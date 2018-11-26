Карусель Глушакова. Заявление «Фратрии» — ужас для «Спартака»

Объединённая группа фанатов «Спартака» «Фратрия» выступила с объяснением, почему в течение последнего месяца сектора активной поддержки оскорбляют капитана команды Дениса Глушакова и требуют его немедленной продажи или отстранения. По версии «ультрас», футболист фальсифицировал выборы капитана, устраивал заговоры против тренеров и наносил как спортивный, так и имиджевый ущерб клубу.

Учитывая не только серьёзнейший характер обвинений, но и влияние источника на спартаковские массы, мы вынуждены сделать разбор заявления, чуть ли не каждое предложение которого вызывает вопросы.

Заявление «Фратрии». 10 частей «сомнения»

1. «В связи с последними событиями в клубе и вокруг него мы считаем необходимым подробно объяснить свою позицию по отношению к Денису Глушакову..»



Неизменные акции протеста начались сразу после увольнения Массимо Карреры, но инициаторы решили объяснить их смысл и добавить огня лишь через месяц – именно в тот момент, когда команда добилась волевой победы над «Крыльями» и отпраздновала успех в объятиях с новым главным тренером Олегом Кононовым. Простое совпадение?

Фото: «Чемпионат»

2. «Капитан команды — это игрок, который является её стержнем на поле и вне его. Капитан «Спартака» — это нечто большее, это пример достойного поведения человека в футболе и жизни»



Бракоразводный процесс Глушакова, сопровождавшийся записями из бани, – это удар по репутации. И большой вопрос, должен ли футболист носить капитанскую повязку в тот момент, когда его мысли могут быть сосредоточены на детях, судах и разделе имущества.

В остальном же Глушаков был одним из немногих футболистов, за которым тянулась вереница известных добрых дел: от строительства стадиона в родном городе до участия в благотворительных акциях и помощи простым болельщикам.

«Люди рады, что Кокорин и Мамаев в Бутырке. Но завтра посадят их» Большое интервью c адвокатом жён Глушакова и Тарасова. Сергей Жорин шокирован русским футболом.

3. «После чемпионского сезона, к сожалению, Глушаков перестал отвечать требованиям, предъявляемым к капитану команды. На всех публичных мероприятиях и событиях Глушаков рассказывал о том, что именно его вклад в победу в чемпионате является основным, а Массимо Каррера — не более чем «физрук»…»



Этот пассаж – риторическая провокация или очень неточная формулировка.

Нет ни одного интервью или записанного ролика, где бы Глушаков негативно высказывался о тренере «Спартака» и тем более называл бы его физруком. Вряд ли речь идёт о фразе: «Каррера, безусловно, хороший специалист, но пока не топ-тренер».

Если же дело в каких-то частных беседах, то, во-первых, человек как минимум имеет право иметь собственное мнение.



А во-вторых, просто непонятно, что «Фратрия» подразумевает под «всеми публичными мероприятиями и событиями». То есть Глушаков выходил на улицу после матчей «Спартака», складывал руки рупором и кричал: «А ещё не знаете, что Каррера – физрук»? Вы что-нибудь подобное видели? Я – нет.

Здесь от фанатов требуются новые объяснения или уточнения, что они конкретно имели в виду.

Что сегодня творилось вокруг Глушакова. Коротко о ненависти Глушакова весь матч освистывали и называли иудой, но он всё равно пошёл аплодировать фанатской трибуне.

4. «…При этом после сезона Каррера объективно оценивал игру Дениса и пообещал его выпускать на поле в том случае, если он будет лучшим на своей позиции...»



Получается, что Глушаков всё-таки был лучшим на своей позиции?



5. «…К сожалению, Глушаков стал добиваться места в основе не спортивными принципами, а интригами внутри команды…»



Интересно узнать, какие же всё-таки интриги могли принудить Карреру ставить Глушакова в основу?



6. «…В чём ему помогал Роман Пилипчук, желавший занять место Карреры…»



Тут тоже непонятно. Получается, это Пилипчук выбирал состав и говорил Каррере: «Ставь Глушакова»?



Но как тогда быть с победной серией, случившейся с Глушаковым в основе?

Почему Денис начинал новый сезон в основе уже без своего помощника в штабе?



Да и непонятно, каким образом Пилипчук хотел занять место Карреры? Может, это он встречался с Рианчо в феврале и хотел его сделать своим помощником? Нет, если проследить разные интервью, то это Массимо в эпоху той самой победной серии искал нового человека на живое место.

«Ромашка» — «крыша» Кононова. Мафия «Спартака» бессмертна Перспективное строительство с Глушаковым, Комбаровым, Ещенко и Ребровым. Тренер всё делает правильно.

7. «…Ключевым событием стали выборы капитана команды на сезон-2018/19. За Глушакова было отдано 14 голосов, из которых только два принадлежали игрокам главной команды. Остальные голоса Глушаков получил от игроков «Спартака-2», которых он подговаривал голосовать за себя. За Георгия Джикию, к примеру, было отдано семь голосов игроков первой команды. Факт сам по себе красноречивый...»



Разве на сборе было 12 человек из «Спартака-2»?



Данные о выборе капитана преподносятся как красноречивый факт, но не раскрывается источник, который сделал тайное голосование явным.

При этом данные вызывают определённые сомнения.

Давайте поработаем с исходными.

А. На сборе 31 человек, среди них 12 молодых. За Глушакова голосуют лишь два человека из основы. Положим, это Ребров и Комбаров, а остальные, включая Ещенко и самого Дениса, выбирают других людей.

Б. Глушаков знакомится с молодыми футболистами и подговаривает их выбирать себя – например, предлагает сладости или угрожает физической расправой.

В. Вся команда в курсе этой карусели, но бездумно катится на ней, не организуя свою Болотную.

Г. Так злодей становится капитаном, а все остальные ему безропотно подчиняются. Если это действительно так, то беда «Спартака» даже не в Глушакове, а в 18 взрослых мужиках, из которых сделали олухов.

Д. И ещё страшнее, что все обманутые дважды ходили к Каррере с просьбой вернуть Глушакова в команду после истории с лайками.

8. «При этом по игровым и человеческим данным на роль капитана объективно претендовал и Квинси Промес...»



Претендовал, но после появления первой информации о странных выборах капитана взял да и поддержал Глушакова в «Инстаграме», назвав того чемпионом, который всегда боролся за «Спартак». О Каррере, для сравнения, Промес не сказал ничего.



9. «Даже после избрания капитаном Глушаков не переставал при каждом удобном случае называть Карреру «физруком», который не даёт реального результата, и прилюдно критиковать тренера. Каррера фактически оказался в патовой ситуации. Но история с лайком под постом Дмитрия Назарова выбора ему не оставила — даже с учётом избрания Глушакова капитаном»



А разве подтасовка результатов голосования, плохая игра и год выступлений на всех мероприятиях – не повод перевести игрока в дубль и заявить об этом? Мы бы всё поняли и поддержали.



10. «Массимо Каррера – не первый тренер, пострадавший от действий Дениса Глушакова. До этого он мешал работе Валерия Карпина, Мурата Якина и Дмитрия Аленичева. Про каждого из них Денис в частных разговорах отзывался крайне нелестно и позволял себе критиковать работу этих специалистов»



Публично мы слышали только о Карпине – Глушаков отзывался о нём только в положительном тоне и неоднократно приводил его в пример.

Вывод

«Фратрия»: Такой человек не может быть капитаном «Спартака» и не заслуживает нашей поддержки. Когда всем было необходимо работать как одно целое, чтобы преодолевать спады в игре, он ставил свои интересы и выгоду не просто выше командных, а в противовес им, что недопустимо». Если все, что «Фратрия» говорит о Глушакове правда, то ужасно, что такой человек больше двух лет был капитаном «Спартака» и приводил его к чемпионству. Ужасно и то, что вся команда такого человека терпела и по-прежнему признает в нем лидера. Ужасно, что через него строит новую команду Олег Кононов и добивается победы в первом матче. Ужасно, что в пользу Дениса выступают легенды клуба. Но еще ужаснее – и в это не хочется верить — если какие-то лица ведут против Глушакова и клуба намеренную кампанию и хитроумно вовлекают в нее часть фанатов.

«Ромашка» — «крыша» Кононова. Мафия «Спартака» бессмертна Перспективное строительство с Глушаковым, Комбаровым, Ещенко и Ребровым. Тренер всё делает правильно.

В любом случае «Спартак» замирает в каком-то патовом ужасе. Старостин вряд ли хотел бы всё это видеть.