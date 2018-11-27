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Пресс-конференция Сёмина и Ротенберга перед матчем с «Галатасараем»

Борис Ротенберг, ФК «Локомотив»
Полина Куимова
Фото: РИА Новости
Неожиданно! На пресс-конференцию перед «Галатасараем» пришёл Ротенберг
Юрий Сёмин рассказал об ошибках «Локомотива» и особенностях турецких команд, а Борис Ротенберг – о том, как важно завтра победить.
Футбол / Лига чемпионов

Пресс-конференция главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина и игрока обороны Бориса Ротенберга началась на полчаса позже запланированного – всему виной снег, обрушившийся на Москву.

— Хочу извиниться за то, что мы немного опоздали, — сказал Юрий Палыч, зайдя в зал для пресс-конференций. — Сначала мы хотели тренироваться здесь, потом нас попросили, чтобы мы тут не тренировались. В итоге пришлось всё изменить.

Лига чемпионов. Группа D. 5-й тур
28 ноября 2018, среда. 20:55 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Галатасарай
Стамбул, Турция

Первый вопрос — Борису Ротенбергу.

— На тренировке многие обратили внимание на то, что в команде хорошее настроение. Какой настрой у команды перед завтрашним матчем?
— Боевой! Для нас завтрашняя игра очень важна. Да, мы уже не выйдем в плей-офф Лиги чемпионов, но хотим пройти в Лигу Европы. У нас была серьёзная подготовка. Самое главное, чтобы завтра после игры мы были в хорошем настроении.

— Слышали, что Юрий Палыч просил игроков быть злее на поле.
— Главное, чтобы мы завтра злые были. Повторюсь, у всех боевой настрой. Тренировки — это хорошо, но нас как футболистов оценивают по официальным играм. Для нас сейчас важно, чтобы болельщики гордились командой и видели, что игроки понимают, что 0 очков — это не есть хорошо. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы завтра порадовать болельщиков. Надеюсь, это будет наш день.

— В команде хорошее настроение, — продолжил Сёмин. — Так случилось, что на сегодняшний день у нас не лучшая ситуация в турнирной таблице – у нас 0 очков. Из-за разных обстоятельств. Мы должны их учесть в дальнейшем и двигаться вперёд. Вот и всё. Ну а горевать нам нельзя.

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Игроки Сёмина просто не были готовы к тому, с чем им пришлось столкнуться.

— Юрий Палыч, какое функциональное состояние игроков, учитывая тяжёлый график?
— Мы просили у РФС и РПЛ, чтобы хотя бы одну игру перенесли на резервный день. Но навстречу нам не пошли. Поэтому будем играть в том графике, который есть. Он правда тяжёлый – 4 игры за 9 дней. Но думаю, что мы будем в хорошем состоянии как завтра, так и в последующих играх. Кондиции у нас неплохие — в составе почти нет больных игроков, так что большинство ребят готово выйти и играть. Ну и будет ротация обязательно.

— Это значит, что на поле мы можем увидеть Ротенберга и Фернандеша? – вопрос Сёмину.
— У Мануэла небольшая микротравма. Он основной игрок нашей команды, как и Борис. А в каком матче они будут играть, покажут тренировки. Посмотрим в процессе.

— Конечно, любой игрок хочет играть, — добавил Ротенберг. — Я бы слукавил, если бы сказал, что меня эта ситуация устраивает. Но мы находимся в футбольном клубе, где главный тренер решает, кто сыграет. А он себе не враг. Конечно, для любого футболиста важен игровой ритм – когда его нет, становится тяжелее. Но мы профессионалы, должны выходить на поле и доказывать. Мы играем ради наших болельщиков. Уверен, что завтра нас будут поддерживать. Буду я играть или нет, главный тренер знает, что я в его расположении и всегда могу помочь. У нас в команде не 11 человек, а 24. Поверьте, те, кто не выходит в старте, ничем не хуже других. Мы все очень хотим выиграть, потому что мы команда. Для меня самое главное, чтобы команда побеждала. Всё остальное – второстепенно.

— Борис, чувствуете ли что давление на команду ниже, потому что «Локо» лишился шансов на выход в плей-офф?
— Мы — профессиональные футболисты. Поверьте, для нас каждая игра – праздник. По поводу того, что не было надежд или есть надежды, я повторю, что мы большой клуб и должны доказать это своей игрой. Я никакого давления не ощущаю. Есть праздник – Лига чемпионов, и мы хотим подарить его нашим болельщикам. В этом турнире мы не смогли добиться успеха, но нам нужно вернуть долг болельщикам и дать им то, чего они давно ждут – победы. Завтра будет битва: победит тот, кто лучше готов.

— На ваш взгляд, в чём особенность и неудобство турецких команд? – вопрос Сёмину.
— Каждая команда неудобная, у каждой свои козыри. Турецкие футболисты очень техничные, азартные и быстрые. Не думаю, что у нас есть проблемы с турецкими командами. Не вижу здесь никакой закономерности. Обычное противостояние. Как оно сложится – узнаем завтра.

— При подготовке к матчу вы учли ошибки «Галатасарая» в первой игре?
— Мы больше учитывали свои возможности, свои ошибки. В Лиге чемпионов мы мало уступали командам в плане создания моментов. Мы их создали больше, чем все, с кем мы играли, но ничего не забили. Поэтому больший акцент при подготовке делали на свои действия. То же самое касается обороны – мы там допустили несколько ошибок, которые Лига чемпионов не прощает. На теории ещё посмотрим последние матчи «Галатасарая», разберём. Всё это в комплексе и даст подготовку к матчу. Но, ещё раз повторюсь, мы должны сделать акцент на своих действиях. Естественно, учитывать тот факт, что «Галатасарай» может выйти и в четыре защитника, и в три центральных. Они неплохо играют как в первом варианте, так и во втором. Терим — хитрый тренер, предугадать его тактику почти невозможно.

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— Готов ли Смолов отыграть все 90 минут?
— Это всё-таки определяет матч. По работе на тренировках мне кажется, что он готов. Но есть ещё эмоциональный момент, волевые усилия. Он должен эти качества поднять на более высокий уровень.

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