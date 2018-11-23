«Армейцы» были единственными до 15-го тура, кто не забивал со стандартов.

Первый гол со стандарта принёс ЦСКА победу. А забил его исландец

Матч в Грозном для ЦСКА был прежде всего репетицией перед решающим матчем Лиги чемпионов с «Викторией-Пльзень». Победа в этом матче гарантирует «армейцам» Лигу Европы и оставит в борьбе за плей-офф. Перед паузой на матчи сборных ЦСКА весело и изящно расправился с «Зенитом», но с тех пор прошло две недели.

Гончаренко надавил на проблемы «Зенита». Именно это помогло ЦСКА победить Без Паредеса лидеру чемпионата очень трудно.

Кадры

Кадровый вопрос, после ухода почти всего основного состава перед началом сезона, перед ЦСКА и так стоит остро. Но регулярные травмы периодически ставят Виктора Гончаренко в ситуацию, когда у него не без труда набирается на состав, а усилить игру со скамейки некем.

Сегодня всё было не так плохо. Вышел в старте Марио Фернандес. В защитном шлеме, но вышел.

Слева расположился Щенников, набирающий форму. В центре защиты играли Магнуссон, Бекао и Набабкин, в запасе снова остался Чернов. Вернулся в основу Кристиян Бистрович, не игравший с 1 сентября.

Травмы

Ну просто чтобы вы понимали. Дзагоев, Ахметов, Сигурдссон.

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Васин — это отдельный разговор.

ЦСКА не хватает Васина. И вот почему Травма Виктора Васина лишила его тёзку Гончаренко кое-чего важного.

Такума Нисимура

Мы уже познакомились со всеми многочисленными новичками ЦСКА, кроме Такумы Нисимуры. Японский легионер в этом чемпионате выходил дважды на замены, всего в его активе 7 сыгранных минут. В Грозном он вышел в основе. Фактически Гончаренко начал игру с двумя форвардами.

Японец играл старательно, много двигался и боролся. Нанёс несколько ударов по воротам. Был заменён на 76-й минуте.

Константин Кучаев

Он не играл из-за разрыва крестообразных связок с 6 мая. В Грозном Кучаев впервые в этом сезоне попал в заявку на игру. Вышел на поле на 76-й минуте вместо Нисимуры.

Игра

Она получилась не яркой. Спокойной, но достаточно напряжённой. И без большого количества опасных моментов. Их можно пересчитать по пальцам. По большому счёту, после того как счёт в матче был открыт, игра никак не взорвалась и принципиально не изменилась.

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Голы

Первый гол случился после стандарта. Обляков выполнил подачу от угла поля во вратарскую, а оттуда Магнуссон ударом головой расстрелял ворота. Самое интересное здесь в том, что это первый гол ЦСКА в чемпионате со стандарта.

Второй гол имел чисто декоративное значение, поскольку случился на шестой компенсированной минуте. Влашич протащил мяч в чужую штрафную через левый край, далее отдал в центр, а сменивший Чалова за минуту до этого Жамалетдинов ударом в касание закатил мяч в дальний угол ворот.

Аблайе Мбенге

Он вышел на поле на 76-й минуте — спасать игру. И он мог. На 85-й минуте Мбенге резко развернулся с мячом и нанёс плотный удар — рядом со штангой. На 88-й минуте он пробил головой после фланговой подачи — Акинфеев не ошибся в створе.