футболиста, Черышева, который несётся вперёд.



Ключевых ребят нет, и это очень трудно. Мы старались действовать за счёт командного духа, определённой агрессии, но у нас не получалось. Теряли на ровном месте мячи. Сделали в первом тайме две-три точные передачи – сразу создали момент. Забили бы его – может быть, всё как-то развернулось бы. Но в целом мы должны играть намного собраннее и организованнее, точнее, наглее.

Так, как сегодня, нельзя. Мы легко позволяли шведам всё. Как тренерский штаб сказал: они за первый тайм 17-18 передач сделали с каждого фланга. Это ненормально. Мы сделали одну, а они – 34. Плюс, как уже сказал, проиграли борьбу, чего ни в коем случае нельзя делать в матчах с организованными шведами. Любой стандарт – и всё.

Заболотная сборная. Русская сказка закончилась Черчесов выжал всё, но он не волшебник.

— Есть желание встретиться со Швецией в отборе чемпионата Европы-2020 и взять реванш?

— Я не люблю такие вопросы. Хотел, чтобы попался Гибралтар! Моя команда, прямо жду. Но если попадутся шведы, я только за. Хотелось бы отыграться. В Калининграде надо было выигрывать у них, а сейчас не хватило народу, футболистов. Не могу высказать претензии партнёрам, мы все вместе проигрываем и выигрываем, но мне кажется, что качества было бы больше, если бы не столько потерь.

— Вообще со стороны кажется, что даже те футболисты, которые избежали травм, всё равно выхолощены, потому что футбол нашей сборной на чемпионате мира был очень энергозатратным. Как на деле?

— Есть немножко. Мы выплеснулись эмоционально и физически. Наш футбол что в сборной, что в клубах действительно очень энергозатратный. Мы прекрасно понимаем, что должны играть на лучших своих качествах. Наша сила — в очень хорошем движении, очень агрессивной борьбе, подборах и бешеном желании.

С любой командой, даже супер-классной, за счёт этих качеств способны бороться на равных. Мы это видели и с Испанией, и с Хорватией – сразу появляется игра. Как только эти компоненты пропадают, мы начинаем проседать. Всё-таки шведы – команда нашего уровня. Давайте будем честными. Это не Германия, не Испания, не Голландия, не Хорватия. Но если мы проигрываем борьбу, шансов ноль.

Мы устали, но надо играть дальше. Если бы была возможность передохнуть… Но это нормально, все играют в таком ритме, на несколько фронтов. Просто мы очень много бегаем. Тот же Кузяев за каждую игру преодолевает по 12-13 километров. Это очень сильно сказывается на организме. Мы восхищаемся европейскими звездами вроде Криштиану, но у них менее энергозатратная игра. Они доминируют, постоянно играют в пас. Тяжело играть в такой футбол, но он приносит плоды. Нужно гнуть свою линию, а не отказываться от этого. Команда заново будет строиться.



А вообще, может быть, такая пощёчина – это даже хорошо. Нужно выигрывать группу Б, чтобы попадать в А. Надеюсь, что теперь пройдём отбор и попадём на Евро.