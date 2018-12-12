«Спартак» готов заплатить 13 млн евро за Эниса Барди. Кто это такой

Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Леванте» Энису Барди и готов дать новичку зарплату в размере 2,2 млн евро в год. Московский клуб хочет купить македонца в зимнее трансферное окно, но пока не может договориться с испанцами по стоимости игрока. «Леванте» оценивает македонца в 20 млн евро, а «Спартак» хотел бы заплатить не более 13 млн. Разбираемся, чем этот легионер мог бы помочь красно-белым.

О ком речь?

Энису Барди 23 года, он невысок (рост – 172 см), носит «десятку» в «Леванте» и играет на позиции левого вингера или центрального атакующего полузащитника.

Македонец учился футболу в академиях датского «Брондбю» и шведского «Преспа Бирлик». В 2014 году перешёл в венгерский «Уйпешт», а летом 2017-го Барди выкупил «Леванте», по данным Transfermarkt, за 1,5 млн евро. Нынешний сезон – второй для македонца в чемпионате Испании. За всю карьеру в Примере он сыграл 40 матчей, в которых забил 10 голов и сделал три голевые передачи. В феерической игре с «Барселоной» (5:4) в мае этого года Энис стал автором дубля.

В марте 2015-го Барди дебютировал в составе сборной Македонии. На сегодняшний день у него 15 матчей и три гола за национальную команду. Контракт игрока с «Леванте» действует до лета 2022-го.

Чем хорош Барди?

В InStat у потенциального новичка «Спартака» такая характеристика: «Один из основных конструкторов атак в центре. Точен, цепок. Неплохо начинает переход через пас. Несколько замедленно принимает решение при нескольких вариантах развития. Крепкий физически, но в борьбе выглядит неповоротливым и медлительным». Отмечается, что у Барди приличная техника, хорошее видение поля и сильная правая нога.

Одно из главных оружий македонца – исполнение штрафных. Его удары очень хитрые и точные. В нынешнем году Барди забил уже несколько голов со стандартов.

Кто его конкуренты в «Спартаке»?

Возможные конкуренты Барди в «Спартаке» – атакующие полузащитники. Прежде всего это Софьян Ханни, Педро Роша, Александр Ташаев, Ивелин Попов, Джано Ананидзе, возможно, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ломовицкий, Александр Самедов и Роман Ерёменко.

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал неделю назад в программе «Футбол Россия» о возможных зимних трансферах команды:

«Не думаю, что будут существенные изменения. Возможно, один-два трансфера. Но на данный момент достаточно игроков, которые могут провести сезон на высоком уровне. Мне просто нужно хорошо поработать с ребятами на сборах. Что касается Ташаева и Роши, то будем смотреть. Я доверяю любому игроку, смотрю на тренировочный процесс. Роша был травмирован. Он только начал работать, когда мы пришли. Ташаев хорошо работает, я обязательно дам ему шанс. Тот факт, что он мало играл, давит на него психологически. После «Динамо», где Ташаев был ведущим игроком, ему надо доказывать, что он сильнее на своей позиции. У него идёт процесс адаптации. Надеюсь, он справится».