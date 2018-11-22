«В «Балтике» сам оплачивал операцию игроку. Потом задумался: я что, меценат?»

Российский футбол — это жёсткий рандом. Раз — и ты спортивный директор «Локомотива», два — пытаешься вывести команду ФНЛ на новый уровень, три — сваливаешься с ней в самый низ таблицы из-за фатального отсутствия денег.

Весь этот путь прошёл Кирилл Котов. Месяц назад он покинул «Балтику», с которой ещё весной едва не вышел в высшую лигу. Теперь с клубом происходят дикие вещи.

— Вы работали в «Балтике» несколько лет, и финансовые проблемы там длились не один месяц. Почему ушли только сейчас?

— В нынешнем состоянии «Балтика» не может решать серьёзных задач. Мне это стало неинтересно. Я такой человек, мне обязательно нужно к чему-то стремиться. А к чему можно стремиться, если месяцами не платят зарплату?



— Вы ушли через некоторое время после кубковой игры с «Локомотивом». Правда, что к футболистам тогда зашли и пообещали начать выплаты?

— Нам много раз обещали. Достаточно, чтобы всё это скопилось в ком. В какой-то момент надоело, я написал заявление и ушёл. Не исключаю, что там всё наладится, но сейчас «Балтика» не может решать задач, которые перед ней ставились.

— Результаты ухудшились из-за проблем с деньгами?

— Понимаю: со стороны кажется, что на поле все в равных условиях. Но ведь между играми идёт недельный цикл. Вот представьте, готовитесь вы к игре, а после тренировки не можете помыться в душе или попить чай. Та же база появилась лишь после ЧМ. До этого был только старый стадион «Балтика» и искусственный газон прямиком из 90-х.



— С душем история жуткая. Неужели была настолько большая задолженность за горячую воду, что никак не погасить?

— Не хочу в это лезть, но мне непонятно, как такое можно допустить на социальном объекте. Там же тренируются дети, главная команда области, неужели вопрос нельзя решить? Я не понимаю.



— Вы сказали, что финансовые проблемы мешают футболу. Пример «Анжи» говорит обратное.

— Тут есть большая разница. «Анжи» — это Премьер-Лига: футболисты могут засветиться перед другими клубами, есть мотивация. Если объективно, внимания к ФНЛ куда меньше. Есть ещё такой момент: футболисты получали повреждения, а у нас не было денег на медикаменты. Не было даже тейпов, хотя 90% футболистов обматывали ими голеностоп.



— Ого. Ладно тейпы, а как поступали, если травма серьёзная?

— У Пугина были проблемы с коленом, и доктор обратился за советом к коллегам из Германии. Ему сказали, что есть вариант, при котором за месяц Пугин восстановится сам, с помощью упражнений.



—… и народной медицины?

— До капусты и подорожника не дошло, хотя было близко. Я встретил его через месяц, а он говорит: «Ничего не проходит, колено болит». В итоге я сам отправил его к своему знакомому в Москву и оплатил операцию.



— Дорого обошлось?

— 90 тыс. рублей. Надеюсь, после зимы заиграет. Но в тот момент задумался: и что дальше? Я же не меценат, у меня тоже семья есть.



— В недавнем интервью Адиев, главный тренер «Анжи», рассказывал, что у многих футболистов есть ипотека.

— Читал то интервью, в «Балтике» то же самое. Представьте, звонит футболист и говорит: у меня завтра заберут квартиру или, допустим, жена уходит… Кому-то даёшь взаймы, кому-то советуешь что-то. Но эти вещи убивают футбол внутри тебя.



— Квартиры все уцелели?

— Вроде таких проблем не было. В отличие от жён. С ними были.

О лишнем весе Касаева и селекции

— Работая спортивным директором «Балтики», вы отвечали только за трансферы?

— По большей части да. Занимался набором футболистов с нулевым бюджетом. Аренды, свободные агенты — в ФНЛ это нормальная история.



— Вы говорили, что у «Балтики» лучший состав в ФНЛ. Вы реально так думаете?

— Если говорить о составе, с которым мы начинали сезон, это абсолютно точно так. Это состав уровня второй восьмёрки РПЛ. Дядюн, Торбинский, Шаваев, Касаев и остальные. Хотел ещё взять Погребняка, мы играли с ним вместе в спартаковской школе. Но он выбрал «Тосно».



— Касаев — ваша инициатива?

— Да.



— Интернет облетела фотография, на которой у него через футболку явно прослеживается лишний вес.

— На той фотографии просто ракурс неудачный (улыбается). Но вообще у него есть предрасположенность. Мы знали это, ещё когда брали в «Локомотив». Мы как-то жарили шашлыки, и он пошутил: «Только понюхал и сразу плюс два кг». В то же время, когда он делал результат, к нему таких претензий не было.



— Ну в «Локо» до подобного не доходило.

— Серьёзно, не стоит зацикливаться на той фотографии.



— Фотошоп?

— Мне сложно это обьяснить. Вживую по нему не скажешь, что есть лишний вес. Ну максимум килограмма полтора выше нормы, и то не факт. Касаев ест меньше всех в команде, он реально профессионал и очень старается. По меркам ФНЛ это топовый футболист.

— Станислав Черчесов-младший — сильный вратарь?

— Тренер вратарей говорит, что у него хорошая вратарская техника, но рост и отсутствие практики не позволяет конкурировать за место в основе.



— Что насчёт Дядюна? Человек много лет не забивал больше двух мячей за сезон.

— По этапу в «Ростове» его очень хвалили. В «Балтике» тоже хорошо себя проявлял, забивал чуть ли не в каждой игре, но потом начались травмы. Тут опять же вопрос в том, что не хватало медикаментов.



— Ощущение, что в «Балтике» подбирали состав из громких имён. Будто спортивная составляющая отошла на второй план.

— Не согласен. Задача привлечь зрителя была, но она стояла не на первом месте. Прежде всего нас интересовал спортивный результат.



— Почему тогда тот же Дядюн пришёл на место результативного Себаи? Притом что он ушёл к прямому конкуренту «Тамбову».

— У Себаи закончился контракт. Были задержки, и он с агентом решил уйти туда, где с финансами будет стабильно. В той ситуации не могли его удержать.



— Торбинского тоже?

— Большая удача, что он вообще пришёл в «Балтику». Но опять же, как его удержишь, если не платишь зарплату? Плюс у него был пункт, по которому он мог уйти в РПЛ без компенсации. Когда такой вариант появился, он позвонил и сказал, что с таким отношением не видит мотивацию играть в «Балтике».

Об ошибках и критике

— Черевченко закончил сезон пятым. По какой причине с ним не был продлён контракт?

— Так решил совет директоров. Опережая следующий вопрос: есть такие решения, которые нужно просто принять. Увольнение Черевченко — одно из них.



— Идея пригласить Непомнящего — чья?

— Мы планировали, что на пост главного будем подтягивать Климова, но у него не было лицензии Pro. Учитывая, что в Томске они с Непомнящим работали вместе, решили пригласить Валерия Кузьмича. Рассчитывали, что он будет готовить Климова на будущее. К сожалению, схема не сработала.



— Знаете, что менеджмент «Балтики» долгое время был и остаётся одним из самых критикуемых в российском футболе?

— Давайте конкретнее.



— Один из моментов (трансферы) мы уже обсудили. Ещё один эпизод — работа с болельщиками. Приведу пример: в голосовании на новую эмблему выиграл старый вариант, но гендиректор решил, что будет другая. Абсурд?

— Вот эмблемами я точно не занимался. Лепсая (гендиректор «Балтики») решил так. Что тут обсуждать, решил так решил.



— Третий момент — низкая посещаемость на уровне других городов ЧМ.

— Да просто есть такие города, в которых билеты раздавали бесплатно. Не раз об этом читал и слышал. Об этом все говорят.



— Правильно верить слухам?

— После ЧМ Лепсая ездил на совещание по стадионам в Минспорта. Его спросили: «Почему к вам ходит так мало людей?». Он отвечает: мы просто все билеты продаём. В ответ слышит: «Да ладно?! А мы только полторы тыс. билетов продаём». Кажется, это был человек из Саранска. Ну и смысл писать, что посещаемость 22 тыс.? В России вообще с этим сложно, приучишь людей к бесплатному, они потом только этого ждут.



— Много говорили, что стадионы ЧМ после турнира превратятся в памятники. Учитывая возможный вылет «Балтики», есть ощущение, что её арена — первый претендент?

— Даже думать об этом не хочу. Это топ-город, который достоин Премьер-Лиги. Там хорошие гостиницы, рестораны, музеи, можно съездить на море. Я уж не говорю про стадион. Если появится стабильное финансирование, всё будет в порядке.



— Правда, что в Калининград в разное время могли переехать «Тосно» и «Амкар»?

— Такие разговоры были. Точно знаю, что по «Тосно» не договорились с их владельцем. Объединяться с «Амкаром» посчитали нецелесообразным, потому что так мы попали бы в РПЛ искусственно. Получилась бы история с душком.



— То есть цели «Премьер-Лига любой ценой» всё-таки не было?

— Выходит, что нет.

У матчей ФНЛ бешеная посещаемость. Но туда, похоже, сгоняют людей А ведь и без этого зрителей стало бы больше.

Об ФНЛ

— Вы рассказывали про бытовые проблемы в «Балтике». Если говорить в целом о лиге, что вам показалось диким после РПЛ?

— Хорошо отношусь к руководителям «Тамбова», но как-то мы приехали к ним на стадион академии с трибуной на тысячу человек. Ощущение было, будто ветеранам заплатили по сто долларов, чтобы те приехали повеселить народ. В другой раз у «Олимпийца» закрыли стадион, и мы приехали в Дзержинск. Реально кошмар: одна трибуна в полуаварийном состоянии, другой нет вообще. Похоже на КФК.



— После последней игры с «Тамбовом» главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов возмутился судейством. Сказал, что ему стыдно за наш футбол.

— Лично я не увидел ничего такого, что можно было бы назвать беспределом.



— А в других играх?

— Был один матч...



—???

— С «Енисеем» в прошлом сезоне (0:5). Но опять же: у меня нет фактов. Может, просто так сложилось.



— В чём была проблема?

— В первом тайме при счёте 0:0 мы давили, и Скопинцева выгнали ни за что. Одну жёлтую дали за симуляцию там, где её не было, а вторую жёлтую показали за разговоры с судьёй. Черевченко и Климов тогда психанули: им дали по три игры дисквалификации.



— Предприняли что-то?

— А что тут сделаешь? После игры уже смысла не было. К тому же больше таких матчей не припомню.

О Смородской и «Локомотиве»

— Новую книгу Сёмина читали?

— Нет, а что там про меня было? Я же даже при нём не работал в клубе.



— Юрий Палыч вспомнил в ней ваши родственные связи.

— В «Локомотив» меня позвал Алексей Зинин. Я играл в ФК «МВД», в котором он был гендиректором. Мы много общались, он меня в ту пору очень сильно поддерживал. Когда я закончил играть, позвали в селекционный отдел.



— Почему именно вас?

— Мне сложно об этом судить. Видимо, увидел во мне что-то. Может, нравилось, как я рассуждал.



— У вас было тестовое задание?

— Изначально всё было основано на его доверии. Помню, когда я начинал, не было всех этих программ вроде Instat. Смотрел нарезки на дисках, в интернете. С выходом статистических программ аналитика вышла на другой уровень.



— Сколько вы проработали в селекционном отделе?

— Полтора года. Потом я стал начальником отдела, и чуть позже название этой должности сменилось на спортивного директора.

— При Смородской в клуб пришла ещё и Людмила, её дочь. Это нормальная история?

— Если вы строите клуб, вы всегда берёте к себе доверенных людей. При условии, что они — специалисты. У Людмилы два высших образования, она закончила престижные вузы, пришла в «Локомотив» с опытом работы в сфере маркетинга на телеканале «Звезда». При этом она пришла на минимальную зарплату.



— Меньше всех в отделе?

— Сто процентов. 35-40 тыс. рублей.



— Прозвище «зятёк Смородской» задевает?

— Мы же никогда не говорим, что у Сёмина сын был тренером дубля. Он в своей книге об этом не написал? А про то, что у Филатова в клубе сын работал? В любой истории важно дело. Я всегда старался выполнять качественную работу. При мне по именам мы собрали топ-команду.



— Были разговоры, что в «Балтику» вас тоже пристроила Ольга Юрьевна. Как всё было на самом деле?

— Меня туда позвал лично Лепсая. Мы были знакомы. За весь мой период в «Балтике» Смородская точно там не могла появиться. У неё сейчас собственные проекты в сфере бизнеса.



— В футбол не планирует возвращаться?

— Футбол — такая вещь. Один раз в него окунёшься и болеешь всю жизнь. Но лучше об этом к Ольге Юрьевне.