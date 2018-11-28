Последний плей-офф России в ЛЧ. Как это было

Россия снова осталась без представителей в весеннем этапе ЛЧ. Это похоже на детский стол на большом празднике: погуляли немножко со взрослыми и хватит — пора в отдельную комнату. И ладно если хотя бы комната есть (Лига Европы называется)… В этот раз есть все шансы, что «Локо» и ЦСКА вообще спать отправят.

Допускаю, что часть юной аудитории не застала время, когда наши клубы выходили в плей-офф турнира. Остальных наверняка согреет вот этот снимок.

В последний раз это было с «Зенитом» — три года назад. То были времена, когда футбольная экономика России ещё позволяла болельщикам смотреть на парней вроде Халка. Тренером был Виллаш-Боаш, который нашёл общий язык с Дзюбой, а Олег Шатов ещё не получил ту самую травму.

В сезоне-2015/16 «Зениту» попалась вполне проходимая группа ЛЧ. В этом смысле у них вообще команда фартовая: это происходит из года в год. Тогда попались «Гент» и «Лион». Смущала только «Валенсия». В той команде не было Черышева, но был бомбардир «Боруссии» Пако Алькасер и недавний игрок «Барсы» Андре Гомеш.

Фото : Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

Опасения ушли после первой игры в Испании. Уже к перерыву «Валенсия» горела 0:2. И хотя испанцы сумели сделать камбэк, через пару минут после этого Витсель забил третий мяч. Он вместе с дублем Халка принёс «Зениту» лидерство в группе H.

Фото : Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

Потом был взрыв. «Зенит» победил всех соперников в группе, а кое-кого — по два раза. Почти в каждом матче забивал Дзюба. В том розыгрыше он забил шесть мячей — столько же было у Лео Месси. В ответном матче с той же «Валенсией» команда Виллаш-Боаша выиграла в пятый раз подряд.

Фото: РИА Новости

На тот момент у «Зенита» было 15 очков: последний матч уже ничего не решал. В Бельгии тренер позволил себе небольшую ротацию. Всё было настолько безоблачно, что по ходу игры вышли Долгов, Богаев и Троянов. При этом «Гент» вырвал победу лишь за 15 минут до конца. Как ни странно, он же закончил вторым — вслед за «Зенитом».

Фото: РИА Новости

И пусть «Зенит» вылетел на первой же стадии плей-офф (из-за «Бенфики»), в том сезоне Россия мелькнула за взрослым футбольным столом. Может, даже успела перекинуться с кем-то парой серьёзных фраз. А пока — снова за игрушки. В конце концов, это тоже часть взросления.