Молодой футболист «Локомотива» найден мёртвым. Что об этом известно

Что случилось?

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Ломакин найден мёртвым. Ранее стало известно, что 18-летний футболист пропал в субботу, 1 декабря. Днём ранее Алексей уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив», а на следующий день перестал выходить на связь с матерью.

Телефон молодого человека появился в Сети только 2 декабря. Мать выяснила у водителя такси, который подвозил её сына с другом, что он забыл смартфон в машине вместе с рюкзаком.



Позже друг футболиста Иван заявил, что они пили спиртные напитки, и он не помнит, где проводили время. Сообщается, что в том разговоре женщина якобы уточнила, что сын «иногда употребляет медицинский препарат «Тропикамид», от которого его поведение становится неадекватным».

Мать хавбека «Локомотива» Ломакина обратилась в полицию после пропажи сына

Судя по информации в Сети, препарат способен расширить зрачок и помогает офтальмологам проводить обследования глазного дна пациента. Также это средство используется при лечении ряда воспалительных заболеваний.



В «Локомотиве» подтвердили смерть футболиста. «Обстоятельства трагедии выясняются. Мы шокированы произошедшим», — заявили представители клуба «Чемпионату».

«Локомотив» подтвердил информацию о смерти полузащитника Ломакина

Кто такой Алексей Ломакин?

Ломакин является воспитанником «Локомотива» и выступал за молодёжную команду. За «молодёжку» он провёл три матча, в одной из которых попал в стартовый состав. Играл правого нападающего. В системе клуба находился с 2007 года.



Алексей родился в Москве и с юных лет посещал матчи красно-зелёных, за которых выступал его брат Александр. Ломакин-старший — известный футболист, который помог «Енисею» выйти в РПЛ, а теперь выступает за «Факел».



Во время одного из таких визитов Алексея к брату к нему подошёл главный тренер и предложил попробовать себя в «Локо». После просмотра Алексея взяли в команду, а чуть позже Ломакин вызывался в сборную Москвы.

19 сентября ему исполнилось 18 лет. За первую команду Алексей дебютировать не успел.

«Чемпионат» приносит соболезнования родным и близким Алексея Ломакина.