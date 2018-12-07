«Спартаку» нужен игрок типа Каборе. Не обращайте внимания на возраст

Обычно в текстах о потенциальных новичках приходится натягивать сову на глобус, отвечая самому себе и читателям на один вопрос: а зачем вообще этот футболист может пригодиться клубу? Нынешний случай — редкое исключение. Выдумывать, зачем «Спартаку» нужен Шарль Каборе, не нужно. Он обладает как раз тем набором качеств, которые необходимы команде, которую только предстоит построить Олегу Кононову.

Каборе может бесплатно перейти из «Краснодара» в «Спартак»

Главное из этих качеств — умение продвигать мяч. С каким проблемами сталкивается «Спартак» против команд, которые откатываются глубоко к своим воротам? Взломать их оборону красно-белым очень сложно. Противостоять этому можно только одним образом — в начальной стадии атаки необходимо как можно быстрее продвинуть мяч на последнюю треть, отрезая линию полузащиты соперника. Фернандо хорошо начинает низкотемповые атаки «Спартака», но нужен и футболист, который будет в прямом смысле разгонять нападение.



Каборе подходит для этого лучше других. Африканец — с отрывом лучший футболист чемпионата по Packing/90 мин; главная его задача — доставлять мячи в зоны между линиями, во фланги и полуфланги. При Кононове треугольник полузащиты «Краснодара» был повёрнут вершиной вниз — два других игрока позволяли Каборе иметь лишнюю секунду на принятие решения в начальной стадии наступления. После того как Кононов покинул Краснодар, команда понемногу стала меняться к игре с вершиной полузащиты, повёрнутой вверх — но Каборе сохранил своё влияние на построение атак.

И тот, и другой вариант имеет свои полярные сильные и слабые стороны. При одном чистом опорнике в 4-1-4-1 Каборе действительно подвергается меньшему прессингу и начинает атаки быстрее — но при этом команда сталкивается с тем, что африканец иногда запускает соперников за спину при обороне, и страховать его оказывается некому. При игре в два центральных полузащитника (4-2-3-1, 4-4-2, 4-2-2-2) иногда проявляющиеся оборонительные слабости Шарля значительно маскируются, но при этом рядом нужен игрок, который в равной степени хорошо будет продвигать мяч вперёд. В противном случае соперник просто будет знать, кого отлавливать после потери.



Так или иначе вопрос схемы имеет второстепенное значение — у Кононова есть целая зима, чтобы построить команду такой, какой он её видит. Главное — другое: у Шарля Каборе есть ярко выраженное качество, которое необходимо «Спартаку» при любом тактическом варианте.

Какие могут сомнения в трансфере? Прежде всего возрастные. Весеннюю часть сезона Шарль начнёт уже 31-летним, и стереотип трансферного рынка, сформировавшийся в мире за последние несколько лет подписаний совсем юных игроков, заставляет думать, что в 31 футболист уже старик. На самом же деле, всегда нужно обращать внимание на позицию игрока на поле и стиль его игры. Условно говоря (это сейчас ни в коем случае не сравнение, просто пример), Андреа Пирло вполне мог бы играть пешком и до 50 лет, а его переход в «Ювентус» в 32 — одна из лучших сделок тех лет.



Каборе не нужно совершать огромное количество рывковой работы, он стремится взять не скоростью, а выбором позиции и выбором решения, его показатели не западают после 60-й минуты (вот на что нужно действительно обращать внимание) — соответственно про возраст можно особенно не думать. При этом, однако, большое значение будет иметь стабильность физической формы африканца — Кононов в «Краснодаре» обращал на это внимание, говоря о Каборе.



Для «Спартака» последних лет такой разумный и главное объяснимый интерес к конкретному футболисту — редкость. И это первый позитивный симптом относительно ситуации в клубе.