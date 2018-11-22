«Барселона» готова вернуть Неймара. Но ему придётся извиняться

Неймар может вернуться в «Барселону». Слух, который впервые появился всего два месяца спустя после переезда футболиста в Париж. С того времени регулярно появляются всё новые и новые причины, по которым бразилец может свалить из «ПСЖ» к друзьям из Каталонии. Главная – отсутствие комфорта на поле.

У Неймара толком не вышло построить тёплые отношения с «раздевалкой». Он много общается с другими бразильцами клуба и пытается быть старшим братом для Мбаппе. Но родители Килиана считают, что общение с Неймаром вредит их сыну, в том числе из-за идиотского юмора. Вместе с Дани Алвесом нападающий придумал для Мбаппе прозвище Донателло, которое ему не очень нравится. Француз довольно болезненно реагирует на шутки о внешности и троллинг типа подаренной маски черепашки-ниндзя. Если в прошлом сезоне он терпел шутки, то победный чемпионат мира добавил Мбаппе уверенности в себе, и он позволяет себе реагировать агрессивно. El Pais со ссылкой на маму футболиста утверждает, что ещё зимой после одного из матчей Килиан не выдержал и всерьёз поругался с Неймаром из-за его шуток.

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Сейчас понятно, что старший брат и наставник Мбаппе не нужен – он прогрессирует невероятно быстро и намерен быть лидером в своих командах. Неймар улетал из Барселоны подальше от тени Месси. Но ещё более неловко будет оказаться в тени Мбаппе.

Новые разговоры о возвращении бразильца в «Барсу» активизировал сам клуб. Генеральный менеджер каталонцев Пеп Сегура, комментируя слухи о Неймаре, не стал отрицать возможность его возвращения.

«Любой футболист, выставленный на трансфер, потенциально может оказаться у нас. Если будет соответствовать всем требованиям. Сейчас Неймар не продаётся, но кто поверит, что мы откажемся от возможности его купить, если она будет? Впрочем, это касается всех подходящих игроков», – сказал Сегура.

Давно известно, что в раздевалке «Барселоны» все легко примут Неймара. Игроки клуба делали всё, чтобы бразилец не ушёл. А за последние полтора года постоянно появлялись инсайды испанской прессы о том, что все футболисты «Барсы» однозначно за возвращение Неймара. Основная проблема этого камбэка в отношении с болельщиками и администрацией клуба. Смешно, что слухи о возвращении чередуются с новостями о судах Неймара и «Барселоны». У игрока к клубу иск на 28,6 млн евро, встречное требование – на 75 млн. Возвращение футболиста может закончить все суды. А может стать поводом для новых финансовых претензий, учитывая финансовые аппетиты отца игрока. Плюс возвращение в «Барселону» возможно только за те же 222 млн евро, а у каталонцев после дорогих покупок в прошлые сезоны есть определённые проблемы с деньгами.

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Возможно, все вбросы «Барселоны» по Неймару – ещё один способ контроля над Усманом Дембеле. Французский нападающий уже достал всех в клубе своим низким уровнем дисциплины. Игрок регулярно опаздывает на тренировки и тактические занятия, из-за чего не попадает в заявку и с недовольным лицом смотрит футбол с трибуны. К воспитанию Дембеле подключили и легенд клуба (Карлес Пуйоль публично посоветовал французу взяться за голову), и нынешних лидеров (Жерар Пике через прессу напомнил Усману, что о футболе надо думать 24 часа), и даже Дидье Дешама («Дембеле так часто опаздывает, что я выучил все его отмазки»).

При этом продавать Дембеле «Барселона» не хочет. В том числе из-за условий соглашения с дортмундской «Боруссией». Француза покупали в срочном порядке и пошли на десяток уступок. В числе прочих каталонцы пообещали перевести на счета «Боруссии» до 40 млн евро разных бонусов. А если Дембеле будет продан до 2022 года, то всю сумму нужно перечислить целиком. Поэтому в приоритете «Барселоны» – заставить Усмана работать.



Но издание Goal уверено, что на всякий случай в «Барселоне» готовят план имиджевой отработки возвращения Неймара. И бразильцу по этому плану придётся пойти на множество уступок. Первым делом от него ждут обращения к болельщикам «Барселоны» с извинениями и публичного выражения желания вернуться. Также Неймару придётся согласиться на сокращение зарплаты: повторения 35 млн евро, которые есть сейчас, не будет. И конечно, отказ от всех исков к клубу. Либо бразилец согласится на эти шаги, либо камбэк не состоится.