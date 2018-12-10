«Вильярреал» уволил тренера за три дня до «Спартака»

«Вильярреал» принял решение расторгнуть соглашение с Хави Кальехи. Клуб благодарит тренера за его работу, преданность делу и профессионализм с первого дня на скамейке клуба и желает ему удачи в дальнейшей карьере», – такое заявление «Вильярреал» выкатил на официальном сайте за три дня до матча со «Спартаком» в Лиге Европы. Новость сопроводили изображением эмблемы клуба, если вы понимаете, почему это важно знать.

В целом ничего удивительного в этой отставке нет. И сам Мистер был к ней готов, судя по его интервью до матча с «Сельтой», который прошёл в минувшие выходные. «Победа жизненно важна для подкрепления положительных эмоций. Важно закрыть год на позитиве, и нужно начать уже в ближайшем матче», – говорил Кальеха. Позитива не получилось: уже к 51-й минуте «Вильярреал» летел 0:3. В конце удалось отыграть два мяча с шансами на ничью, но не смогли. Сам Кальеха по ходу сезона говорил, что у команды во многом психологические проблемы, которые не позволяют набирать очки, имея преимущество. У руководства свои претензии: летом «Вильярреал» потратил на трансферы рекордную для себя сумму – почти 83 млн евро. И в такой ситуации 17-е место к декабрю логично посчитали провалом.

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Кальеха стал пятым тренером Ла Лиги, который «не дожил» до конца сезона. В «Вильярреале» он продержался чуть больше года: в клуб его назначили в октябре 2017-го.



За несколько дней до отставки Кальеха успел попасть в историю «Вильярреала», приведя клуб к самой крупной победе. В Кубке «субмарина» уничтожила «Альмерию» со счётом 8:0. Притом что во всех прошлых матчах клуб забил 34.



Главный кандидат на тренерскую скамейку «Вильярреала» – Луис Гарсия Плаза. Он уже работал в системе клуба в сезоне-2005/06, тренируя вторую команду. Последнее появление Плазы в Примере случилось с «Хетафе», из которого его уволили за неудачные результаты на третий год работы. После этого он улетел зарабатывать деньги в ОАЭ и Китай. Несколько дней назад в интервью агентству EGFE Плаза сказал, что хочет вернуться домой и вновь работать в Испании.

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Помимо тренерской отставки руководство «Вильярреала» практически открыто рассуждает о необходимости проведения активной трансферной кампании в январе. Многие футболисты могут быть проданы, чтобы освободить места под новичков. Именно поэтому для игроков «Вильярреала» оставшиеся до Нового года встречи имеют повышенное значение.

Кубок и Лига Европы – единственные турниры, где у испанской команды ещё есть хорошие шансы чего-то добиться. Перед игрой с «Альмерией» Кальеха именно в этих соревнованиях видел возможность спасения сезона.