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Лучшие фото 16-го тура РПЛ

Артём Ребров
Алёна Сахарова
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Ребров пожертвовал здоровьем ради победы над «Локо». Лучшие фото 16-го тура
А также ярость Сёмина, очередная травля Глушакова, GTA в Ростове и как Красноярск пережил матч в мороз.
Футбол / РПЛ

Мороз тура

Талисману «Енисея» льву Елисею нипочём декабрьские морозы, которые оказались форс-мажорными для составителей календаря РПЛ.

Фото: фк-енисей.рф

Полёт тура

Исландец поддержит исландца, даже если они играют друг против друга.

Фото: pfc-cska.com

Лозунг тура

«Ростов» и ЦСКА провели лучшую пиар-кампанию тура в стиле GTA SanAndreas.

Фото: fc-rostov.ru

Враг тура

Болельщики «Спартака» не хотят видеть Дениса Глушакова капитаном команды даже после гола «Локомотиву».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Огонь тура

Московское дерби не обошлось без пылающих трибун.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Взгляд тура

От Сергея Карасёва не скроется ни одно нарушение.

Фото: РИА Новости

Кровь тура

Артём Ребров самоотверженно бросился под ноги Фарфану и получил удар бутсой по лицу. В результате столкновения голкиперу «Спартака» наложили восемь швов.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Пыл тура

«Спартак» остудит пыл кого угодно, но только не Юрия Сёмина.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Эмоции тура

«Спартак»: до и после финального свистка в дерби.

Фото: Spartak.com
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Раздевалка тура

«Один за всех – и все за одного».

Фото: Spartak.com
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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