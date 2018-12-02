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РПЛ. «Спартак» – «Локомотив» – 2:1. Фёдор Смолов опять не забил с пенальти

Фёдор Смолов
Григорий Телингатер
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Смолов и пенальти. Версия 2.0
Где-то мы это уже видели.
Футбол / РПЛ

19 августа 2017 года. «Открытие Арена». «Спартак» – «Локомотив».

Красно-белые вели со счётом 2:0, но удаление в составе «Спартака» перевернуло игру. Гости после перерыва забили четыре раза и вырвали победу. После матча футболисты обеих команд сошлись на одном: именно красная карточка стала ключевым эпизодом.

Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
19 августа 2017, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
3 : 4
Локомотив М
Москва
1:0 – Глушаков – 30, 2:0 – Адриано – 43, 2:1 – Баринов – 48, 2:2 – Миранчук – 68, 2:3 – Коломейцев – 83, 2:4 – Фернандеш – 90+1, 3:4 – Промес – 90+2
Удаления: Самедов, 45+1 – нет

2 декабря 2018 года. «Открытие Арена». «Спартак» – «Локомотив».

Красно-белые вели со счётом 2:0, и удаление в составе «Спартака» не помешало хозяевам победить. Фёдор Смолов не реализовал пенальти, и до конца встречи «Локо» удалось забить лишь один раз.

Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
02 декабря 2018, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 – Глушаков – 6, 2:0 – Адриано – 38, 2:1 – Фарфан – 79
Удаления: Рассказов, 67 – нет

Мы этого никогда не узнаем, но, похоже, забей Смолов с пенальти, и «Спартак» не одержал бы победу.

А теперь отдельно про Смолова и пенальти. Эта тема стала главной (и заключительной) для сборной России на ЧМ-2018. Если вдруг вы упали с Луны, напомню: злосчастный удар Смолова с пенальти стал разочарованием для всей страны – в полуфинал прошли не мы, а хорваты.

«На вашем месте я бы испытывал то же самое в свой адрес», – сказал Фёдор Смолов в микрофон в фан-зоне на Воробьёвых горах, когда 25 000 болельщиков пришли праздновать удачное выступление на ЧМ-2018.

С тех пор Смолов не бил пенальти. И лучше бы не делал этого теперь. Существует принцип: кто заработал, тот и бьет. На самом деле это больше подходит для дворового футбола, а не профессионального.

Исполнять должен штатный пенальтист. Дважды два – четыре. Тренер видит, у кого в команде лучший удар, и назначает исполнителей. Штатный пенальтист знает, что ему предстоит подходить к точке, и тренирует этот элемент.

Есть ещё один критерий, по которому отбирают пенальтистов. Исполняет тот, кто уверен в себе. Тот, у кого идёт игра. Например, штатный пенальтист сборной России Игнашевич не пошел бить с 11 метров в эти же самые ворота на «Открытии» в 2014 году. Тогда исполнять отправился Дзюба, и это вызвало гнев главного тренера Фабио Капелло.

В каком состоянии Смолов, мы не знаем, но можем догадываться по следующим факторам:

1. ЧМ-2018 получился для нападающего неудачным в целом, а последний удар – провальным.
2. Смолов попал в аварию и был лишен водительских прав, что вряд ли придаёт внутренней гармонии.
3. После перехода в «Локомотив» Смолов выпал из-за травмы.
4. Перед тем как исполнять пенальти, Смолов умудрился не попасть в ворота с двух метров. Вероятно, это был самый удивительный промах в карьере нападающего.

После матча Юрию Сёмину был задан конкретный вопрос:

– Является ли Смолов штатным исполнителем пенальти?

Главный тренер ответил уклончиво, хотя в целом смысл понятен:

– Хорошо то, что он проявил инициативу. Значит брал ответственность на себя. Плохо то, что не забил. Наверное, в какой-то момент Миранчуки не стали брать на себя эту ответственность.

О пенальти хотелось поговорить и с самим форвардом. Однако Смолов отказался от общения с журналистами после матча. Зато оставил автограф юным болельщикам «Спартака». Расписался прямо на красно-белом шарфе. Выглядело забавно, хотя было бы более странно отказать детям.

Интересно, после пенальти на ЧМ-2018 и сегодняшнего промаха когда теперь Смолов пойдёт к «точке»?

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