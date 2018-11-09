«Может, другие игроки посвящают эту победу Каррере, но я – нет»

Первого игрока «Спартака», решившего пообщаться с прессой, не пришлось долго ждать. В микст-зону, слегка прихрамывая, вышел Сальваторе Боккетти: один из немногих итальянцев в российском футболе, кто освоил русский язык.

— Как оцените этот матч?

— Мы очень рады, что выиграли. Эта победа — для болельщиков.

— Два автогола – не многовато ли для одной игры?

— Неудачный момент, но такое бывает. Хорошо, что второй был не в наши ворота.

— Оцените результат как защитник.

— Как защитнику, мне не очень нравится счёт 4:3, лучше бы победили 1:0.

— Этот счёт означает, что обе команды плохо действовали в обороне?

— Нет. Были неудачные моменты, но мы выиграли. Конечно, нужно играть лучше.

«Спартак» — «Рейнджерс» — 4:3. Два автогола, море огня и выход Глушакова Все подробности матча Лиги Европы «Спартак» — «Рейнджерс».

— Были ли в вашей карьере такие безумные матчи?

— Да, но эта игра была одной из самых красивых, ведь мы выиграли.

— У вас тоже были моменты.

— Да. Жаль, что не реализовал. Главное – что выиграли.

— Стал ли футбол при Рианчо более атакующим?

— Не знаю, мы просто делаем, о чём он просит. Конечно, мы пытаемся играть в открытый футбол. Сегодня мы создали много моментов.

— Как оцените три запущенные с фанатской сектора ракетницы?

— Даже не заметил. Могу лишь сказать, что фанаты всегда нас поддерживали. Они самые лучшие болельщики мира, ведь фанаты поддерживали команду после четырёх поражений. Эта победа — для них.

— Знаете, что сегодня улетел Каррера?

— Да, но я не был в гостинице. Желаю ему удачи и успеха в будущем. У меня всегда будет хорошая память о нём.

— Эта победа — и для Карреры?

— Конечно, для всех болельщиков «Спартака».

— Если бы могли, поехали бы его провожать?

— Без проблем. Почему нет? Я с ним в хороших отношениях. Перед игрой Массимо не писал, но он всегда желал лучшего.

— Как получилось забить два мяча за две минуты?

— Мы проигрывали 3:2 и повели 4:3 — это для нас было вообще супер. Думаю, для болельщиков — тоже. Чуть сердце не остановилось, столько эмоций. Мы сделали большой подарок болельщикам.

Вслед за ним удалось подозвать Артёма Тимофеева, в игре с «Рейнджерс» появившегося со скамейки запасных.

— В какой футбол хочет играть Рианчо?

— Думаю, сегодня мы показали хороший футбол: открытый, комбинационный. Все провели хороший матч. Сегодня на поле мы показали, что хотим выиграть.

— Какая была установка?

— Задача была выходить и прессинговать, не давать сопернику распоряжаться мячом. Держаться позиции и никуда не убегать.

— С какими мыслями выходили на поле?

— Очень эмоциональная игра была. Были положительные и негативные моменты. Выходил на поле злой и с желанием оставить победный счёт. Злой до победы, выходил играть со страстью.

— Как оцените сегодняшнее судейство?

— Судейство не мне оценивать, пусть другие это делают.

— Как вёл себя тренер в перерыве и после игры?

— Рианчо был спокойным, остальное пусть остаётся в раздевалке.

— Почему за два домашних матча Лиги Европы «Спартак» пропустил шесть мячей?

— В РПЛ команды закрываются, а в Лиге Европы открытый футбол. Отсюда мы так много пропускаем, но и забиваем.

— За счёт чего «Спартак» переломил игру и победил?

— За счёт желания, давно не побеждали. Все игроки были голодны до побед.

— Сегодня трибуны больше поддерживали?

— Поддержка чувствуется каждую игру. Сегодня она была отличной?

— А ракетницы?

— Ракетницы не пугали, они уже почти прогорели в воздухе все. Думаю, санкции будут.

— Может ли эта победа стать переломной?

— Да.

Наконец, русскоязычное общение решил разбавить Софьян Ханни, согласившийся общаться по-английски.

— Три пропущенных мяча в первом тайме – плохой результат?

— Сегодня была тяжёлая игра. После трёх пропущенных в первом тайме мячей непросто, но нам нужно было верить. Мы правильно провели перерыв. Неидеальный матч, но хороший результат. Мы заработали три очка, и это хорошо для будущего.

— Перед игрой Фернандо сказал, что это тяжелейшая ситуация в «Спартаке» за всё время его пребывания. Вы согласны?

— Не знаю, о чём он говорит. Могу сказать, что это не особо хороший момент. По-моему, мы проиграли слишком много матчей дома. Это плохо для нас и для фанатов. Мы недовольны выступлением в чемпионате и будем пытаться играть лучше. Поэтому мы счастливы сегодня завоевать три очка.

Не матч, а сумасшествие! «Спартак» умудрился выиграть даже с дворовой обороной 4-3-3 на поле, 4:3 на табло – и второе место в группе. Красно-белые ещё живы.

— Что чувствовали после своего гола?

— Я был счастлив забить, ведь до этого по ходу матча мы лишь отыгрывались, а после моего гола впервые повели. Это было очень важно. Я рад за себя и за команду, что нам удалось сохранить этот результат.

— Вы довольны счётом, или предпочли бы победу 1:0?

— Нам нравится забивать много голов. Забивать по четыре, пять голов — это здорово. Но нам не нравится пропускать. Три гола — это слишком много. Но главное, что мы победили.

— Как изменился «Спартак» при Рианчо относительно Карреры?

— Между Рианчо и Каррерой нет большой разницы, потому что Рауль с нами с начала этого сезона. Мы знаем, что он хочет от нас.

— Игроки «Спартака» посвящают эту победу Каррере?

— Не знаю, что в голове у игроков. Сегодня мы хотели победить для нас, для клуба, для болельщиков. Может, игроки хотели посвятить эту победу Каррере, но я — нет.

— Как вы можете охарактеризовать Рианчо?

— Эмоциональный и дающий энергию.