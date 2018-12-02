«Болельщики создали себе идола. Все отстой, только Массимо хороший»

Про Карреру

— Заслуга тренера в чемпионстве есть, не спорю. Но он же не боксер и не штангист, чтобы выигрывать в одиночку. Не умаляю роли тренеров в командных видах спорта, но все-таки тренер остается на скамейке, а на поле выходят игроки. И чемпионство полуторагодичной давности было достигнуто не только благодаря тренерскому штабу, но и благодаря игрокам, сотрудникам. Вообще всем, кто имел непосредственное отношение к команде.

Про фанатов

— То, что с некоторыми из болельщиков произошло потом, для меня до сих пор загадка. Они создали себе идола. Мол, футболисты, руководство клуба — отстой, и только Массимо хороший. И вроде как часть фанатов не понимает, почему он ушел. …>

Получается, что для части фанатов «Спартака» важнее судьба Карреры, чем клуба. А я-то всегда считал, что тренеры уходят, но независимо от этого болельщики всегда должны быть рядом с командой — и в горе, и в радости. В идеале мы все одна семья. А как получается сейчас? Из-за тех, кто ведется на слухи, кто уже открыто болеет против команды, страдаем не только мы, но и нормальные болельщики, которые приходят нас поддержать. …>

Протест и драки фанатов «Спартака». Это не Pussy Riot Глушаков на дне, но что тогда с футбольным акционизмом?

Некоторые болельщики почему-то считают, что знают о происходящем в команде лучше, чем футболисты. И на основании слухов позволяют себе всякие выкрики, оскорбления. Но ведь ни один из них не был внутри коллектива! Как они могут о чем-то судить?

Фанаты vs Глушаков. Хронология событий От чемпионства до маек с восьмёркой на груди. И со вбросами секретных переписок.

Про дубль

— В дубль меня отправили за лайк. Я потом подходил к Каррере, общался, но бесполезно. Он говорил: «Ты должен меня понять. Не могу Глушакова убрать, а тебя оставить». Лайк был поводом, чтобы оправдать решение по Глушаку. Но если у тренера был с ним конфликт, пусть между собой и решали бы. А получилось, что меня в эту историю прицепом затащили. Это, конечно, задело. Почему Каррера не сказал правду сразу? Зная всю правду, конечно, было неприятно оказаться в молодежной команде в 34 года. Ну, а в целом старался честно выполнять задания тренера. Играл и слева, и справа, и в центре обороны.

Эффект Кафельникова-Назарова. Когда закончится цирк вокруг «Спартака» Да похоже, что никогда. Один пример из истории про Глушакова.

Про социальные сети

— Теперь стараюсь все слушать и читать внимательнее. Но на личные сообщения по-прежнему отвечаю практически всем. Даже на жесткую критику. Как правило, с иронией, со стебом. Чтобы остудить пыл. Все равно ведь им ничего не докажешь. Смешно читать, как люди на полном серьезе обсуждают, будто ОПГ «Ромашка» снимает тренеров, что мы играем только ради денег, что игрокам наплевать на «Спартак». С чего они все это взяли?! Как они верят, что мы специально проигрывали? Что не хотели попасть в Лигу чемпионов? Такое мнение может быть только у глупых людей.

Про Кононова

— С Кононовым стремимся больше держать мяч, играть в короткий и средний пас, прессинговать там же, где потеряли мяч. В принципе, мы и раньше так работали, но сейчас делаем на этом больший акцент. Плюс в тренировках стало больше интенсивности, работаем с меньшими паузами. Первая игра с «Крыльями» показала, что идем на поправку. Результат добыли положительный, игру показали атакующую. Контроль мяча, быстрые комбинационные атаки — все было при нас.