Он веган, занимается йогой и медитирует. Хёведес, каким вы его не знали

Защитник «Локо» – о том, как царапал голову о скалы и почему его досматривали полицейские.

У нас была возможность позвать Бенедикта Хёведеса в любое место Москвы. Решили отвезти в музей советских игровых автоматов. Хотя бы потому что там он никогда не бывал. В результате мы 30 минут играли друг с другом и только затем сели общаться на первом этаже в бургерной.



Хёведес взял себе лишь зелёный чай. На то были причины, которые мы осознали уже по ходу интервью.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Больше всего понравился баскетбол. Я играл в автоматы, но те были новее. Лет на 30. Хотя они все чем-то похожи. Тот же футбол, хоккей. В Германии есть похожие штуки, иногда на рождественской ярмарке можно пострелять по мишеням. Но я уже несколько лет точно не играл.

– Какой автомат нравился в детстве?

– Тоже баскетбол, но другой. Надо было за 30 секунд как можно больше попасть в кольцо. Уже и не вспомню, сколько мог наколотить.

«Немцы очень любят наличку»

– Вы уже довольно давно в Москве. Привыкли к ритму города?

– Понадобилось время. Первая неделя была тяжёлой – всё казалось новым и непривычным. Язык, совершенно другие буквы – я не мог даже прочитать знаки. Город настолько огромный, что я терялся. Но я знал, на что соглашался – для меня это стало своего рода вызовом. Помогло, что меня хорошо встретили в команде, а ещё я нашёл здесь друзей. Они никак не связаны с футболом.

– Как тогда познакомились?

– Я занимался йогой в Германии, мой учитель посоветовал мне хорошее место в Москве. Там и встретились. Я пришёл в студию, администратор на английском представил меня группе. Перед занятием ко мне подошёл молодой человек: «Слышал, что вы говорите на английском! Вы только приехали в Москву?». Он оказался итальянцем, который живёт здесь с женой. Вот так и закрутилось – у них здесь немало друзей, с которыми познакомился и я.

– Спортивный директор «Локо» Эрик Штоффельсхаус рассказывал вам о Москве, убеждая подписать контракт. Ожидания совпали с реальностью?

– Более-менее. Москва оказалось не такой уж… старой, как я её представлял. Здесь всё современно, а то моя мама боялась, что в Москве опасно (смеётся). Здесь чисто, много света, центр города просто прекрасный.

– Подождите, старой?

– У меня есть друг, который был в Москве 20 лет назад. Сейчас-то я понимаю: это всё равно что побывать в Берлине 20-летней давности и приехать туда сейчас – разница колоссальна.

– В Германии даже не оплачивают покупки с телефона. У нас всё очень современно!

– Немцы очень любят наличку. Да, это старомодно. Не удивляйтесь, если не получится оплатить в Германии с телефона. Даже карты во многих местах не принимают.

– ЧМ-2018 дал новое представление о России?

– Стадионы потрясающие. Жаль только, что они не всегда полные.

– Что вас впечатлило, когда вы только приехали?

– К сожалению, не все говорят по-английски. Но вообще это я должен учить русский, ведь нахожусь у вас. Это дань уважения стране, в которой я играю.

– И как успехи с русским?

– Пока никак. Когда я был в Италии, изучал итальянский с нуля. Сейчас решил подождать, пока всё встанет на свои места – сначала купить машину, найти квартиру, привыкнуть к команде, изучить немного Москву. Русский всё-таки очень сложный язык – здесь совсем другой алфавит. Это всё равно что вам начать учить китайский.

– А в футболе что удивило?

– Понадобилось время, чтобы привыкнуть к тому, что многие играют в оборонительный футбол. Но и в Италии таких команд было предостаточно. В РПЛ есть пять-шесть крепких команд с отличным подбором футболистов. В Германии всё намного скучнее, потому что «Бавария» всегда шла на первом месте.

– Вас реально встретить на улицах Москвы?

– Да, периодически гуляю. Уже знаю, где что находится, могу сориентироваться даже без навигатора. Один из моих друзей, с которым я познакомился на йоге, показал мне город, метро…

– Метро?

– Когда у меня не было машины, я спускался туда чаще. Сейчас всё зависит от того, куда мне нужно. Для передвижений в центре метро намного удобнее.

– Ещё скажите, что у вас есть карта «Тройка».

– Да, вот. Две.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Удивляете!

– Жаль, что сегодня я приехал на машине – центр просто стоит. Пробки раздражают. В первые дни я просто сходил с ума! Сейчас уже привык.

– В метро в час пик тоже так себе.

– Однажды я попал. Я был около белой церкви с золотыми куполами… Там раньше был бассейн.

– Храм Христа спасителя.

– Точно. Там станция «Кропоткинская», оттуда мне надо было на «Лубянку». Было тесно!

– Чемпион мира в метро в час пик. Такое сложно представить.

– Для меня это интересный способ узнать страну. Если ты не выходишь за пределы своего мира, не соприкасаешься с людьми, не чувствуешь ритм города, то никогда не поймёшь, чем живёт народ. Конечно, моя главная задача здесь – играть в футбол, но мы тренируемся один раз в день, времени остаётся много. Можно погулять и изучить город. (Хёведес достаёт телефон и показывает на карте отмеченные места: Парк Горького, Патриаршие, музеи и ещё около 15 точек. – Прим. «Чемпионата».)

– Какая станция метро запомнилась?

– Специально не изучал. Надо бы потратить на это один день. Знаю, что на Площади Революции есть фигуры, которые надо гладить или что-то такое.

– Да, люди верят, что их желание сбудется, если потереть петуха или нос собаки.

– Забавно. Русские довольно суеверны, правда? Я видел, что люди крестятся, даже проезжая мимо церквей. Я такого нигде не видел, хотя путешествую достаточно.

– Вас часто узнают?

– Нет. И это здорово. Могу пройтись по Москве, и меня никто не узнает. Если я выйду на улицу в Германии или Италии, ко мне подбегают с просьбой сфотографироваться или дать автограф. Здесь такого нет – от этого мне очень комфортно. Можно прийти куда-нибудь, начать болтать с людьми, и они не будут знать, кто я такой.

– Сколько людей вас узнало в Москве за четыре месяца?

– Меньше десяти.

– Вас когда-нибудь останавливала полиция в России?

– Нет… Хотя стоп, один раз было. Я на такси возвращался домой, и нас остановили. Меня попросили опустить стекло. Поняв, что я не говорю по-русски, полицейский позвал напарника. Тот на английском вежливо спросил, где я был и куда направляюсь. Затем меня попросили выйти из машины. Посмотрели, есть ли у меня что-то в куртке и штанах. Судя по всему, они искали наркотики.

«Если кто-то думает, что йога слабость, – окей, пожалуйста»

– Вы сказали, что занимаетесь йогой. Как к этому пришли?

– Я забочусь о себе, своём теле, слежу за тем, что ем. Иногда медитирую. Это помогает в тяжёлое время. Например, в прошлом году, когда я был травмирован. Я говорил себе: «Не будь категоричен. Верь в себя. Верь в своё тело – оно всё ещё работает».

– Когда вы начали медитировать?

– Два-три года назад. А йогой занялся лет пять назад. Это помогает, когда находишься под давлением. Например, когда выступаешь на чемпионате мира: все на тебя смотрят, чего-то ждут, кричат, свистят. В такие моменты важно не терять концентрацию. Йога и медитация успокаивают. Если бы все люди медитировали, наш мир был бы лучше. Народ понимал бы: если ты груб к кому-то, то кто-то будет груб к тебе. Многие думают, что йога и медитация – слабость. За последние годы меня не раз осуждали. Но я таков и не стесняюсь того, что делаю. Если кто-то думает, что это слабость, – окей, пожалуйста.

– В смысле – слабость?

– Вы же знаете, как всё происходит в этой жизни. Есть сильные парни, а йога – это для девчонок. На самом деле, вокруг нас столько всего происходит, всегда стараешься быть мультизадачным. Иногда нужно просто побыть наедине с собой, успокоиться, сделать пару вдохов и выдохов. Расслабиться.

– Как часто медитируете?

– Когда семь дней в неделю, когда три. Всё зависит от времени. Хотя на это уходит всего семь минут. Просто надеваю наушники и слушаю голос, который подсказывает, как дышать и прочие вещи. Медитации существуют разные. Как правило, я выбираю ту, что направлена на концентрацию.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Вы веган или вегетарианец?

– Веган. Я ем только растительную пищу – никакого молока, яиц или рыбы, в отличие от вегетарианцев.

– Тяжело быть спортсменом и не есть мяса?

– Нет, конечно. Я постоянно сталкиваюсь с предубеждением: «Ты же спортсмен, откуда ты берёшь силы? Из травы?». Всё это бред. Если вы изучите тему, то поймёте: множество продуктов содержит омегу-3, кальций и магний. В Москве быть веганом просто – у меня на телефоне приложение показывает подходящие магазины и рестораны. Плюс я много готовлю сам. У людей в голове засела мысль, будто веганы едят только овощи. Нет, ребята. Кстати, я восстанавливаюсь намного быстрее, чем раньше.

– А что вы едите в Баковке?

– С самого начала предупредил, что я – веган. Мне готовят киноа, овощи, фрукты. Бывает, что привожу еду с собой. Иногда я еду домой или в кафе с друзьями.

– Сколько времени вам потребовалось для того, чтобы так кардинально изменить образ жизни?

– Я стал веганом примерно год назад, в Италии. После травм начал искать, что можно сделать, чтобы вернуть себе форму. Читал, что отвечает за воспаления в моём теле. Смотрел документальные фильмы, объясняющие, почему вести такой образ жизни полезно не только для меня, но и для животных, мира и климата. Начал больше соприкасаться с теми, кто ведёт веганский образ жизни. Плюс моя жена к тому времени уже была веганом. С каждым разом причин находилось всё больше. Для меня веганство – образ жизни, а не запрет на мясо. Раньше я очень его любил. Но когда смотришь, как реагирует тело, как быстро оно восстанавливается, как можешь тренироваться 2-3 раза в день без последствий, то убеждаешься в выбранном пути.

– Когда-нибудь хотелось сорваться?

– Веганом невозможно стать за один день. Сначала ешь мясо раз-два в неделю. Потом начинаешь отказываться от рыбы, ищешь замену молоку – выбираешь соевое, миндальное, рисовое. С сыром было сложнее, потому что мне нравится его вкус. Но индустрия веганства развивается, появляется множество заменителей. Самое важное – изучить всё, понять, что конкретно нужно телу, какие витамины. Это занимает время, но всё довольно просто.

– Как к этому относятся тренер и ваши партнёры?

– Есть те, кто смеётся: «Ха-ха, ты не ешь мясо! Смотри, я ем, оно очень вкусное, ха-ха! А ты ешь только овощи». Меня это больше не задевает. Хотя бы потому, что я ем не только овощи.

– Знаете ещё футболистов-веганов?

– В «Шальке» были те, кто придерживался подобного стиля жизни. Но если им хотелось съесть кусок мяса, они его ели. В Германии был нутриционист, который нам объяснял все процессы. Рассказывал, например, что молоко провоцирует в организме многие воспаления. Каждый сам выбирал себе путь. Важно знать, чем питаешься. Ты – то, что ты ешь. В Германии многие употребляют мясо, потому что оно дешёвое – животных убивают каждый день, это массовое производство. Все люди должны задуматься, что они едят.

– Что вы пьёте?

– Зелёный чай. Кофе стараюсь избегать.

– Алкоголь?

– Люблю вино. Существует специальное – для веганов. Но тут лучше не заморачиваться, а просто наслаждаться жизнью.

«Надо мной шутят: «Ха, чемпион мира не в брендовой одежде»

– Читаете что-то сейчас?

– Да, про клише в веганстве. В большинстве своём предпочитаю книги для самообразования или какие-нибудь триллеры. Но вообще я больше смотрю сериалы, чем читаю, потому что в самолёте надо как-то убивать время.

– Что смотрите?

– Много всего. «Форс-мажоры», «Острые козырьки», «Карточный домик», «Игру Престолов»… Сейчас смотрю «Убийство на пляже», британский сериал. Ещё много всего у меня в списке на будущее.

– Любимый сериал?

– «Игра Престолов». Я не особо люблю такое, но этот сериал просто потрясающе снят, и у него какой-то невероятный сюжет.

– Про вас стоит снимать сериал?

– Я нетипичный футболист. Иногда даже забавно – люди смотрят на меня и спрашивают, почему у меня нет дорогих часов: «Ты же футболист!». (У Хёведеса обычные часы на тканевом ремешке, кончик которого слегка потрёпан. – Прим. «Чемпионата».)

– Да и татуировок особо незаметно.

– У меня – ни одной. У многих в голове есть картинка, как должен выглядеть футболист. Я не такой. Надо мной шутят: «Ха, чемпион мира не в брендовой одежде». Отвечаю в таких случаях: «Разве дорогие часы или одежда сделают тебя лучше, чем ты есть? Будь собой. Не подстраивайся под образ, который люди привыкли видеть». Если вам интересны часы, одежда или машины – вперёд.

– У вас Porsche?

– Да, но мне особо нет дела до крутых тачек. Взял только потому, что она сильно в цене не потеряет. С лёгкостью могу передвигаться на велосипеде. В Европе почти каждый день на нём гонял.

– В Москве с этим тяжелее.

– Тут нереально. Хотя велосипед удобнее, не надо столько мудрить с парковкой. Иметь больше денег, чем у остальных, – привилегия, за которую ты должен быть благодарен.

Сычёв: люди, которые желали мне плохого, сделали своё дело очень хорошо Один из главных талантов русского футбола даёт большое и искреннее интервью «Чемпионату» обо всём.

– Кто над вами шутил про одежду?

– Будет некрасиво называть имена, но такое происходит везде. Для футболиста это нетипично – многие любят всё дорогое, любят показывать себя. Когда у тебя есть деньги, это становится доступным.

– Тратите деньги на благотворительность?

– Да, я делаю пожертвования в Германии. Всегда трачу 5% своей зарплаты на добрые дела – на образование, детей и людей, которые попали в беду.

– А ещё тратитесь на поездки, судя по «Инстаграму».

– Обожаю путешествовать и часто этим занимаюсь.

– Лучшее место, где вы побывали?

– Уф, это сложно. Коста-Рика. Никарагуа просто сказочное место. В Омане было здорово – я спал в горах, в пустыне. Гид организовал лагерь, три дня жили в палатках. Добирались туда сначала на машине, потом на верблюдах. Закат в пустыне – зрелище. Мне нравятся приключения.

– Расскажите про одно из них.

– Однажды мы с женой приехали в Мексику, лазили по пещерам, в которых когда-то жили майя. Гид сказал: «Это не включено в тур, но если вы задержите дыхание на 10 секунд и проплывёте под водой, то за скалой будет невероятный вид! Но это на ваше усмотрение». Мы долго сомневались, но в итоге решились – если не попробовали, то потом жалели бы. Мы прыгнули и оказались в кромешной тьме без очков, без вообще какого-либо снаряжения. Гид плыл так быстро, что через пару секунд мы потеряли его из виду. Моя жена начала паниковать, а у меня в голове пробегали мысли: «Что за чёрт! Мы под водой, чёрт знает где. Что, блин, нам делать?!».

– И что же?

– Жена увидела свет, мы поплыли на него – там оказался квадратный метр, где мы смогли хотя бы дышать. Жена осталась там, а я отправился на поиски гида. Если честно, немного боялся. Когда нырнул, понял, что там настолько темно, что уже ничего не разглядеть. На свой страх и риск поплыли обратно. Бились головой об скалы, получили кучу царапин, но нашли выход.

– Опасно.

– Я живу и вне футбола – там, где меня никто не знает. У многих есть агенты. Мне же всегда хотелось заботиться о себе самостоятельно и оставаться нормальным. Я такой же, как ты, он или она. Так я вижу мир.