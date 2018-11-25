«Они лидеры и всегда отдаются на 100 процентов». Кононов объяснил выбор состава

Как и Рианчо, Кононов любит поговорить о футболе в подробностях. Он не ограничивается общими фразами про спортивную злость, а с удовольствием рассказывает о нюансах выбранного состава и тактики. А ещё новый тренер «Спартака» не прислушивается к мнению болельщиков – и строит игру, исходя из собственного опыта и понимания командных процессов. На пресс-конференции Кононов обо всём этом рассказал.

— Мы рады, что победили. Матч оказался непростым. Также рады, что были вместе сегодня. Вся команда играла друг за друга. Поэтому, несмотря на то что уступали в счёте, всё равно добились победы благодаря командному духу и игре. Это самый главный момент. Именно этого в первую очередь я и ждал сегодня. А всё остальное – детали.



— Первый вопрос – неприятный. Что произошло с Зобниным?

— Наши доктора сейчас смотрят. Диагноз будет немного позже.



— Какая часть тела травмирована хотя бы?

— Колено.



— Прекрасно сегодня сыграл Ханни. Он выглядел свободнее, чем прежде, смещался в центр, создавал остроту на флангах. Какое задание давали ему?

— Ханни играл на этой позиции, причём давно, не только в России. Мы знаем, что он умеет. Требования к фланговым футболистам — они обязаны играть в атаке таким образом, чтобы для соперника это было непредсказуемо и тяжело. Самое главное здесь, чтобы игрок чувствовал позицию, понимал, когда может смещаться в середину и взаимодействовать с партнёрами.



Мы хотели играть с двумя нападающими, поэтому и выбрали такой состав сегодня. Для Ханни всё это знакомо. Мы даём ему проявлять свои сильные качества: обостряющие передачи, дриблинг. Для их демонстрации его и приглашали в «Спартак». Хотя у него и до сегодняшнего дня были хорошие матчи. Отрезки — точно. Собираюсь ли я на Ханни делать ставку в будущем? Правильно делать ставку на всех игроков, они должны доказывать всё на тренировках.

— Сегодня вы выпустили в старте и Реброва, и Глушакова, и Ещенко, и Комбарова. В бой пошли одни старики. Понимали, что вызовете негатив со стороны фанатов, настроенных против Глушакова?

— «В бой идут одни старики» — замечательный фильм и замечательное выражение. Плюс сегодня это действительно было так.



В моём понимании тренер всегда берёт ответственность на себя. В мире, в нашей стране масса примеров, где болельщики хотят одних игроков, а главный тренер видит тот футбол, который хочет от команды, а также видит результат, которого необходимо добиться. Футболисты, которые сегодня вышли на поле, мне, как тренеру, на данный момент не просто подходят, а даже больше: через них мы будем строить желаемую игру. Они опытные, они лидеры, они отдаются на все сто процентов как на тренировках, так и в матчах. Для меня это самое главное. Если кто-то из них перестанет это делать, вы увидите сами.



— Почему выбрали Реброва, а не Максименко? Можно ли сказать, что теперь Артём будет основным до конца первой части сезона?

— Не могу сказать. Каждый футболист борется за место в составе. Я выбрал, исходя из непростого положения команды — турнирного, игрового, психологического. Сегодня должны были играть в большей степени те футболисты, которые давно выступают в «Спартаке». Им очень важно было дать показать, что они дорожат командой и сделают всё ради победы. С этого я и начал пресс-конференцию. Мы должны были показать, что мы — команда! Побеждает — вся команда. И мы никого не дадим в обиду.

Вот вам и стеночки, и забегания! Кононов начал с победы На поле вышла ОПГ «Ромашка» в полном составе, но результат для «Спартака» спасли легионеры.

— Почему решили играть в два форварда? Такого уже давно не случалось.

— Зе Луиш и Адриано – очень хорошие игроки не только для России. Они могут играть даже в Европе на достойном уровне. На данный момент я вижу их в атаке. Эти нападающие здорово действуют как внизу, так и при фланговых атаках. Конечно, сложно было наладить взаимодействие за короткий срок, всё-таки они давно не выходили вместе. Но отрезки в начале второго тайма, когда они выполняли то, что мы от них требовали, мне очень понравились. В первом же тайме Зе Луиш и Адриано играли не так, как хотелось бы.

— Почему из молодых выпустили только Ломовицкого?

— Ломовицкий — очень талантливый футболист. Да и вообще вся молодёжь, с кем я сейчас работаю в первой команде, очень талантливая! Академия в «Спартаке» работает хорошо — это действительно так. Молодые уже сейчас отвечают требованиям Премьер-Лиги. Хотя, конечно, надо прогрессировать дальше.



Состав сейчас определять непросто, ведь все хотят играть. Некоторые футболисты, не попавшие в заявку, не то чтобы обижались, но выражали определённые эмоции. Мне это нравится. Главное, что нет безразличия. Надеюсь, все ребята в дальнейшем будут задействованы. У нас достаточно сложный график. Очень хочу, чтобы наш тренировочный процесс строился таким образом: кто сильнее, тот и будет играть.



— Почему не выпустили Мельгарехо, здорово вышедшего на замену, с первых минут? Связано ли это с перелётом после сборной? И где его видите — в группе атаки или слева в обороне?

— Вы правы: в основном составе я его не выпустил, потому что он мало работал с командой, вернулся за два дня до матча после длительных перелётов. Я помню его по «Кубани», когда руководил «Краснодаром», Лоренсо очень здорово играл на позиции правого атакующего футболиста и в центре нападения. Посмотрим, где будем использовать его дальше, но сейчас я его в первую очередь рассматриваю как игрока атаки.



— На правом фланге сегодня вышел опытный Ещенко, а не молодой Рассказов. Какими видите перспективы второго?

— Они большие. Говорил об этом не раз. Мне Рассказов ОЧЕНЬ нравится по тренировкам. Да, есть недочёты, которые нужно исправлять или дополнять. Каких-то нюансов игры он ещё не знает, но в целом я очень-очень на него рассчитываю. Рассказов в обойме и может в любой момент выйти на поле. Сегодня же я предпочёл, как уже было сказано, «стариков».



— Изменились перемещения и функции Фернандо. Он стал действовать даже ближе к чужим воротам. Будете менять его роль?

— Рассматриваю Фернандо в том числе на позиции «десятки», под нападающим. Каждый футболист для меня в идеале должен уметь играть на двух-трёх позициях. Пример — Мельгарехо. Сейчас футбол универсальный, недостаточно, если человек привязывается к одной позиции. Фернандо, Зобнин и Глушаков очень ценны в середине поля, могут разыгрывать, действуют в отборе, командуют игрой партнёров и в прессинге, и в обороне. Фернандо обладает прекрасной передачей и ударом, пониманием игры в атаке. Поэтому вторую позицию для него вижу именно в роли «под нападающим». Он может принести нам пользу там.



— А физики и подвижности ему хватит там?

— А почему нет? Позиция «десятки» — это не игра на скорости, а интеллект. Думаю, все со мной согласятся. Конечно, было бы неплохо, если бы Фернандо обладал скоростью Адриано, но что есть, то есть. Его уровня движения тоже вполне достаточно.

— Предыдущие тренеры не могли определиться с основным составом, шла постоянная ротация, а в качестве объяснений Рианчо и Каррера называли сложный изматывающий график. Каким вы нашли физическое состояние игроков сейчас?

— Не могу сказать, что оно плохое или не очень хорошее. Абсолютно не так. Есть нормальная база, отталкиваясь от которой, можно развивать игру с еще большей интенсивностью. Нам хотелось бы интенсивно проводить все 90 минут с прессингом, не давая соперникам мяч. Эта задача непростая, нужно время. Первые минуты сегодня были агрессивные — с прессингом, открыванием, рыками, а потом наступил спад. Такие отрезки случаются в матче. Бывает, забиваешь — и отходишь назад, отдаёшь инициативу. Но функциональное состояние у футболистов «Спартака» нормальное. Хотя хотелось бы сделать его лучше и уменьшить брак в передачах.



— Порадовало ли вас, что после забитого гола Адриано прибежал праздновать к вам на бровку?

— Получилось так, что я первый был на его пути. Может, окажись на моём месте другой, он побежал бы к нему. А потом он взял всех в круг и со всеми игроками и членами тренерского штаба устроил обнимашки. Конечно, это приятно. Тренерский штаб и футболисты — все едины.



— Если бы «Спартак» проиграл, он мог бы оказаться близко к зоне вылета. А теперь подобрался поближе к еврокубкам. Где видите «Спартак» по окончании чемпионата?

— На первом месте.