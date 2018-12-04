Ребров пожертвовал здоровьем ради победы над «Локо». Лучшие фото 16-го тура

А также ярость Сёмина, очередная травля Глушакова, GTA в Ростове и как Красноярск пережил матч в мороз.

Мороз тура

Талисману «Енисея» льву Елисею нипочём декабрьские морозы, которые оказались форс-мажорными для составителей календаря РПЛ.

Полёт тура

Исландец поддержит исландца, даже если они играют друг против друга.

Фото: pfc-cska.com

Лозунг тура

«Ростов» и ЦСКА провели лучшую пиар-кампанию тура в стиле GTA SanAndreas.

Фото: fc-rostov.ru

Враг тура

Болельщики «Спартака» не хотят видеть Дениса Глушакова капитаном команды даже после гола «Локомотиву».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Огонь тура

Московское дерби не обошлось без пылающих трибун.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Взгляд тура

От Сергея Карасёва не скроется ни одно нарушение.

Фото: РИА Новости

Кровь тура

Артём Ребров самоотверженно бросился под ноги Фарфану и получил удар бутсой по лицу. В результате столкновения голкиперу «Спартака» наложили восемь швов.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Пыл тура

«Спартак» остудит пыл кого угодно, но только не Юрия Сёмина.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Эмоции тура

«Спартак»: до и после финального свистка в дерби.

Фото: Spartak.com

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Раздевалка тура

«Один за всех – и все за одного».