Вратарю из России забили два гола за первые пять минут. Это антирекорд ЛЕ

Голкипер норвежского «Сарпсборга 08» Александр Васютин установил новый рекорд со знаком минус в Лиге Европы. В гостевом матче с «Генком» 23-летний россиянин пропустил два мяча за первые пять минут с начала матча. Ещё ни одна команда не забивала так быстро два гола в этом турнире. Бельгийцы открыли счёт на 2-й минуте – Зиньо Гано реализовал прострел с правого фланга. В этом эпизоде Васютин вряд ли мог спасти свою команду, а вот в моменте с голом Джозефа Пэйнтсила наш легионер, пожалуй, ошибся, пропустив после удара в ближний угол.

Между тем этот матч – решающий для «Сарпсборга 08» в борьбе за выход из группы. Перед заключительным туром в группе I норвежцы занимают последнее, четвёртое место с пятью очками. Их устраивает только победа. Лидирует как раз «Генк» (8 очков), на втором месте – «Бешикташ» (7), на третьем – «Мальмё» (6).

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Васютин – уроженец Петербурга и воспитанник «Зенита». Петербургский клуб отдавал его в аренду «Лахти», и по итогам сезона-2017 Александр был признан лучшим вратарём чемпионата Финляндии. Летом этого года он на правах свободного агента подписал контракт с «Сарпсборгом 08».