Неймар – лучший бразилец в истории. Пока в Лиге чемпионов

Неймар действительно великий игрок – довольно насмешек! Ему всего 26 лет, а он уже лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов среди бразильцев. Полтора года назад нападающий забивал за «Барселону» в ворота «ПСЖ», а теперь уже в составе парижан положил свой 31-м мяч в главном еврокубке. Неймар обошёл бывшего атакующего полузащитника «Милана» и «Реала» Кака. Ещё ценнее, что самый дорогой игрок мира принёс «ПСЖ» победу в важнейшем сражении с «Ливерпулем» за выход из группы.

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Первые голы Неймара в Лиге чемпионов – хет-трик в ворота «Селтика» в 2013 году. В нынешнем розыгрыше бразилец сделал свой второй хет-трик в Лиге чемпионов, уничтожив «Црвену Звезду». Сколько ещё таких «трюков со шляпой» будет в карьере нападающего!

«Барселона» готова вернуть Неймара. Но ему придётся извиняться Бразильца ждут назад, но первые шаги делать ему.

Неймар ведь мог и не сыграть с «Ливерпулем». Полторы недели назад он получил травму в товарищеском матче за сборную Бразилии с Камеруном, попросив замену уже на 8-й минуте. К счастью, избежал серьёзной травмы. И зачем звезде «ПСЖ» выходить за поле в «товарняках» – не лучше ли пропускать такие бессмысленные матчи, как поступают Лео Месси и Криштиану Роналду? Может, всё дело в том, что Неймар стремится обойти Пеле в списке лучших бомбардиров сборной Бразилии? Эта цель действительно стоит риска. Неймару осталось забить 18 голов.

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Тем не менее бразилец пропустил матч 14-го тура чемпионата Франции с «Тулузой». La Gazzetta dello Sport сообщила, что Неймар не сыграет и в Лиге чемпионов, а его всё-таки подготовили к «Ливерпулю». Как и Килиана Мбаппе, получившего повреждение в сборной Франции. Без этого дуэта сегодняшний «ПСЖ» словно тупой нож. Но, возможно, у Эдинсона Кавани другая точка зрения.

Париж устраивала только победа. «Ливерпуль» в принципе не огорчился бы и ничьей, учитывая, что команда Юргена Клоппа завершает групповой этап матчем с «Наполи» на «Энфилде», откуда мало кто уносит ноги. Начало и осталось за хозяевами. Уже на 13-й минуте Хуан Бернат завершил атаку, в которой поучаствовал Мбаппе. «ПСЖ» проиграл в первом тайме по владению мячом (46% против 54%), зато выиграл по ударам – 7:5 (в створ – 6:1!). Волной быстрой атаки хозяев смыло оборону «Ливерпуля» на 37-й минуте. Здесь тоже не обошлось без Мбаппе. Чемпион мира на дикой скорости влетел в штрафную красных и прострелил на Кавани, чей гол отменил красивый сейв Алисона Бекера. У Неймара была одна задача – не промахнуться на добивании мимо пустого угла. Вот как просто родился бразильский рекорд.

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Перед перерывом Джеймс Милнер забил Джанлуиджи Буффону с пенальти. Финалисты прошлой Лиги чемпионов воспрянули духом. Естественно, во втором тайме преимущество «Ливерпуля» по владению ещё увеличилось (59% на 41%), но гости завершили игру с одним-единственным ударом в створ. За эти 45 минут «ПСЖ» тоже перебил красных – 5:2 (в створ – 3:0). Кажется, теперь Париж наконец-то готов побороться за победу в Лиге чемпионов, а с командой Юргена Клоппа происходит что-то странное в гостевых матчах на групповом этапе. Англичане проиграли и «Наполи», и «Црвене Звезде», и «ПСЖ».

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«В сборной мы все на одном уровне, а в клубе есть футболист, который по уровню превосходит всех остальных – Неймар», – это слова Мбаппе. Пока так и есть, Килиан.