В чём заключалась ошибка Кононова, которую он признал после матча

Галдёж про молодёжь

В этой статье будет немало критики футболистов и нового тренера «Спартака», но начать хочется с тех решений Кононова, всеобщее возмущение которыми весьма странно и сомнительно. Сейчас, когда критиковать «Ромашку» стало модно, когда Ребров, Ещенко, Комбаров и Глушаков даже до выхода на поле автоматически становятся виновниками поражений и плохой игры в глазах публики, всё чаще и чаще звучит аргумент: «Эти старики, не имеющие перспектив, препятствуют развитию молодёжи. Из-за «Ромашки» Кононов задвинул и Максименко, и Рассказова, и Игнатова».

Присоединился к модному тренду и Марко Трабукки, неравнодушный к «Спартаку» человек. Непонятно, правда, какие чувства внутри него сейчас преобладают: переживания за команду или злорадство по всем известным причинам.



Итак, Марко после поражения от «Рапида» констатировал: «Против «Вильярреала» в основе играли четыре молодых и перспективных воспитанника. Вчера – ни одного». Само собой, публикация тут же приобрела популярность, пошли ретвиты и лайки от болельщиков.

А теперь попробую по пунктам объяснить, как работает эта подмена понятий.



1) Марко называет относительно успешный матч Лиги Европы, закончившийся со счётом 3:3. Проигрышный он вспомнил бы вряд ли, потому что эмоциональный оттенок оказался бы совсем другим. При этом Трабукки не пишет, что Максименко в той игре с «Вильярреалом» пропустил все опасные удары, летевшие в его створ, что после двух лёгких обыгрышей Рассказова в штрафной состоялись два пропущенных гола, а Ломовицкий и Игнатов покинули поле к 80-й минуте при счёте 1:2. После чего вышедшие вместо них Ханни и Ташаев результативными действиями обеспечили результат.



2) Марко не называет другой, даже более успешный матч в Лиге Европы – с «Рейнджерс» (4:3). Возможно, потому что там молодых вышло в два раза меньше, причём что Максименко, что Рассказов провели игру очень средне.



3) Марко совсем не хочет приводить в пример гостевую игру с тем же «Рапидом», которая закончилась поражением 0:2 при ещё более унылой игре, чем вчера. Хотя там с первых минут тоже вышли Максименко, Рассказов и Ломовицкий, а Игнатов появился на замену. Но о поражениях против того же соперника лучше не вспоминать, иначе эмоциональный эффект от публикации совсем потеряется.

На Глушакова напал фанат. «Спартак» тут же рассыпался Сразу же после агрессивного забега фаната на поле в сторону капитана красно-белые пропустили ответный гол от «Рапида». А потом и ещё один.

А ещё можно напомнить, что с массовым внедрением молодёжи «Спартак» не стал прибавлять в результатах (а даже наоборот). Что Максименко, здорово начавший сезон, в какой-то момент поплыл и перестал выручать, а, например, по рейтингу InStat он 14-й вратарь в чемпионате (то есть 13 вратарей из других команд статистическая компания оценивает выше). Что Рассказов, который тоже на первых порах выглядел здорово, слабо провёл все последние матчи, где выходил в старте. Что Ломовицкого, вышедшего с первых минут против «Крыльев» в воскресенье, отлично и результативно заменил Мельгарехо – и не ставить парагвайца в старт вчера было бы странно. Что атакующий по натуре Игнатов, игравший в 4-3-3 инсайда, в схеме Кононова должен конкурировать не с Глушаковым, Фернандо или Тимофеевым, а с Ханни.

У «Спартака» на самом деле прекрасная молодёжь – спорить с этим никто не собирается. Но сейчас я прекрасно понимаю Кононова, который пока вынужден заниматься кризис-менеджментом и спасением текущего результата, а не строительством команды на будущее. При таком давлении, когда вокруг свистят, кричат, выбегают на поле и поют «A tutti! Avanti!», новый тренер доверился «старикам», посчитав, что раз по уровню молодые нестабильны, то пусть хотя бы на поле выходят наиболее стрессоустойчивые. А время Рассказова, Игнатова и компании обязательно придёт, когда обстановка станет более благополучной.



И на сегодня упрёки отсутствия молодёжи и кивки в сторону поражения – это не более чем подмена понятий, подгон мнения под итоговый результат. Хотя понять Марко можно: о любимом тренере публике нужно напоминать по поводу и без, чтобы все ещё раз схватились за голову и поняли, кого они потеряли и какого светлого будущего лишились.



А теперь – о самом футболе.

«Инцидент с выбежавшим фанатом не прошёл бесследно, мы пропустили после этого» После матча с «Рапидом» Кононов допустил, что «Спартак» проиграл из-за его ошибки, и осудил поведение напавшего на Глушакова болельщика.

Разрушение под прессингом

Кононов не стал отходить от футбола, принесшего результат против «Крыльев», и применил те же принципы. Схема с двумя нападающими, гибкая атака, построенная на постоянных смещениях игроков, стремление к быстрому возврату мяча после потерь. Не сделал он в массовом количестве и замен после победного матча, кроме одной вынужденной (Тимофеев вместо Фернандо) и одной напрашивающейся (Мельгарехо вместо Ломовицкого).



Главной атакующей идеей осталось взаимодействие четырёх индивидуально сильных легионеров, которым нужно было быстро и качественно доставлять мяч. Однако с первых же минут бросился в глаза контраст между стилем игры «Крыльев» и «Рапида». Самарская команда не садилась в глубокую оборону, но при этом отказывалась от высокого прессинга. Её нападающие после потерь сразу же оттягивались в средний блок. Австрийцы же постоянно применяли агрессивное давление на защитников и вратаря «Спартака», и иногда на чужой половине поля их оказывалось даже больше. Они постоянно вступали в отбор (44 попытки за матч) и много фолили (26 нарушений против 11 у команды Кононова).

Красно-белые под таким диким прессингом оказались несостоятельны. Из-за превосходства соперника в организованном движении они часто были вынуждены просто выбивать мяч вперёд, что, как правило, заканчивалось потерями. Это наглядно отражается в статистике передач. При схожем общем объёме пасов в двух соседних играх (с «Крыльями» — 446, с «Рапидом» — 441) точность уменьшилась на шесть процентов (78 против 72), а качество длинных переводов ухудшилось ещё ощутимее (с 59 процентов до 42).



Ханни, который провёл яркий матч с «Крыльями», в режиме такой агрессивной опеки и постоянной борьбы за мяч не смог влиять на созидание команды. Если в воскресенье он выполнил 39 передач, то вчера – 27, и его усреднённая позиция оказалась смещена ближе к левому флангу. В опорную зону он опускался не так часто.



Австрийцы вынудили «Спартак» играть в энергозатратный футбол, где не получалось часто владеть мячом. Всё могло сложиться намного лучше, если бы Зе Луиш удачнее вступал в борьбу, а партнёры чаще успевали на подборы, но в движении и атлетизме «Рапид» оказался намного сильнее. Физическое состояние у красно-белых для такого стиля действительно проседает, на что и обратил внимание Кононов на пресс-конференции.



Только странно, что это восприняли как скрытый упрёк прежнему тренеру. Это была лишь констатация факта: для футбола, который хочет видеть Кононов, ему требуется ещё больше.

«Оскорбительные кричалки? Мы их не слышали» Адриано, Кутепов, Ханни и Шваб – об игре «Спартак» — «Рапид». И о Глушакове.

Коротко о разнице между Тимофеевым и Фернандо

Проблем с продвижением мяча могло быть не так много, если бы активнее сыграла средняя линия. И тут необходимо напомнить, что сейчас «Спартак» вынужден обходиться без двух ключевых полузащитников – Фернандо (уникальные для команды созидательные навыки) и Зобнина (объём и дриблинг).



Тимофеев же никакой не глубинный плеймейкер, а опорник, выполняющий не конструктивные, а вспомогательные задачи. Причём вчера он выполнял их скверно. Если бы его действия оценивал Рауль Рианчо, он наверняка бы сказал: «Бегал словно курица без головы». У Тимофеева – один из худших процентов точности передач из всех футболистов, вышедших в стартовом составе — 72 (13 потерь из 47 попыток).



А визуальная картина была ещё печальнее, чем цифры. В первом тайме возникли три ситуации, когда формально Тимофеев отдавал точный пас, но на самом деле – не в ногу партнёру и с потерей темпа, что губило потенциально опасную атаку. Работа с мячом, движение под партнёра – эти качества у Артёма развиты плохо, и вчера отсутствие Фернандо постоянно сказывалось.

Глушаков сыграл немногим лучше. С такой средней линией и плохим движением уставших фланговых атакующих футболистов (во втором тайме Ханни и Мельгарехо просто встали) разбивать агрессивный прессинг сложно.

Запоздалые замены

Если в первом тайме «Спартак» плохо выходил из обороны, но хотя бы быстро возвращал себе мяч и не допускал постоянной нагрузки на собственную защиту, то после перерыва всё стало ещё хуже. Красно-белые отдали инициативу, сделав это не осознанно, а вынужденно, поскольку они стали катастрофически плохо двигаться.



Точность передач с 46-й по 72-ю минуту (до первой замены) составила чудовищные 58 процентов. И тут, конечно же, нужно вспомнить о долгом бездействии Кононова. Видя, что игра его команды становится всё хуже, наблюдая за двойной заменой «Рапида» и выходом Шваба (которого сам Кононов очень хвалил и который первым же касанием отдал разрезающую передачу из опорной зоны), главный тренер «Спартака» продолжал сомневаться и бездействовать. Перестановки напрашивались всё-таки раньше.

После игры он сокрушался: «У меня была одна замена, которую я не сделал, и это была моя ошибка. Я должен был переломить игру, выпустив игрока атаки. Это ключевой вопрос».



Из контекста фразы нетрудно понять, какую перестановку Кононов имел в виду. Атакующего футболиста (Попова) он хотел выпустить вместо оборонительного. Скорее всего – вместо Тимофеева. Артём во втором тайме совсем сдулся, и, помимо проблем с поддержкой линии нападения, начал допускать ещё позиционные оборонительные просчёты. Лез в неоправданный прессинг на чужой половине, не имея поддержки от партнёров, пускал соперника за спину в полуфланге у своей штрафной.



Сомнения, помешавшие Кононову заменить Тимофеева, понятны. В резерве не было ни одного оборонительного центрального полузащитника, а оставлять команду без разрушителя он не рискнул. Однако в эти минуты, вероятно, важнее было не из последних сил носиться и перекрывать зоны, а вернуть себе мяч, попробовать передвинуться к чужим воротам и дать передышку защитникам.



В результате же и мяч «Спартак» не вернул, и в опорной зоне совсем развалился. Угловой, предшествующий первому пропущенному голу, стал следствием провала по центру и дальнего удара. Второй гол «Рапида» — это странная попытка Тимофеева и Самедова вступить в отбор против статичного Шваба. И только во вторую очередь стоит вести речь о высоком расположении центральных защитников, начавших изобретать рискованный офсайд.

Но всё это уже следствия, а не причины. Результат для «Спартака» вышел таким в первую очередь не из-за ошибок обороны, а из-за того что команда не сумела показать свой футбол в атаке. Как и следовало ожидать, до зимней паузы её будет шатать из стороны в сторону. И на голом индивидуальном мастерстве группы атаки, без общей организации, стабильной средней линии и достойной физики, все матчи выигрывать не получится.