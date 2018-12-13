«Игра войдёт в историю». Гончаренко — о победе над «Реалом»

— В конкретном взятом сегодняшнем матче мы были великолепны. Игра войдёт в историю. Обыграть крупно на таком стадионе у «Реала» — большое достижение для нас. Это ко многому обязывает, чтобы мы стали ещё лучше. Мы хорошо оборонялись, искали свои шансы в контратаках. С хорошим настроением уходим в отпуск. Но ложка дёгтя осталась.
— Как долго готовились к игре? Как команде удалось так здорово всё реализовать?
— В конце года очень сложно. Здесь надо давать меньше тактики. На теории говорили, как надо играть против «Реала». Помнили, как соперник играл в Москве. Проехались по этому шаблону, хорошо оборонялись и одержали достойную победу.
— Не кажется ли вам результат матча нелогичным?
— В футболе такое бывает. Без удачи тяжело занять даже третье место. Возможно, в первом матче «Реал» нас недооценил. Сегодня – им было ничего не нужно, они готовятся к матчу в чемпионате и турниру в Катаре. Уровень мотивации в таких случаях падает.
— Как вы играли?
— Каким образом мы играли – говорить неправильно. А «Реал» в любом состоянии и с любыми игроками является фаворитом Лиги чемпионов. Понятно, что ушёл Роналду, но качество игроков сохраняется. Ты не можешь всегда быть мотивированным в матчах, которые ничего не значат.
— Следили за параллельным матчем «Виктории» с «Ромой?
— Узнал о счёте, когда уже шло компенсированное время. К сожалению, разочаровался сразу. Как и Влашич, который стоял рядом со мной.