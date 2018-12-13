Интриги и расклады последнего тура Лиги Европы: «Спартаку» надо побеждать

Россия

Идеально всё только у «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга гарантировал себе не только выход, но и первое место. Это хорошо, в частности, из-за того, что в 1/16 Лиги Европы не выпадут «Наполи», «Интер», «Бенфика» и «Валенсия». При этом сейчас от «Зенита» напрямую зависят расклады в группе. Если россияне на выезде не выиграют у «Славии», то чехи точно выходят в плей-офф. В случае победы «Зенита» всё будет решать исход параллельной встречи «Копенгагена» и «Бордо». С точки зрения таблицы коэффициентов УЕФА болеть надо за датчан.

На первом месте в своей группе находится «Краснодар», но до сих пор есть варианты, при которых южный клуб вообще не попадёт в плей-офф. Для этого, правда, надо проиграть «Севилья» 0:4 либо с разницей в пять мячей, при условии победы «Стандарда» в Турции. Даже звучит сложно. «Быков» из группы выводит с первого места даже ничья, поэтому должно сойтись слишком много всего для их неудачи. Второе место «Севилья» делит со «Стандардом»: команде Квинси Промеса для плей-офф нужно сыграть не хуже «Стандарда» в параллельной встрече.

Самая запутанная ситуация в группе «Спартака». Москвичи сейчас последние с 5 очками. Лидирует «Рапид» с 7, столько же у «Вильярреала», ещё есть «Рейнджерс» – 6 очков.

Для начала про мотивацию «Вильярреала»: если побеждает, будет в группе строго первым (лучше «Рапида» по личкам). Если играет вничью, точно выйдет в плей-офф, вопрос только в месте. У «Спартака» есть только один путь из группы наверх – победа. Никакой зависимости от параллельного матча не будет. Испанцы и россияне будут решать свою судьбу самостоятельно. Про второй матч придётся вспомнить только в том случае, если «Спартак» выиграет, а «Рапид» с «Рейнджерс» поделят очки. Тогда красно-белые будут выяснять по дополнительным показателям с «Рапидом» судьбу первого места (и проиграют в этом выяснении из-за результатов личных встреч).

Все остальные

Турнирные расклады в большинстве групп ясны, лишь кое-где сохраняется интрига. Например, может остаться без плей-офф «Милан». Для этого итальянцы должны проиграть в гостях «Олимпиакосу» с разницей не меньше двух мячей. Гаттузо уже высказался по поводу этого матча в фирменном стиле: «Мне надо передать имеющийся у меня опыт игрокам, чтобы объяснить, как надо настроиться на этот матч.



При этом каждый футболист индивидуален, и требуется особый подход. Нельзя недооценивать соперника, «Олимпиакос» – один из лучших клубов Европы по владению мячом. Они не просто играют сердцем, не имея ничего, кроме этого. Мы не можем просто играть в старомодном итальянском стиле защита-контратака. Мне нужен игрок, который поможет взять игру под свой контроль».

Благодаря ей Газинский всегда выглядит безупречно Игровой прогресс Юрия — тоже в некотором роде жены заслуга. На этой неделе Юрий снова отличился.

Довольно интересная ситуация в группе I, где на данный момент в плей-офф выходят «Генк» и «Бешикташ», но в случае поражения оба пролетят мимо. В этой группе играет лучший бомбардир турнира, форвард «Генка» Мбвана Саматта. У него 9 забитых мячей, и он на гол опережает Ивана Тричковски (того самого!). Кстати, Саматту пару лет назад мог подписать ЦСКА, но парень не прошёл медосмотр. Минувшим летом был слух о повторных переговорах, но танзаниец продолжает рубиться за «Генк». С такой результативностью, возможно, последний сезон.

БАТЭ при своей гостевой победе над ПАОКом идёт в европейскую весну. Если всё-таки белорусы на выезде проиграют или сыграют вничью (что вполне вероятно), то для выхода им потребуется победа «Челси» над «Види». За два тура испортить себе весь турнир может «Астана»: в прошлый игровой день команда дома проиграла киевскому «Динамо» и теперь не имеет права уступать «Ренну».

Лига Европы. Турнирная таблица

На всякий случай следите за происходящем в матче «Лацио» и «Айнтрахта». Дело в том, что в Рим прибыло 10 тыс. немецких фанатов. Десять. Тысяч. Немцев. Римская полиция опасается, что в этой толпе хватает активных хулиганов, чтобы устроить проблемы в городе. Пока всё ограничивается горами мусора на центральных площадях и проблемами с трафиком в городе.