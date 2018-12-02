Смолов и пенальти. Версия 2.0

19 августа 2017 года. «Открытие Арена». «Спартак» – «Локомотив».

Красно-белые вели со счётом 2:0, но удаление в составе «Спартака» перевернуло игру. Гости после перерыва забили четыре раза и вырвали победу. После матча футболисты обеих команд сошлись на одном: именно красная карточка стала ключевым эпизодом.

2 декабря 2018 года. «Открытие Арена». «Спартак» – «Локомотив».

Красно-белые вели со счётом 2:0, и удаление в составе «Спартака» не помешало хозяевам победить. Фёдор Смолов не реализовал пенальти, и до конца встречи «Локо» удалось забить лишь один раз.

Мы этого никогда не узнаем, но, похоже, забей Смолов с пенальти, и «Спартак» не одержал бы победу.



А теперь отдельно про Смолова и пенальти. Эта тема стала главной (и заключительной) для сборной России на ЧМ-2018. Если вдруг вы упали с Луны, напомню: злосчастный удар Смолова с пенальти стал разочарованием для всей страны – в полуфинал прошли не мы, а хорваты.

«На вашем месте я бы испытывал то же самое в свой адрес», – сказал Фёдор Смолов в микрофон в фан-зоне на Воробьёвых горах, когда 25 000 болельщиков пришли праздновать удачное выступление на ЧМ-2018.

С тех пор Смолов не бил пенальти. И лучше бы не делал этого теперь. Существует принцип: кто заработал, тот и бьет. На самом деле это больше подходит для дворового футбола, а не профессионального.



Исполнять должен штатный пенальтист. Дважды два – четыре. Тренер видит, у кого в команде лучший удар, и назначает исполнителей. Штатный пенальтист знает, что ему предстоит подходить к точке, и тренирует этот элемент.



Есть ещё один критерий, по которому отбирают пенальтистов. Исполняет тот, кто уверен в себе. Тот, у кого идёт игра. Например, штатный пенальтист сборной России Игнашевич не пошел бить с 11 метров в эти же самые ворота на «Открытии» в 2014 году. Тогда исполнять отправился Дзюба, и это вызвало гнев главного тренера Фабио Капелло.

В каком состоянии Смолов, мы не знаем, но можем догадываться по следующим факторам:



1. ЧМ-2018 получился для нападающего неудачным в целом, а последний удар – провальным.

2. Смолов попал в аварию и был лишен водительских прав, что вряд ли придаёт внутренней гармонии.

3. После перехода в «Локомотив» Смолов выпал из-за травмы.

4. Перед тем как исполнять пенальти, Смолов умудрился не попасть в ворота с двух метров. Вероятно, это был самый удивительный промах в карьере нападающего.



После матча Юрию Сёмину был задан конкретный вопрос:

– Является ли Смолов штатным исполнителем пенальти?



Главный тренер ответил уклончиво, хотя в целом смысл понятен:

– Хорошо то, что он проявил инициативу. Значит брал ответственность на себя. Плохо то, что не забил. Наверное, в какой-то момент Миранчуки не стали брать на себя эту ответственность.

О пенальти хотелось поговорить и с самим форвардом. Однако Смолов отказался от общения с журналистами после матча. Зато оставил автограф юным болельщикам «Спартака». Расписался прямо на красно-белом шарфе. Выглядело забавно, хотя было бы более странно отказать детям.

Интересно, после пенальти на ЧМ-2018 и сегодняшнего промаха когда теперь Смолов пойдёт к «точке»?