В чём заключалась ошибка Кононова, которую он признал после матча

Галдёж про молодёжь
В этой статье будет немало критики футболистов и нового тренера «Спартака», но начать хочется с тех решений Кононова, всеобщее возмущение которыми весьма странно и сомнительно. Сейчас, когда критиковать «Ромашку» стало модно, когда Ребров, Ещенко, Комбаров и Глушаков даже до выхода на поле автоматически становятся виновниками поражений и плохой игры в глазах публики, всё чаще и чаще звучит аргумент: «Эти старики, не имеющие перспектив, препятствуют развитию молодёжи. Из-за «Ромашки» Кононов задвинул и Максименко, и Рассказова, и Игнатова».
Присоединился к модному тренду и Марко Трабукки, неравнодушный к «Спартаку» человек. Непонятно, правда, какие чувства внутри него сейчас преобладают: переживания за команду или злорадство по всем известным причинам.
Итак, Марко после поражения от «Рапида» констатировал: «Против «Вильярреала» в основе играли четыре молодых и перспективных воспитанника. Вчера – ни одного». Само собой, публикация тут же приобрела популярность, пошли ретвиты и лайки от болельщиков.
А теперь попробую по пунктам объяснить, как работает эта подмена понятий.
1) Марко называет относительно успешный матч Лиги Европы, закончившийся со счётом 3:3. Проигрышный он вспомнил бы вряд ли, потому что эмоциональный оттенок оказался бы совсем другим. При этом Трабукки не пишет, что Максименко в той игре с «Вильярреалом» пропустил все опасные удары, летевшие в его створ, что после двух лёгких обыгрышей Рассказова в штрафной состоялись два пропущенных гола, а Ломовицкий и Игнатов покинули поле к 80-й минуте при счёте 1:2. После чего вышедшие вместо них Ханни и Ташаев результативными действиями обеспечили результат.
2) Марко не называет другой, даже более успешный матч в Лиге Европы – с «Рейнджерс» (4:3). Возможно, потому что там молодых вышло в два раза меньше, причём что Максименко, что Рассказов провели игру очень средне.
3) Марко совсем не хочет приводить в пример гостевую игру с тем же «Рапидом», которая закончилась поражением 0:2 при ещё более унылой игре, чем вчера. Хотя там с первых минут тоже вышли Максименко, Рассказов и Ломовицкий, а Игнатов появился на замену. Но о поражениях против того же соперника лучше не вспоминать, иначе эмоциональный эффект от публикации совсем потеряется.
А ещё можно напомнить, что с массовым внедрением молодёжи «Спартак» не стал прибавлять в результатах (а даже наоборот). Что Максименко, здорово начавший сезон, в какой-то момент поплыл и перестал выручать, а, например, по рейтингу InStat он 14-й вратарь в чемпионате (то есть 13 вратарей из других команд статистическая компания оценивает выше). Что Рассказов, который тоже на первых порах выглядел здорово, слабо провёл все последние матчи, где выходил в старте. Что Ломовицкого, вышедшего с первых минут против «Крыльев» в воскресенье, отлично и результативно заменил Мельгарехо – и не ставить парагвайца в старт вчера было бы странно. Что атакующий по натуре Игнатов, игравший в 4-3-3 инсайда, в схеме Кононова должен конкурировать не с Глушаковым, Фернандо или Тимофеевым, а с Ханни.
У «Спартака» на самом деле прекрасная молодёжь – спорить с этим никто не собирается. Но сейчас я прекрасно понимаю Кононова, который пока вынужден заниматься кризис-менеджментом и спасением текущего результата, а не строительством команды на будущее. При таком давлении, когда вокруг свистят, кричат, выбегают на поле и поют «A tutti! Avanti!», новый тренер доверился «старикам», посчитав, что раз по уровню молодые нестабильны, то пусть хотя бы на поле выходят наиболее стрессоустойчивые. А время Рассказова, Игнатова и компании обязательно придёт, когда обстановка станет более благополучной.
И на сегодня упрёки отсутствия молодёжи и кивки в сторону поражения – это не более чем подмена понятий, подгон мнения под итоговый результат. Хотя понять Марко можно: о любимом тренере публике нужно напоминать по поводу и без, чтобы все ещё раз схватились за голову и поняли, кого они потеряли и какого светлого будущего лишились.
А теперь – о самом футболе.
Разрушение под прессингом
Кононов не стал отходить от футбола, принесшего результат против «Крыльев», и применил те же принципы. Схема с двумя нападающими, гибкая атака, построенная на постоянных смещениях игроков, стремление к быстрому возврату мяча после потерь. Не сделал он в массовом количестве и замен после победного матча, кроме одной вынужденной (Тимофеев вместо Фернандо) и одной напрашивающейся (Мельгарехо вместо Ломовицкого).
Главной атакующей идеей осталось взаимодействие четырёх индивидуально сильных легионеров, которым нужно было быстро и качественно доставлять мяч. Однако с первых же минут бросился в глаза контраст между стилем игры «Крыльев» и «Рапида». Самарская команда не садилась в глубокую оборону, но при этом отказывалась от высокого прессинга. Её нападающие после потерь сразу же оттягивались в средний блок. Австрийцы же постоянно применяли агрессивное давление на защитников и вратаря «Спартака», и иногда на чужой половине поля их оказывалось даже больше. Они постоянно вступали в отбор (44 попытки за матч) и много фолили (26 нарушений против 11 у команды Кононова).
Красно-белые под таким диким прессингом оказались несостоятельны. Из-за превосходства соперника в организованном движении они часто были вынуждены просто выбивать мяч вперёд, что, как правило, заканчивалось потерями. Это наглядно отражается в статистике передач. При схожем общем объёме пасов в двух соседних играх (с «Крыльями» — 446, с «Рапидом» — 441) точность уменьшилась на шесть процентов (78 против 72), а качество длинных переводов ухудшилось ещё ощутимее (с 59 процентов до 42).
Ханни, который провёл яркий матч с «Крыльями», в режиме такой агрессивной опеки и постоянной борьбы за мяч не смог влиять на созидание команды. Если в воскресенье он выполнил 39 передач, то вчера – 27, и его усреднённая позиция оказалась смещена ближе к левому флангу. В опорную зону он опускался не так часто.
Австрийцы вынудили «Спартак» играть в энергозатратный футбол, где не получалось часто владеть мячом. Всё могло сложиться намного лучше, если бы Зе Луиш удачнее вступал в борьбу, а партнёры чаще успевали на подборы, но в движении и атлетизме «Рапид» оказался намного сильнее. Физическое состояние у красно-белых для такого стиля действительно проседает, на что и обратил внимание Кононов на пресс-конференции.
Только странно, что это восприняли как скрытый упрёк прежнему тренеру. Это была лишь констатация факта: для футбола, который хочет видеть Кононов, ему требуется ещё больше.
Коротко о разнице между Тимофеевым и Фернандо
Проблем с продвижением мяча могло быть не так много, если бы активнее сыграла средняя линия. И тут необходимо напомнить, что сейчас «Спартак» вынужден обходиться без двух ключевых полузащитников – Фернандо (уникальные для команды созидательные навыки) и Зобнина (объём и дриблинг).
Тимофеев же никакой не глубинный плеймейкер, а опорник, выполняющий не конструктивные, а вспомогательные задачи. Причём вчера он выполнял их скверно. Если бы его действия оценивал Рауль Рианчо, он наверняка бы сказал: «Бегал словно курица без головы». У Тимофеева – один из худших процентов точности передач из всех футболистов, вышедших в стартовом составе — 72 (13 потерь из 47 попыток).
А визуальная картина была ещё печальнее, чем цифры. В первом тайме возникли три ситуации, когда формально Тимофеев отдавал точный пас, но на самом деле – не в ногу партнёру и с потерей темпа, что губило потенциально опасную атаку. Работа с мячом, движение под партнёра – эти качества у Артёма развиты плохо, и вчера отсутствие Фернандо постоянно сказывалось.
Глушаков сыграл немногим лучше. С такой средней линией и плохим движением уставших фланговых атакующих футболистов (во втором тайме Ханни и Мельгарехо просто встали) разбивать агрессивный прессинг сложно.
Запоздалые замены
Если в первом тайме «Спартак» плохо выходил из обороны, но хотя бы быстро возвращал себе мяч и не допускал постоянной нагрузки на собственную защиту, то после перерыва всё стало ещё хуже. Красно-белые отдали инициативу, сделав это не осознанно, а вынужденно, поскольку они стали катастрофически плохо двигаться.
Точность передач с 46-й по 72-ю минуту (до первой замены) составила чудовищные 58 процентов. И тут, конечно же, нужно вспомнить о долгом бездействии Кононова. Видя, что игра его команды становится всё хуже, наблюдая за двойной заменой «Рапида» и выходом Шваба (которого сам Кононов очень хвалил и который первым же касанием отдал разрезающую передачу из опорной зоны), главный тренер «Спартака» продолжал сомневаться и бездействовать. Перестановки напрашивались всё-таки раньше.
После игры он сокрушался: «У меня была одна замена, которую я не сделал, и это была моя ошибка. Я должен был переломить игру, выпустив игрока атаки. Это ключевой вопрос».
Из контекста фразы нетрудно понять, какую перестановку Кононов имел в виду. Атакующего футболиста (Попова) он хотел выпустить вместо оборонительного. Скорее всего – вместо Тимофеева. Артём во втором тайме совсем сдулся, и, помимо проблем с поддержкой линии нападения, начал допускать ещё позиционные оборонительные просчёты. Лез в неоправданный прессинг на чужой половине, не имея поддержки от партнёров, пускал соперника за спину в полуфланге у своей штрафной.
Сомнения, помешавшие Кононову заменить Тимофеева, понятны. В резерве не было ни одного оборонительного центрального полузащитника, а оставлять команду без разрушителя он не рискнул. Однако в эти минуты, вероятно, важнее было не из последних сил носиться и перекрывать зоны, а вернуть себе мяч, попробовать передвинуться к чужим воротам и дать передышку защитникам.
В результате же и мяч «Спартак» не вернул, и в опорной зоне совсем развалился. Угловой, предшествующий первому пропущенному голу, стал следствием провала по центру и дальнего удара. Второй гол «Рапида» — это странная попытка Тимофеева и Самедова вступить в отбор против статичного Шваба. И только во вторую очередь стоит вести речь о высоком расположении центральных защитников, начавших изобретать рискованный офсайд.
Но всё это уже следствия, а не причины. Результат для «Спартака» вышел таким в первую очередь не из-за ошибок обороны, а из-за того что команда не сумела показать свой футбол в атаке. Как и следовало ожидать, до зимней паузы её будет шатать из стороны в сторону. И на голом индивидуальном мастерстве группы атаки, без общей организации, стабильной средней линии и достойной физики, все матчи выигрывать не получится.