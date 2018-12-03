Молодой футболист «Локомотива» найден мёртвым. Что об этом известно

Что случилось?
Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Ломакин найден мёртвым. Ранее стало известно, что 18-летний футболист пропал в субботу, 1 декабря. Днём ранее Алексей уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив», а на следующий день перестал выходить на связь с матерью.
Телефон молодого человека появился в Сети только 2 декабря. Мать выяснила у водителя такси, который подвозил её сына с другом, что он забыл смартфон в машине вместе с рюкзаком.
Позже друг футболиста Иван заявил, что они пили спиртные напитки, и он не помнит, где проводили время. Сообщается, что в том разговоре женщина якобы уточнила, что сын «иногда употребляет медицинский препарат «Тропикамид», от которого его поведение становится неадекватным».
Судя по информации в Сети, препарат способен расширить зрачок и помогает офтальмологам проводить обследования глазного дна пациента. Также это средство используется при лечении ряда воспалительных заболеваний.
В «Локомотиве» подтвердили смерть футболиста. «Обстоятельства трагедии выясняются. Мы шокированы произошедшим», — заявили представители клуба «Чемпионату».
Кто такой Алексей Ломакин?
Ломакин является воспитанником «Локомотива» и выступал за молодёжную команду. За «молодёжку» он провёл три матча, в одной из которых попал в стартовый состав. Играл правого нападающего. В системе клуба находился с 2007 года.
Алексей родился в Москве и с юных лет посещал матчи красно-зелёных, за которых выступал его брат Александр. Ломакин-старший — известный футболист, который помог «Енисею» выйти в РПЛ, а теперь выступает за «Факел».
Во время одного из таких визитов Алексея к брату к нему подошёл главный тренер и предложил попробовать себя в «Локо». После просмотра Алексея взяли в команду, а чуть позже Ломакин вызывался в сборную Москвы.
19 сентября ему исполнилось 18 лет. За первую команду Алексей дебютировать не успел.
«Чемпионат» приносит соболезнования родным и близким Алексея Ломакина.