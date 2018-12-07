«Спартаку» нужен игрок типа Каборе. Не обращайте внимания на возраст

Обычно в текстах о потенциальных новичках приходится натягивать сову на глобус, отвечая самому себе и читателям на один вопрос: а зачем вообще этот футболист может пригодиться клубу? Нынешний случай — редкое исключение. Выдумывать, зачем «Спартаку» нужен Шарль Каборе, не нужно. Он обладает как раз тем набором качеств, которые необходимы команде, которую только предстоит построить Олегу Кононову.
Главное из этих качеств — умение продвигать мяч. С каким проблемами сталкивается «Спартак» против команд, которые откатываются глубоко к своим воротам? Взломать их оборону красно-белым очень сложно. Противостоять этому можно только одним образом — в начальной стадии атаки необходимо как можно быстрее продвинуть мяч на последнюю треть, отрезая линию полузащиты соперника. Фернандо хорошо начинает низкотемповые атаки «Спартака», но нужен и футболист, который будет в прямом смысле разгонять нападение.
Каборе подходит для этого лучше других. Африканец — с отрывом лучший футболист чемпионата по Packing/90 мин; главная его задача — доставлять мячи в зоны между линиями, во фланги и полуфланги. При Кононове треугольник полузащиты «Краснодара» был повёрнут вершиной вниз — два других игрока позволяли Каборе иметь лишнюю секунду на принятие решения в начальной стадии наступления. После того как Кононов покинул Краснодар, команда понемногу стала меняться к игре с вершиной полузащиты, повёрнутой вверх — но Каборе сохранил своё влияние на построение атак.
И тот, и другой вариант имеет свои полярные сильные и слабые стороны. При одном чистом опорнике в 4-1-4-1 Каборе действительно подвергается меньшему прессингу и начинает атаки быстрее — но при этом команда сталкивается с тем, что африканец иногда запускает соперников за спину при обороне, и страховать его оказывается некому. При игре в два центральных полузащитника (4-2-3-1, 4-4-2, 4-2-2-2) иногда проявляющиеся оборонительные слабости Шарля значительно маскируются, но при этом рядом нужен игрок, который в равной степени хорошо будет продвигать мяч вперёд. В противном случае соперник просто будет знать, кого отлавливать после потери.
Так или иначе вопрос схемы имеет второстепенное значение — у Кононова есть целая зима, чтобы построить команду такой, какой он её видит. Главное — другое: у Шарля Каборе есть ярко выраженное качество, которое необходимо «Спартаку» при любом тактическом варианте.
Какие могут сомнения в трансфере? Прежде всего возрастные. Весеннюю часть сезона Шарль начнёт уже 31-летним, и стереотип трансферного рынка, сформировавшийся в мире за последние несколько лет подписаний совсем юных игроков, заставляет думать, что в 31 футболист уже старик. На самом же деле, всегда нужно обращать внимание на позицию игрока на поле и стиль его игры. Условно говоря (это сейчас ни в коем случае не сравнение, просто пример), Андреа Пирло вполне мог бы играть пешком и до 50 лет, а его переход в «Ювентус» в 32 — одна из лучших сделок тех лет.
Каборе не нужно совершать огромное количество рывковой работы, он стремится взять не скоростью, а выбором позиции и выбором решения, его показатели не западают после 60-й минуты (вот на что нужно действительно обращать внимание) — соответственно про возраст можно особенно не думать. При этом, однако, большое значение будет иметь стабильность физической формы африканца — Кононов в «Краснодаре» обращал на это внимание, говоря о Каборе.
Для «Спартака» последних лет такой разумный и главное объяснимый интерес к конкретному футболисту — редкость. И это первый позитивный симптом относительно ситуации в клубе.