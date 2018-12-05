«Локо» побеждает, но Сёмин всё равно недоволен

В Черкизово на матч 1/4 финала Кубка России вышли 11 номинальных защитников. Если после этого, вы всё ещё не передумали смотреть этот матч (и читать отчёт), сразу скажем: всё было не зря.

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Сёмин устроил серьёзную ротацию: через неделю «Локо» предстоит важнейший матч этой ЛЧ в Германии. Допускаю, что в матче с «Оренбургом» случится что-то подобное — на кону решение одной из главных задач на сезон.

В заявке не нашёлся Дмитрий Баринов, который разоткровенничался в интервью клубному телевидению. Зато там был голкипер Виталий Сычёв. «Нет, не брат», — на всякий случай уточнили в пресс-службе. Из «баночников» в состав попали Лысов, Тарасов и Ротенберг.

Последний получил травму, не сыграв 20 минут. Окрылённый неистовым обожанием фанов он пошёл в атаку по правому флангу и свалился на ровном месте. Похоже, что-то серьёзное — на поле появились носилки. Спустя несколько минут после замены захромал ещё и Подберёзкин. Так за двадцать минут поле покинули сразу два игрока.

Бердыев обошёлся всего одной заменой после игры с «Динамо». Вместо Коновалова в воротах вышел Бабурин. В начале игры Егор чуть не привёз гол. Возле своих ворот он так сильно зарядил в Эдера, что мяч едва не вернулся в свои же ворота.

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«Рубин» тем временем выдал пару острых ударов и ненадолго прижал соперника. К концу тайма «Локо» взорвался и убежал в контратаку. Сесар Навас срубил Миранчука и получил жёлтую карточку, хотя от судьи требовали удаления.

Требовали, пожалуй, несправедливо. Алексей и впрямь вырывался к воротам, но, во-первых, помимо Наваса рядом был ещё и Калинин. Во-вторых, чтобы выход один на один получился, нужно было пробежать ещё метров 40.

Единственный гол в игре ожидаемо прилетел со стандарта в исполнении Фернандеша. Несколько рикошетов, и Чорлука забил с нескольких метров.

После гола всё ещё было бодро — команды не стали откровенно откладывать все разборки до игры в Казани. Эдер пытался доказать, что зря его плотно упрятали за Смолова, а Азмун был близок к тому, чтобы забить не только из вне игры.

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«Неплохой матч, нам не хватило гола на выезде, чтобы чувствовать себе комфортнее», — сказал Бердыев после игры.

Сёмин был содержательнее.

— Настоящая кубковая игра, много борьбы, мало красоты. Второй тайм достаточно интересный, были моменты. Качество поля уже не позволяет разыгрывать тонкие комбинации, но хорошо, что мы выиграли.



— Выход Миранчука в перерыве изменил игру?

— А что он такого сделал? Антон старался, но не более того.



— Что с Ротенбергом?

— У него серьёзная травма, подозрения на крестообразные связки.



— Как вам выход Жемалетдинова?

— У него были неплохие тренировки в последнее время. Я планировал его задействовать.



— Фернандеш снова не подошёл к команде после замены. Это влияет на микроклимат в команде?

— Конец матча, очень холодно, вот он и пошёл в раздевалку. Почему он должен подходить ко всем?



— Ротация связана с матчами ЛЧ?

— Мы пытались что-то поменять. Хотелось бы, чтобы Крыховяк сыграл меньше, но не было возможности его заменить. Через два дня играем с «Оренбургом», а потом ещё через два — с «Шальке». Но опять же, мы боремся за результат в Кубке России. Силы не экономим, живём от игры к игре. Кто останется — тот будет играть с «Шальке».



— «Рубин» свой последний матч провёл на два дня раньше, команды играли в разных физических кондициях?

— А вы задайте вопрос составителям календаря. Заодно спросите по поводу игры «Арсенала» с «Оренбургом». Почему им перенесли, а нам нет, никто не может понять? А сколько просили мы — переноса не было.