«В «Спартаке» все дружат». Глушаков начал отвечать на вопросы

Сегодня в детской Филатовской больнице состоялась встреча игроков «Спартака» с находящимися на лечении детьми. Мероприятие прошло в рамках благотворительного фонда «Спартак» — детям». Помимо Артёма Реброва, Дмитрия Комбарова и Андрея Ещенко на встрече был и опальный капитан московского клуба Денис Глушаков. Именно ему был адресован первый вопрос ребёнка, который наверняка был бы назван провокационным, прозвучи он на пресс-конференции от взрослых журналистов.

Фото: «Чемпионат»

— Рады ли вы своим партнёрам по команде?

— Мы все дружим, все друг за друга. Если не будем дружить и поддерживать друг друга, то результата не будет.

Артём Ребров избежал общения с журналистами после поражения от «Рапида», но вопрос от детей вернул его во вчерашний вечер.

— Против кого хотели бы сыграть?

— После вчерашнего матча с удовольствием ещё раз бы сыграли с «Рапидом».

На Глушакова напал фанат. «Спартак» тут же рассыпался Сразу же после агрессивного забега фаната на поле в сторону капитана красно-белые пропустили ответный гол от «Рапида». А потом и ещё один.

Всех полевых футболистов спросили о кумирах детства. Денис Глушаков был лаконичен.

— Я с детства болел за «Спартак», мечтал играть за него. Кумирами были Цымбаларь, Тихонов. Со всеми виделся.

Наиболее оригинальный ответ прозвучал из уст крайнего защитника Андрея Ещенко.

— Моим кумиром был Тихонов. Я восхищался им, а потом через пять лет я уже играл с ним в одной команде. Ещё мне очень нравился Марадона.

Дмитрий Комбаров ответил более многословно.

— Моими кумирами было всё то поколение, которое выигрывало чемпионство: Цымбаларь, Тихонов, Титов, Аленичев. Можно весь состав назвать. Отдельно бы отметил Олега Ивановича Романцева. Он кумир в том плане, что создал и построил команду. Это огромное достижение.

Вопрос дня. Забег болельщика – позиция или идиотизм? Эксперты и читатели «Чемпионата» комментируют самый яркий эпизод вчерашнего матча «Спартака».

Раскрыл Дмитрий и секрет успеха в футболе.

— Футбол — это коллективная игра. Слаженная работа команды и тренерского штаба, огромная самоотдача на поле. Если кто-то потерял мяч, второй за него отработал и помог.

Правда, пока успехи к «Спартаку» не приходят. Долго ли продлится чёрная полоса?