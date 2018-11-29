«РПЛ не сделала для нас ничего». Сёмин прошёлся по руководству лиги

После поражения в Москве Фатих Терим выглядел очень опечаленным. Тем не менее, на вопросы отвечал живо и долго. Даже когда переводчик показал, что пора заканчивать, он одёрнул его и позволил задать вопрос желающему.

— За счёт чего «Локомотив» выиграл?

— До первого гола мы играли хорошо. Пропустили случайный гол, а после второго у нас уже не было шансов. «Локомотив» сыграл лучше. Мы поздравляем соперника.



— Оцените игру вашей команды и Озана Кабака в частности.

— Кабак сыграл хорошо. В первом тайме мы контролировали игру, но потом последовал гол. Мы не должны были опускать руки в такой ситуации. Будем строить команду, которая продолжит гнуть свою линию даже пропустив мяч.



— В российской прессе много разговоров о возможном переходе Ману Фернандеша в «Галатасарай». Вам интересен этот футболист?

— Он очень талантливый футболист, — задумчиво начал турецкий тренер, — но у нас в команде нет разговоров о его переходе. Так окей? — уточнил Терим.

— В Москве было очень холодно, связываете поражение с погодой?

— Нет, «Локомотив» победил заслуженно, не хотел бы говорить о погоде.

Повторения «Спартака» не будет! «Локо» может закончить эту ЛЧ лучше, чем ЦСКА Пару недель назад в это верили только чокнутые.

***

Следом пришёл Сёмин.

— Самые положительные комментарии, мы не заслуживали ноль очков. Каждую игру старались играть, а не отсиживаться в обороне. Не получалась реализация, а сегодня хорошо сработали в завершающей стадии атак. Жаль, что у нас осталась одна игра. Мы для себя почувствовали Лигу чемпионов.



— Сложно было настроить игру при четырёх поражениях?

— Акцентировали внимание на своих индивидуальных действиях. Что касается психологии, сказал ребятам, что у нас осталось всего две игры. Сказал, что не каждому даётся такая возможность: нужно сыграть и получить удовольствие. Радует, что был баланс. Жалко, что не забили третий мяч, но самое главное, что игроки были уверены в своих действиях.

Сделав небольшую паузу, Сёмин выдал главную часть своего спича.

— Хотел бы заострить внимание на то, что лига не сделала ничего, чтобы мы могли получать очки в ЛЧ. Ни в одном моменте не помогли нам в том, что касается календаря. В этой ситуации было сложно выйти из группы.

Повисшую тишину прервал вопрос о предстоящем матче со «Спартаком».

— О «Спартаке» будем думать завтра. Сегодня просто получим удовольствие от победы.



— Фернандеш уже который матч пропускаться матч. Что с ним случилось?

— Он в нашей обойме, но он травмирован.



— Что за травма? — скептически уточнили из зала.

— У него растяжение приводящей мышцы, он работает индивидуально. Понимаю, о чём вы говорите. Хочу закрыть эту тему. Никаких других вопросов, кроме травмы, нет: он всей душой в «Локомотиве» и хочет помочь команде.



— Испытываете давление из-за того, что теперь ваш выход в Лигу Европы зависит от игры «Порту»?

— Просто надо хорошо сыграть с «Шальке», вот и всё.

Дальше вопрос про посещаемость.

—14-15 тыс. болельщиков это мало. Мы должны вместе сесть и разобраться. Это не только проблема тренера или игроков, это общая проблема.



— Ротенберг сыграл и победил. Возможно, он принёс удачу?

— Встречный вопрос: а какой вклад Эдера в этот матч? — Сёмин явно не уловил иронии, — И он, и Баринов, и Ротенберг вышли хорошо.

— Смолов смещался на фланг. Как оцените его действия?

— Не совсем с вами согласен. Полуфланги — да, это было его заданием. «Галатасарай» играл по другой схеме — в три центральных защитника, и фланговые игроки очень высоко поднимались. Смолов нормально выполнил задание, единственное — часто попадал в офсайд.



— Нет сожаления, что не сравняли разницу мячей по личным встречам?

— Нет. Были ситуации, когда и «Галатасарай» мог забить. Если бы не сыграл блестяще Гилерме, всё могло поменяться. Самое важно, что команда хорошо себя проявила в атакующих действиях. Хочу сказать, что в Турции мы на 0:3 никак не наиграли. Хотя они думают по-другому.

«Локо» сыграл последний домашний матч в этой ЛЧ, и Сёмин сказал напоследок небольшую речь.

«Жалко, что осталась всего одна игра на этом празднике. По крайней мере, мы на нём побывали. Теперь будем знать, как готовиться к Лиге чемпионов и какой уровень в этом турнире. Это важный урок».