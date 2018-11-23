Первый гол со стандарта принёс ЦСКА победу. А забил его исландец

Матч в Грозном для ЦСКА был прежде всего репетицией перед решающим матчем Лиги чемпионов с «Викторией-Пльзень». Победа в этом матче гарантирует «армейцам» Лигу Европы и оставит в борьбе за плей-офф. Перед паузой на матчи сборных ЦСКА весело и изящно расправился с «Зенитом», но с тех пор прошло две недели.
Кадры
Кадровый вопрос, после ухода почти всего основного состава перед началом сезона, перед ЦСКА и так стоит остро. Но регулярные травмы периодически ставят Виктора Гончаренко в ситуацию, когда у него не без труда набирается на состав, а усилить игру со скамейки некем.
Сегодня всё было не так плохо. Вышел в старте Марио Фернандес. В защитном шлеме, но вышел.
Слева расположился Щенников, набирающий форму. В центре защиты играли Магнуссон, Бекао и Набабкин, в запасе снова остался Чернов. Вернулся в основу Кристиян Бистрович, не игравший с 1 сентября.
Травмы
Ну просто чтобы вы понимали. Дзагоев, Ахметов, Сигурдссон.
Васин — это отдельный разговор.
Такума Нисимура
Мы уже познакомились со всеми многочисленными новичками ЦСКА, кроме Такумы Нисимуры. Японский легионер в этом чемпионате выходил дважды на замены, всего в его активе 7 сыгранных минут. В Грозном он вышел в основе. Фактически Гончаренко начал игру с двумя форвардами.
Японец играл старательно, много двигался и боролся. Нанёс несколько ударов по воротам. Был заменён на 76-й минуте.
Константин Кучаев
Он не играл из-за разрыва крестообразных связок с 6 мая. В Грозном Кучаев впервые в этом сезоне попал в заявку на игру. Вышел на поле на 76-й минуте вместо Нисимуры.
Игра
Она получилась не яркой. Спокойной, но достаточно напряжённой. И без большого количества опасных моментов. Их можно пересчитать по пальцам. По большому счёту, после того как счёт в матче был открыт, игра никак не взорвалась и принципиально не изменилась.
Голы
Первый гол случился после стандарта. Обляков выполнил подачу от угла поля во вратарскую, а оттуда Магнуссон ударом головой расстрелял ворота. Самое интересное здесь в том, что это первый гол ЦСКА в чемпионате со стандарта.
Второй гол имел чисто декоративное значение, поскольку случился на шестой компенсированной минуте. Влашич протащил мяч в чужую штрафную через левый край, далее отдал в центр, а сменивший Чалова за минуту до этого Жамалетдинов ударом в касание закатил мяч в дальний угол ворот.
Аблайе Мбенге
Он вышел на поле на 76-й минуте — спасать игру. И он мог. На 85-й минуте Мбенге резко развернулся с мячом и нанёс плотный удар — рядом со штангой. На 88-й минуте он пробил головой после фланговой подачи — Акинфеев не ошибся в створе.