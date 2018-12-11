Месси может вернуться в сборную Аргентины. Опять?

Отдохнул от товарищеских матчей. Возвращение Лео, апелляции Кокорина и Мамаева и другие события понедельника — в дайджесте дня.

Голы Раванелли и Мбенге принесли «Ахмату» победу в матче с тульским «Арсеналом»

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» принимал тульский «Арсенал». Встреча команд состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник грозненской команды Раванелли, отправивший мяч в ворота тульского «Арсенала» на 34-й минуте встречи. Нападающий «Ахмата» Аблайе Мбенге укрепил преимущество хозяев.



«Ахмат» набрал 23 очка и поднялся на 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (20) — на 11-м месте в таблице чемпионата России.



В следующем туре грозненская команда на выезде сыграет с казанским «Рубином», а тульский «Арсенал» примет на своём поле московский ЦСКА. Обе встречи состоятся после перерыва, 3 марта 2019 года.

Апелляции Кокорина и Мамаева на продление ареста будут рассмотрены 18 декабря

Московский городской суд 18 декабря рассмотрит апелляции адвокатов нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на продление ареста. Об этом сообщает Rambler News Service.

«Апелляционные жалобы защитников Мамаева П. К., Кокорина А. А., Кокорина К. К., Протасовицкого А. С. назначены в апелляционную инстанцию Московского городского суда на 18 декабря 2018 года», — сообщил представитель суда.



Напомним, 8 октября Кокорин, Мамаев и их друзья участвовали в двух потасовках в Москве, в результате которых пострадали чиновник Минпродторга Денис Пак, генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.



Первоначально футболистыпо решению суда были помещены под стражу в СИЗО «Бутырка» до 8 декабря. Но затем суд продлил им меру пресечения по ходатайству следствия.

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Головин не примет участия в матче с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов

Как стало известно «Чемпионату», российский полузащитник Александр Головин не тренировался три дня в общей группе «Монако» из-за болезни.



В матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», который состоится завтра, 11 декабря, российский футболист не сыграет. Головин будет готовиться к матчу 18-го тура французской Лиги 1 с «Лионом».



Напомним, Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА минувшим летом, став самым дорогим российским футболистом в истории. Сумма трансфера составила € 30 млн. До перехода хавбека в стан монегасков также сообщалось об интересе к нему со стороны «Челси» и «Ювентуса».



После пяти туров «Монако» набрал 1 очко и занимает последнее, четвёртое место в таблице группы А Лиги чемпионов. Монегаски потеряли шанс выйти в плей-офф еврокубков.

«Монако» снова проиграл. Головин запорол убойный момент В этом поражении виноват бывший игрок «Локомотива».

Месси обсудил возвращение в сборную Аргентины

Президент Аргентинской ассоциации футбола Клаудио Тапиа встретился с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси с целью убедить его вернуться в национальную сборную, сообщает Goal.



Встреча Тапии и Месси состоялась в Мадриде во время финального матча Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» с «Бокой Хуниорс» (3:1) и продлилась всего несколько минут. Чиновник поинтересовался у форварда, что он думает о возвращении в сборную. Впрочем, детали разговора между ними не разглашаются.



Напомним, что 31-летний Месси в последний раз играл за сборную Аргентины на чемпионате мира—2018, на котором его команда дошла до 1/8 финала, где уступила будущему чемпиону команде Франции со счётом 3:4. После этого форвард приостановил выступления за сборную, сконцентрировавшись на игре за клуб.



Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины, забив 65 голов в 128 матчах.

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«Интернасьонал» проведёт переговоры с Луисом Адриано в Бразилии

«Интернасьонал» хочет арендовать нападающего московского «Спартака» Луиса Адриано. Об этом сообщает журналист Rádio Inferno Лукас Коллар в своём «твиттере».



По его информации, «Интернасьонал» проведёт переговоры с форвардом, когда он прибудет в Бразилию. Луис Адриано прилетит на родину после матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом», который состоится 13 декабря.



«Интернасьонал» надеется, что Луис Адриано согласится на уменьшение зарплаты ради возвращения в Бразилию. Не исключено, что футболист продлит контракт со «Спартаком», а затем перейдёт в бразильский клуб на правах аренды.



31-летний Луис Адриано является воспитанником «Интернасьонала». В нынешнем сезоне он провёл 14 матчей в чемпионате России, стал автором четырёх забитых мячей, а также отдал три результативные передачи.

Игра с «Анжи» может стать последней для Луиса Адриано в России Объясняем, почему уход бразильского форварда из «Спартака» вполне вероятен.

«Вильярреал» перед матчем со «Спартаком» уволил главного тренера

Сегодня, 10 декабря, «Вильярреал» объявил об увольнении Хавьера Кальехи с поста главного тренера. Об этом сообщил официальный сайт испанского клуба. Это решение было принято после того, как команда на своём поле уступила в домашней встрече чемпионата Испании «Сельте» со счётом 2:3.



40-летний специалист работал в стане «Вильярреала» с сентября 2017 года. Под его руководством клуб провёл 65 матчей, в которых одержал 25 побед, сыграл 18 раз вничью и потерпел 22 поражения.



В настоящее время «жёлтая подводная лодка» занимает в турнирной таблице Примеры 17-е место. В следующем матче «Вильярреал» дома в рамках 6-го тура группового раунда Лиги Европы сыграет со «Спартаком». Игра состоится 13 декабря.

«Вильярреал» уволил тренера за три дня до «Спартака». Что там происходит Испанцы очень хотят добиться успеха в Лиге Европы.

Акинфеев — самый популярный человек года по версии «Яндекса»

«Яндекс» представил список людей, про которых в 2018 году пользователи делали наибольшее количество запросов. Первое место занял вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. В тройку вошёл также нападающий «Зенита» Артём Дзюба.

Самые популярные люди 2018 года по версии «Яндекса»:



1. Игорь Акинфеев

2. Хабиб Нурмагомедов

3. Артём Дзюба

4. Колинда Грабар-Китарович

5. Алина Загитова

6. Настя Рыбка

7. Евгения Медведева

8. Денис Черышев

9. Лионель Месси

10. Аман Тулеев



Акинфеев в 2018 году вместе со сборной России дошёл до четвертьфинала чемпионата мира, где национальная команда уступила Хорватии в серии пенальти. По окончании турнира он был награждён орденом Почёта. Осенью голкипер объявил о завершении карьеры в сборной, за которую выступал с 2004 года.