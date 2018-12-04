Ребров пожертвовал здоровьем ради победы над «Локо». Лучшие фото 16-го тура

Мороз тура
Талисману «Енисея» льву Елисею нипочём декабрьские морозы, которые оказались форс-мажорными для составителей календаря РПЛ.
Полёт тура
Исландец поддержит исландца, даже если они играют друг против друга.
Лозунг тура
«Ростов» и ЦСКА провели лучшую пиар-кампанию тура в стиле GTA SanAndreas.
Враг тура
Болельщики «Спартака» не хотят видеть Дениса Глушакова капитаном команды даже после гола «Локомотиву».
Огонь тура
Московское дерби не обошлось без пылающих трибун.
Взгляд тура
От Сергея Карасёва не скроется ни одно нарушение.
Кровь тура
Артём Ребров самоотверженно бросился под ноги Фарфану и получил удар бутсой по лицу. В результате столкновения голкиперу «Спартака» наложили восемь швов.
Пыл тура
«Спартак» остудит пыл кого угодно, но только не Юрия Сёмина.
Эмоции тура
«Спартак»: до и после финального свистка в дерби.
Раздевалка тура
«Один за всех – и все за одного».