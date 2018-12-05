История одного ареста. Нет, речь не о Кокорине с Мамаевым

В первые дни после массового избиения двух человек шайкой поддатых отморозков мы, как и многие в стране, были в шоке. Внутри копилась тонна вопросов, на которые не смог бы ответить никто. Просто потому что тот случай не имел аналогов в российской истории.

Из-за рубежа оперативно подступили экспертные мнения. «Ну, у нас-то в стране буяны бы точно сели». В стороне не остался даже Властимил Петржела. Ощущение справедливости вместе со всеобщей растерянностью накладывалось на существующий (вроде бы) зарубежный опыт. Опыт более богатый, а потому часто несущий конструктив.

«В Англии Кокорина и Мамаева сразу бы упекли в тюрьму. У нас нельзя бить людей» Британский журналист — о сами знаете ком.

Когда Кокорин и Мамаев спустя два месяца за решёткой получили продление срока, жажда справедливости сменилась недоумением. Теперь внутренний голос наивно твердил: «Мы же не это имели в виду, когда говорили про «припугнуть». Вопросов стало ещё больше.

А обычных людей сажают почти на полгода за бытовую драку без серьёзных последствий?

Почему, учитывая публичность дела, ни один из пострадавших не высказал свою версию в прессе?

Зачем Песков накануне заседания призвал в прессе судить их «по всей строгости»?

И, наконец, так ли всё очевидно с тем самым зарубежным опытом?

Первые вопросы пока оставим в воздухе (часть из них так и останутся риторическими), а пока внимательно разберём последний. На одном конкретном примере.

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Стивен Джеррард — великий футболист. Его особая идентичность в том, что почти всю карьеру он провёл в одном клубе. И это не тот вариант, когда удобнее быть «первым парнем на деревне». Стиви Джи играл в одном из лучших клубов мира, в котором был бессменным капитаном и выигрывал Лигу чемпионов.

Но в мире нет идеальных людей. И даже профессионал его уровня может запрятать в нижний отдел тумбочки если не скелет, то хотя бы кость от него. У Стиви Джи она хранится там с декабря 2008 года.

Джеррард арестован за нападение на человека

Тогда в ночь с воскресенья на понедельник капитан «Ливерпуля» отдыхал в городе Саутпорте в графстве Ланкашир. Это в 25 км к северу от Ливерпуля. Стивен приехал в бар с друзьями. Было что отмечать — в тот день, 28 декабря, его команда разгромила «Ньюкасл» (5:1), а сам Джеррард за 70 минут на поле сделал дубль и голевую передачу.

В ту ночь в баре случилась драка. В итоге был избит 34-летний мужчина, который был доставлен в больницу — весь в крови и с серьёзной травмой лица. Ближе к трём утра полиция задержала шесть человек. Среди них был и Джеррард.

Пострадавшего зовут Маркус Макги. Он был знакомым владельца бара, поэтому на некоторое время встал за диджейский пульт. Выпивавший Стивен подошёл к нему и попросил включить любимую песню, но получил отказ. Ответ явно его задел, в сторону Маркуса раздалось: «Да кто ты такой?».

К потасовке подключился друг Стиви и решил заехать 34-летнему мужчине локтем по лицу. Потом начал драться и сам обиженный. Позднее в суде один из участников заседания сказал, что Джеррард выполнил ряд апперкотов как профессиональный боксёр.

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Пикантная подробность: мужчина за пультом оказался фаном «Манчестер Юнайтед».

«Не сомневался в том, что он хочет меня ударить, поэтому ударил его первым. Я хотел защититься», — чуть позже вспомнит футболист ту ночь. И обвинит диджея в том, что он вёл себя агрессивно с гостями бара и игнорировал их просьбы.

Суд оправдал Стивена Джеррарда. Во время процесса никто не называл его мразью, наоборот — Стиву припомнили заслуги футболиста. А агрессивные действия признали мерами самообороны.

Джерард провёл в полицейском участке всего одну ночь. За свои не вполне адекватные действия он ответил как умеет — на футбольном поле. В сборной Англии он отыграл ещё шесть лет, а в 2012-м был признан футболистом года.