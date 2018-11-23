«Кирилл Котов — это кто?». Сёмин ответил на слова про сына

Несмотря на победу «Урала» появление Дмитрия Парфёнова не вызвало оживления в зале для пресс-конференций.
«Достойная игра, в начале сезона играли неуверенно, но теперь показываем хорошее движение, — начал тренер, — нам просто не хватало удачи. Из-за простых ошибок теряли очки, но мы верили в себя. Сегодня было давление со стороны соперника, поэтому сделали минимум замен».
Один журналист попытался изменить ламповое настроение аудитории.
— Отрабатываете такие удары, как Кулаков? Всё-таки не каждый день забиваете подобные голы.
— Ну вы же не бываете на тренировках, — улыбаясь, ответил тренер перед самым уходом.
Не знаем, как на тренировке, но в матчах Кулаков не забивал уже несколько лет, ещё со времён выступления в украинской лиге. Дебютный гол в России — и сразу так!
— Отрабатывали удар? — продублировали вопрос футболисту.
— Не могу сказать, что такие удары тренируются, но иногда после тренировок остаёмся и отрабатываем. Одна группа отрабатывает стандартные положения, а я со вторым тренером и другой группой отрабатываю удары. Красивый мяч вышел.
— В раздевалке команда празднует?
— Во-первых, мы, на всякий случай, обыграли чемпионов России. Во-вторых, обыграли на выезде. Если мне память не изменяет, ни разу в истории именно «Урала» в Премьер-Лиге мы не обыгрывали «Локомотив» в гостях.
— Сначала обыграли «Спартак», а теперь «Локомотив»?
— Можно сказать, мы гроза авторитетов.
Сёмина в зале ждали больше, чем его оппонента. Во-первых, интересовал вопрос, почему весь матч на скамейке провёл Ману Фернандеш, агент которого на неделе много выступал в прессе. Во-вторых, накануне в адрес Сёмина выступил Кирилл Котов в интервью «Чемпионату».
— Ману Фернандеш провёл всю игру на скамейке. Это чисто спортивное решение?
— Да, — коротко закрыл вопрос Сёмин и начал говорить про причины поражения, — проигрыш связываю с тем, что у нас не было агрессии в единоборствах. Кто больше хочет — тот и выигрывает.
— Тот факт, что многие футболисты уезжали в сборные, сыграл свою роль?
— С этим плохая игра тоже связана, но это для нас не оправдание. Календарь был известен заранее.
— Тугарев отыграл один тайм, но в перерыве был заменён.
— Изначально планировали, что он сыграет один тайм, так как Фарфан изначально не был готов играть полный матч после паузы на сборные. Может, и не надо было менять Тугарева. С другой стороны, ему надо было реализовывать моменты, которые у него были.
— Кирилл Котов накануне прокомментировал эпизод вашей книги.
— Если у него есть ко мне вопросы, он знает, где меня найти. Что я буду всё время отвечать на вопросы по этой книге… Заинтересовало Кирилла… Кто это такой? Раз ответил — значит, книга интересная.
— После матча игроки что-то долго выговаривали судье.
— Мне непонятно, почему судья добавил всего одну минуту, учитывая, что было столько пауз. По-моему, такого ещё не было в чемпионате России — надо было прибавлять от трёх до пяти.