7 атмосферных красок суперматча в Туле, где «Зенит» был бит андердогом

Первый зимний тур РПЛ этого сезона в очередной раз показал: и играть в футбол, и смотреть его в декабрьской России проблематично. Андрей Семёнов и Рашид Рахимов, ругаясь, уезжают из Красноярска, на промёрзлых стадионах почти нет зрителей, а матч в Оренбурге и вовсе переносится. Но Тула, несмотря на твёрдый минус на градуснике, приятно удивила. Даниил Бороздин съездил на матч «Арсенал» — «Зенит» и отметил семь крутых вещей, случившихся до, во время и после игры.

Отношение болельщиков к морозу

Многочисленные тульские болельщики не испугались минусовой температуры и массово пришли на важный матч своей команды с грозным соперником. Во время игры посещаемость не объявили по стадиону, но коллеги-журналисты утверждали, что собралось более 10 тысяч человек. Фанатов из Санкт-Петербурга было также немало.

Перед началом матча наш корреспондент погулял перед входом на стадион и опросил болельщиков, нужно ли проводить матчи в такую погоду. Полные энтузиазма фанаты заверили, что проблемы нет. Футболисты, по их мнению, должны согреваться активным движением на поле. У самих же болельщиков свои секреты, как не околеть.

Как не мерзнуть на трибунах

Болельщики грелись разными способами: кто-то – кричалками, кто-то – чаем, кто-то – чем покрепче. Тех, кто принимал такой «допинг», было немало прямо у входа на стадион «Центральный». Полиция не трогала любителей зимнего футбола, коктейли собственного приготовления которых были размешаны в бутылках из-под чая, колы и сока. Прямо перед стадионом согреться можно было уже едой: полевая кухня гостеприимно распахнула свои двери.

Полевая кухня на матче в Туле Фото: arsenaltula.ru

Дополнительная прибыль продавцов атрибутики

Есть и те, кому зимний футбол не просто не мешает, но ещё и на руку. Например, у палатки с атрибутикой наблюдался ажиотаж. Интерес представляли главным образом тёплые вещи: шарфы, перчатки и шапки. Не будь мороза их не скупали так активно, так что касса продавцов атрибутики наверняка получила дополнительную выручку.

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Закрывший ложу прессы баннер

Такой необычный перформанс прямо на центральной трибуне приятно удивил и ненадолго заставил почувствовать себя не на работе. Само полотно получилось одинаково забавным и грозным, так что гости не должны были обидеться, а хозяева наверняка воспряли духом.

Баннер болельщиков «Арсенала» Фото: arsenaltula.ru

Атмосфера

Да-да, снова про болельщиков. Одно дело – приходить на футбол в любую погоду. Совсем другое – так ярко поддерживать своих игроков всем стадионом. Тула настолько больна футболом, что даже одного фан-очага ей мало: на арене есть традиционный сектор за воротами, отданный активным фанатам, а есть не менее громкая центральная трибуна. Атрибуты те же: барабан, заученные кричалки и весь матч на ногах. Правда, в такую погоду сидеть не хотелось и журналистам.

Эмоции футболистов были не менее яркими. Голкипер хозяев Михаил Левашов после финального свистка понёсся к фанатскому сектору, как ужаленный. Остальные игроки более спокойно, но так же радостно пошли к трибунам.

Отношение туляков к Дзюбе

Немало юных болельщиков «Арсенала» заинтересовались клубом в прошлом сезоне, когда Артём приехал в Тулу в аренду. Неудивительно, что на трибунах часто встречалась фамилия «Дзюба»: футболки с ней в городе до сих пор популярны. При объявлении составов стадион одобрительно загудел, когда очередь дошла до капитана сборной.

«Дзюбомания» ощущается здесь особенно явно, имея под собой дополнительные причины. Правда, любовь к Артёму не помешала трибунам посвистеть, когда форвард получил жёлтую карточку. Свист этот был обращён отнюдь не к судье.

Результат

Сам матч в Туле удался на славу. Тут было всё: быстрый гол, «догонялки» в счёте, точечные контратаки «канониров» и итоговая победа «андердогов». Благодаря этой осечке питерцев интрига в чемпионате обостряется. Ставка «Арсенала» на быстрые контратаки была единственно верной и сыграла на 100%.