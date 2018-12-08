«Арсенал» вырвал победу благодаря голу через себя в падении. Вы это видели?

Как дела у «Арсенала»?

Неплохо. На протяжении 14-матчей «канониры» не проигрывают в чемпионате Англии и занимают третье место в премьер-лиге (на момент написания этих строк ещё не сыграли свои матчи «Тоттенхэм» и «Челси»). В Лиге Европы «Арсенал» давно решил все свои вопросы с выходом в плей-офф.

Кто такой Лукас Торрейра?

22-летний уругваец, летом перешедший из «Сампдории» за 30 миллионов евро. Он уже дебютировал за национальную сборную. На чемпионате мира в России Торрейра сыграл во всех пяти матчах своей сборной. В первых двух играх он выходил на замену, а в матчах с Россией, Португалией (1/8) и Францией (1/4) был игроком стартового состава.

Гол

Ну, собственно, вот гол. Отметим блестящую игру Пьер-Эмерика Обамеянга.