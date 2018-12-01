Глушаков, Фернандеш, Баринов. Главные кадровые вопросы перед дерби

«Спартак»

Сыграет ли Глушаков?



Психологический фактор при рассмотрении этого вопроса приходится учитывать не меньше, чем спортивный. Если Денис снова выйдет на поле, то мало того, что фанатская трибуна «Спартака» опять включит режим воинственности и негатива к собственной команде (а кто-то по примеру «нового героя» попробует прорваться на поле), так ещё с 99-процентной вероятностью треть матча мы будем слушать дружную перекличку про Глушакова и контрацептивы между болельщиками двух клубов. Гнев объединит два противоположных лагеря, и капитан может совсем поплыть в такой обстановке.

Непосредственно по сегодняшнему футбольному уровню нахождение Глушакова на поле тоже спорно. Другой вопрос, что выпускать больше некого. Да, вернётся Фернандо – это плюс. Зобнин травмирован. Ерёменко – тоже. На игру Тимофеева все смогли посмотреть в четверг. Пантелеев? Очень сомнительно, он почти не играл в первой команде, да и ограничений в качествах имеет не меньше Фернандо. Игнатов? Возможно, но его в любом случае надо использовать чуть выше.



Поэтому, несмотря на окружающий ужас, атмосферу гражданской войны и весь риск, Глушаков, скорее всего, выйдет.

На Глушакова напал фанат. «Спартак» тут же рассыпался Сразу же после агрессивного забега фаната на поле в сторону капитана красно-белые пропустили ответный гол от «Рапида». А потом и ещё один.

Будет ли снова схема с двумя форвардами?



В первых матчах Кононов очень хотел показать атакующий потенциал своей команды. Он ставил в состав всех сильнейших исполнителей, включая двух чистых нападающих. С «Крыльями» задумка удалась, с «Рапидом» — нет, линии нападения и обороны банально оказались не связаны друг с другом. Связь была разрушена под чужим прессингом.

Против «Локомотива» чересчур смелый атакующий подход тоже приведёт к риску. Требуется баланс в центре поля с мобильными игроками, проделывающими большой объём черновой работы. Иначе братья Миранчуки и Крыховяк будут чувствовать себя слишком свободно. Баланс способен обеспечить переход от 4-2-2-2 к более стандартной 4-2-3-1. Возможно, от кем-то одним из представителей группы атаки (Ханни, Луисом Адриано или Зе Луишем) в этот раз целесообразно пожертвовать, выпустив вместо него Попова или Игнатова на вершину центрального треугольника.



Заодно появится резерв для усиления атаки по ходу матча.

В чём заключалась ошибка Кононова, которую он признал после матча Второй тайм в исполнении «Спартака» превратился в настоящий кошмар. Разбираемся почему. Ни слова о выбежавшем болельщике.

Появится ли молодёжь?



Массовое внедрение молодых конкретно сегодня – не панацея для «Спартака». Если этот процесс будет искусственным, то он может навредить не только команде, но и самим футболистам. Всё необходимо делать плавно. Однако если против «Рапида» стартовый состав красно-белых со ставкой на стариков казался оправданным, то сейчас какие-то позиции Кононов может освежить юными резервистами. Учитывая факт игры через два дня на третий, физики (и без того не выдающейся) ветеранам может не хватить. Поэтому один-два молодых вполне могут появиться с первых минут. Например, Рассказов вместо Ещенко, проделавшего в двух последних играх большой объём работы.

«Локомотив»

Выйдет ли Фернандеш?



Нахождение португальца на скамейке в матче с «Уралом» Сёмин объяснил «чисто спортивными причинами». Непопадание в заявку на «Галатасарай» — проблемами со здоровьем, появившимися из-за смены температурного режима. Верить во всё это или нет – личное дело каждого, ведь все мы помним, что, помимо футбольных факторов, в этой истории есть ещё контрактный вопрос.



В последний раз Мануэл Фернандеш выходил на поле 6 ноября против «Порту». В перерыве при 0:2 он был заменён, не показав в первом тайме ничего интересного. Вряд ли Ману выйдет против «Спартака», хотя жаль: ярко проводить матчи против красно-белых он умеет. Но выбор в атаке у «Локомотива» есть. Даже Тугарев, сыгравший 45 минут против «Урала» (и сделавший это, кстати, достойно) имеет больше шансов, чем португалец.

Фернандеш продаёт себя. «Инстаграм» для него важнее «Локомотива» Самый ценный актив «Локомотива» становится самым сложным.

Вернётся ли Баринов?



«Локомотив» выиграл у «Галатасарая», но игра российской команды в центре поля всё равно вызвала вопросы. Сёмин решил развернуть срединный треугольник вершиной вниз, оставив одного Денисова в опорной зоне, а Крыховяка и Миранчука сориентировав на более высокое расположение. Это приводило к провалам в первом тайме. Турки ими не воспользовались и свои моменты не реализовали, но «Спартак» может наказать.



Баринов достойно провел осенний отрезок и в каких-то матчах был едва ли не лучшим в составе действующего чемпиона, но после недавней паузы на матчи сборных присел на лавку. Сейчас, чтобы сделать центральный кулак ещё мощнее, Сёмин может вернуть его в состав. Но не вместо Крыховяка или Денисова, а вместе с ними. Важно, что Дмитрий способен сыграть как «восьмерку», так и верхнего полузащитника в треугольнике, как происходило несколько раз в этом сезоне. Тогда один из атакующих хавбеков начнёт дерби в резерве. Возможно, это будет Фарфан.

«Локомотив» проиграл центр поля, но выиграл матч. Как ему это удалось? У чемпионов России остались шансы на еврокубковую весну.

Игнатьев или Хёведес?



Чемпиону мира из Германии при действующей схеме и в идеальных условиях не найдётся места в центре обороны, поскольку там позиции зарезервированы Кверквелией и Чорлукой. В каких-то играх Хёведес играл на левом фланге, но сейчас там есть Рыбус. Теперь Бенедикт конкурирует с Игнатьевым. Против «Урала» вышел с первых минут немец, против «Галатасарая» — россиянин.



Если упрощать, то Хёведес придает обороне «Локо» больше солидности сзади, а Игнатьев – больше скорости и активных включений фланга в атаке. В игре со «Спартаком», особенно при укрепленном центре поля и отсутствии Фарфана, качества Владислава будут востребованнее (тем более против Комбарова). В атаке «Локо» вообще очень многое строится именно на освобождении пространства для рывка правого защитника.



Плюс Сёмин как никто другой из российских тренеров верит в счастливые приметы и подвержен эмоциям при определении состава. Вряд ли он не выпустит на поле человека, который забил гол в последнем матче.